Mercedes EQE SUV to kolejny model, który zasila elektryczną ofertę niemieckiego producenta. Na początku pojawił EQS, czyli flagowy i najbardziej luksusowy model. Niedługo potem dołączył do niego model EQE, który wygląda bardzo podobnie, ale jest zauważalnie mniejszy. Później oferta niemieckiego producenta została wzbogacona przez model EQS SUV, a teraz przyszedł czas na uzupełnienie gamy przez EQE SUV.

Rodzina elektrycznych modeli Mercedes-EQ zbudowanych na nowoczesnej platformie EVA liczy już cztery modele. Oprócz tego w gamie modelowej są jeszcze dostępne modele o nadwoziu SUV: EQA, EQB i EQC.

Mercedes EQE SUV to pomniejszony EQS SUV

Mercedes EQE SUV nie zaskakuje wyglądem, ponieważ wygląda jak pomniejszony model EQS SUV. Z tą różnicą, że przeszedł kurację zmniejszającą. Elektryczny model ma 4 863 mm długości, 1 940 mm szerokości, 1686 mm wysokości, a rozstaw osi to 3 030 mm. Masa własna luksusowego SUV-a wynosi minimum 2,6 tony. Producent podaje, że nowy model jest bardziej kompaktowy niż sedan EQE. Rozstaw osi zmniejszono o 90 mm, a długość aż o 132 mm.

Jak przystało na SUV-a, nowy model dysponuje całkiem pokaźnym bagażnikiem o pojemności 520 litrów. Po całkowitym złożeniu tylnych siedzeń przestrzeń bagażowa wzrasta do 1 675 litrów.

Wnętrze samochodu nie powinno być zaskoczeniem dla osób, które miały już styczność z innymi modelami z elektrycznej gamy Mercedesa. W centralnym punkcie kokpitu umieszczono wyświetlacz Hyperscreen wielkości biurowego monitora. Na ekranie będzie można oglądać filmy dzięki dostępowi do serwisów streamingowych, ale taka funkcjonalność będzie dostępna wyłącznie dla pasażera. Jak przystało na Mercedesa, kokpit będzie wykończony wysokogatunkowymi skórami, drewnem i aluminium.

Mercedes EQE SUV, dostępne wersje, moc i osiągi

Mercedes EQE SUV trafi na rynek w kilku wersjach, ale wszystkie mają wspólny mianownik – akumulator o pojemności 90,6 kWh wbudowany w podłogę. Urządzenie będzie obsługiwać maksymalną moc ładowania 170 kW.

Podstawowa wersja EQE 350+ jest napędzana wyłącznie na tylną oś. Maksymalna moc silnika elektrycznego wynosi 288 KM, a do tego generuje 565 Nm maksymalnego momentu obrotowego. Deklarowany przez producenta zasięg podstawowej wersji wynosi od 480 do 590 km.

Wariant EQE 350 4MATIC jest napędzany na cztery koła, ale oferuje dokładnie te same parametry co wersja wspomniana wyżej, z jedną różnicą. Maksymalny moment obrotowy wynosi 765 Nm. Zasięg samochodu nadal robi wrażenie – od 459 do 558 km.

Najmocniejsza wersja bez znaczka AMG na tylnej klapie to EQE 500 4MATIC. Kolejny wariant napędzany na cztery koła zaoferuje 408 KM maksymalnej mocy oraz potężny moment obrotowy w postaci 858 Nm. Zasięg samochodu będzie wahać się pomiędzy 460 a 547 km.

Mercedes EQE SUV w dwóch wersjach od AMG. Nawet 1000 Nm momentu obrotowego!

W ofercie nie mogło zabraknąć modelu EQE SUV ze znaczkiem AMG. Model EQE 43 4MATIC oferują napęd na cztery koła oraz 476 KM i 858 Nm. To wystarczy, żeby od 0 do 100 km/h rozpędzić się w 4,3 s. Prędkość maksymalna w tym modelu to 210 km/h, a zasięg wynosi od 431 do 488 km.

Na szczycie oferty pojawi się wersja EQE 53 4MATIC+. Napęd na cztery koła, 626 KM maksymalnej mocy oraz gigantyczny moment obrotowy 950 Nm robią wrażenie. Nie jest to jednak ostatnie słowo niemieckiego producenta.

Bardziej wymagający klienci mogą zamówić pakiet AMG DYNAMIC PLUS. Gdyby poprzednie parametry okazały się niewystarczające, w takim wariancie maksymalna moc wzrasta do 687 KM, a maksymalny moment obrotowy do 1000 Nm. Sprint do „setki” trwa mniej więcej tyle, co w sportowym coupe – 3,5 s. Z tą różnicą, że w tym przypadku jest to dość ciężki SUV. Prędkość maksymalna to 240 km/h.

Mercedes EQE SUV w trybie ECO pomoże dojechać do stacji

Zasięg podawany przez producenta to na razie tylko teoria, ale i tak robi wrażenie. Ciekawostką będzie szereg rozwiązań, które zadbają o oszczędzanie energii. Jeśli pojawi się ryzyko, że samochód nie dotrze do celu lub stacji ładowania – o co nietrudno w naszym kraju – samochód zaproponuje włączenie trybu ECO. Komputer obliczy odpowiednią prędkość, żeby zapewnić możliwie niskie zużycie energii. Wszystko po to, żeby kierowca samochodu elektrycznego nie stanął na środku drogi.

Mercedes EQE SUV, ceny w Polsce

Polski importer nie ujawnił jeszcze cennika elektrycznego modelu. Samochód trafi na rynek na początku przyszłego roku, ale ceny i szczegółowe wyposażenie nie są jeszcze znane. Biorąc pod uwagę, że model EQS SUV kosztuje co najmniej 590 tys. zł, można liczyć na ceny startujące delikatnie powyżej 410 tys. zł.