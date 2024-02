Co grozi za wręczenie łapówki policjantowi?

Jeszcze kilkanaście lat temu takie zachowanie nie dziwiło prawie nikogo. Pytanie "może się jakoś dogadamy" i odpowiednia suma dołączona do dokumentów podczas kontroli drogowej pozwalała zakończyć spotkanie z nieco lżejszym portfelem ale za to bez punktów karnych i innych potencjalnych nieprzyjemności związanych z drogowymi wybrykami.

Czasy powszechnego wręczania i przyjmowania łapówek policjantom drogówki minęły, choć wciąż zdarza się, że niektórzy kierowcy uciekają się do próby przekupstwa. Tak było w przypadku 60-latka z Gliwic. Jego przykład dość dobrze ilustruje, dlaczego nie warto oferować funkcjonariuszom korzyści w zamian za odstąpienie od czynności.

60-latek chciał wręczyć łapówkę. Został aresztowany

Kierowca został zatrzymany za przekroczenie dozwolonej prędkości, ale w trakcie kontroli okazało się, że samochód, którym jedzie ma założone tablice rejestracyjne "pożyczone" od innego pojazdu. Policjanci wyjaśnili 60-latkowi, że od 1 października 2023 posługiwanie się fałszywymi lub nieprawidłowymi tablicami rejestracyjnymi jest przestępstwem. Zamiast jednego zarzutu karnego, mężczyzna usłyszy jednak dwa. Wszystko przez to, że na informację o czekającym go postępowaniu sięgnął do kieszeni po 1000 zł i zaproponował policjantom łapówkę w zamian za odstąpienie od dalszych czynności. Mundurowi, zamiast zapomnieć o sprawie, natychmiast przewieźli kierującego do policyjnego aresztu.

O tym, co grozi za używanie tablic od innego samochodu pisaliśmy w tym artykule. Konsekwencje dla 60-letniego kierowcy z pewnością byłyby znacznie łagodniejsze, gdyby nie próba przekupienia mundurowych. O tym, z czym może się ona wiązać, mówią zapisy Kodeksu karnego. W art. 229 czytamy:

§ 1. Kto udziela albo obiecuje udzielić korzyści majątkowej lub osobistej osobie pełniącej funkcję publiczną w związku z pełnieniem tej funkcji, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

§ 3. Jeżeli sprawca czynu określonego w § 1 działa, aby skłonić osobę pełniącą funkcję publiczną do naruszenia przepisów prawa lub udziela albo obiecuje udzielić takiej osobie korzyści majątkowej lub osobistej za naruszenie przepisów prawa, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.

Próba wręczenia łapówki - sprawa karna jest niemal gwarantowana

Mieszkaniec powiatu gliwickiego, którego przypadek omawiamy w tym tekście został doprowadzony do prokuratury, gdzie usłyszał zarzuty związane z naruszeniem przepisów dotyczących posługiwania się nielegalnymi tablicami rejestracyjnymi oraz próbą wręczenia korzyści majątkowej funkcjonariuszom. Za to drugie przestępstwo grozi mu kara do 10 lat pozbawienia wolności. Kara jest wysoka i, co powinno odstraszać szczególnie mocno, trudno jest jej uniknąć. Dane nie pozostawiają bowiem złudzeń - na polskich drogach zwyczaj rodem z lat 90. odszedł do lamusa.

Korupcja na drogach to przeszłość

Przekupstwo na drogach praktycznie już nie występuje. Z raportu Biura Spraw Wewnętrznych Policji za 2022 rok wynika, że choć korupcja w służbach mundurowych wciąż występuje, próby wręczenia łapówek na drodze są w praktyce skazane na niepowodzenie. W całym roku wykryto 21 policjantów drogówki z 46 zarzutami, a to oznacza, że tylko niecałe 4 procent ogółu zarzutów korupcyjnych dotyczy funkcjonariuszy pełniących służbę na drogach.