TOGG, czyli Turecka Grupa Inicjatyw Motoryzacyjnych jest konsorcjum odpowiedzialnym za wdrożenie do produkcji pierwszych samochodów elektrycznych. Spółka już w dniu inauguracji (pod koniec 2019 roku) zaprezentowała jeżdżący model SUV. Podczas premiery prezydent Recep Tayyip Erdogan stwierdził, że Turcja dąży nie tylko do sprzedaży samochodów na rynku wewnętrznym, ale chce również, by auta marki TOGG były oferowane na całym świecie. – Wszyscy jesteśmy świadkami 60-letniego marzenia Turcji, które stało się rzeczywistością. Gdy zobaczymy ten samochód na drogach całego świata, osiągniemy nasz cel – stwierdził Erdogan.

Teraz jego słowa zaczynają nabierać kształtu. Turecki producent poinformował, że ubiega się o założenie spółki-córki TOGG Europe GmbH z siedzibą w Stuttgarcie, czyli mieście uważanym za jedną ze świątyń niemieckiego przemysłu motoryzacyjnego. Dokumenty podpisał sam Mehmet Gurcan Karakas, dyrektor generalny TOGG (były menedżer w firmie Bosch), który w rozmowie z dziennikiem ekonomicznym "Handelsblatt" przyznał, że kierowana przez niego firma ma jasny cel: Zaatakować w Niemczech.

Turecka marka zamierza również przystąpić do działającego w Stuttgarcie technologicznego hubu de:hub finansowanego przez Federalne Ministerstwo Gospodarki i Energii. Niemieckie media w sensacyjnym tonie stwierdzają, że tym samym TOGG rzuca wyzwanie takim tuzom jak Tesla czy Volkswagen. A nowa spółka utworzona pod nosem Mercedesa i Porsche (obie firmy mają siedziby w Stuttgarcie) ma stanowić przyczółek do rozwoju TOGG na arenie międzynarodowej. Turecki producent jednak nie skacze do basenu przed sprawdzeniem czy jest w nim woda – na początek spółka zamierza wybadać grunt i dowiedzieć się, czego oczekują kierowcy ze Starego Kontynentu.

TOGG czyli elektryczny samochód z Turcji

Marka TOGG została już zarejestrowana jako znak towarowy w Unii Europejskiej, USA, Chinach, Rosji, Kanadzie, Korei Południowej, Japonii i Azerbejdżanie. Z wcześniejszych zapowiedzi wynika, że pierwszym autem wdrożonym do produkcji będzie kompaktowy SUV od początku do końca zaprojektowany przez tureckich inżynierów. A jako fundament wykorzystuje opracowaną własnymi siłami platformę, na której w ciągu najbliższych lat mają powstać kolejne e-modele (kompaktowe: limuzyna, hatchback i minivan oraz mniejszy SUV segmentu B). Warto podkreślić, że turecka firma tworząc autorską architekturę zapewniła sobie niezależność, na jaką raczej nie mogłaby liczyć w przypadku skorzystania z licencjonowanych rozwiązań kupowanych np. od wielkich koncernów motoryzacyjnych.

Za wygląd karoserii odpowiada włoskie biuro stylistyczne Pininfarina. Projektanci w nadwoziu wykorzystali motyw tulipana, który jest ściśle związany z kulturą turecką (kwiat ten pochodzi z Centralnej Azji, a na terenach dzisiejszej Turcji był hodowany już około 1000 r.). Nawiązania roślinne można zauważyć z przodu w układzie atrapy między reflektorami oraz w obręczach kół. Ludzie z TOGG zapewniają, że turecki e-SUV zagwarantuje w swojej klasie m.in. najdłuższy rozstaw osi, najbardziej przestronne wnętrze dla pięciu osób, najlepsze przyspieszenie i najniższy całkowity koszt użytkowania.

TOGG, jaki zasięg i przyspieszenie?

Elektryk pojawi się na rynku w dwóch odmianach do wyboru. Z napędem na tył (200 KM; przyspieszenie od 0 do 100 km/h w 7,6 s) lub jako model 4x4, w którym zastosowano dwa silniki elektryczne o łącznej mocy 400 KM (4,8 s do setki). Energię zmagazynuje chłodzony cieczą pakiet baterii litowo-jonowych w dwóch rozmiarach. Podstawowy pozwoli pokonać ponad 300 km na jednym ładowaniu. Większy zestaw to obietnica zasięgu ponad 500 km. Uzupełnienie energią do 80 proc. potrwa krócej niż 30 min. Akumulatory zostaną objęte 8-letnią gwarancją.

Auto zostanie wyposażone drugi poziom automatyzacji. A to oznacza, że samodzielnie zaparkuje, utrzyma stałą prędkość w ruchu drogowym i nawet wspomoże kierowcę w wyprzedzaniu innych pojazdów. Inżynierowie TOGG zapowiadają również gotowość do wprowadzenia trzeciego i wyższych stopni autonomiczności. Kokpit inspirowany wnętrzem samolotu zdominowały ekrany dotykowe. W wyposażeniu przewidziano też system śledzenia wzroku kierowcy i holograficznego asystenta, który dzięki technologii rozszerzonej rzeczywistości informacje o potencjalnych niebezpiecznych sytuacjach na drodze wyświetli w postaci trójwymiarowego obrazu przed szoferem. Zamiast lusterek wstecznych zastosowano kamery, które przekazują obraz zza auta na ekrany w kabinie.

TOGG szybszy niż polski samochód elektryczny IZERA, sprzedaż w 2022

Produkcją tureckich e-samochodów zajmie się fabryka Gemlik w prowincji Bursa, która już powstaje.

Pracę znajdzie tam ok. 4,3 tys. osób. Plan przewiduje roczną produkcję na poziomie 175 tys. sztuk. Milion samochodów powinien wyjechać z zakładu do 2030 roku.

Taśmy ruszą w IV kwartale 2022 roku. Wtedy też auta TOGG mają trafić do Niemiec. Następne są Włochy i Francja, aż wreszcie cała Europa. Tempo imponuje.

A polski narodowy samochód elektryczny? ElectroMobility Poland, czyli spółka odpowiedzialna za uruchomienie produkcji IZERY zostanie przejęta od firm energetycznych przez Skarb Państwa, a następnie dokapitalizowana pieniędzmi publicznymi. Przedstawiciele EMP wśród dotychczasowych osiągnieć wskazują na prototypy, sieć międzynarodowych współpracowników i dwóch, konkurujących ze sobą, dostawców platformy. Wcześniejsze deklaracje mówiły o rozpoczęciu produkcji od 2023 roku. Pod koniec 2020 pojawił się nowy termin – 2024 rok. Fabrykę zaplanowano w Jaworznie. Jeden z przedstawicieli EMP stwierdził nawet, że: Izera musi powstać zanim Kowalski zakocha się w Volkswagenie.

Wiele jednak wskazuje na to, że serca kierowców nad Wisłą znacznie szybciej może zająć model tureckiej marki TOGG.