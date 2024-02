Świece zapłonowe: od małych elementów zależy tak wiele

Świeca jest elementem układu zapłonowego i odpowiada za wytworzenie iskry, dzięki której w cylindrach dochodzi do zapalenia się mieszanki paliwowo-powietrznej. Jeśli świeca się zużyje lub uszkodzi, silnik nie będzie pracować normalnie, w cylindrze za który odpowiada dana świeca może pojawić się m.in. wypadanie zapłonów, jednostka nie rozwija pełnej mocy, dławi się, kopci, wibruje i więcej pali. No i to właśnie dlatego terminowa wymiana świec i kontrolowanie poszczególnych elementów układu zapłonowego są takie ważne. Ale po kolei.

Zasadniczo rozróżniamy trzy główne typy świec zapłonowych, które różnią się od siebie oczekiwaną trwałością i ceną zakupu: to tzw. standardowe, irydowe oraz platynowe. Najtańsze są, jak się można spodziewać, świece standardowe, natomiast te irydowe i platynowe potrafią być nawet kilka razy droższe. Czyli kosztują już np. nie kilkanaście, a kilkadziesiąt złotych za sztukę. Ale przy tym zazwyczaj oznaczają wyższą trwałość i lepiej znoszą trudne warunki. Cóż, jak zawsze – coś za coś.

Świece zapłonowe: co ile wymiana? Kiedy wymieniać świece?

Co ile wymieniać świece zapłonowe? Producenci zazwyczaj podają dokładne interwały – zarówno jeśli chodzi o przebieg, ale często także w miesiącach/latach. I tak, standardowy okres między wymianami wynosi zazwyczaj od 30 do 60 tys. km, ale już np. świece irydowe potrafią wytrzymać nawet i po 100-120 tys. km bez wymiany. Uwaga: zalecane interwały mocno skracamy w przypadku silników pracujących na LPG lub CNG. I pamiętamy o tym, że powyższe dane co do trwałości/żywotności świec są orientacyjne – wiele zależy od sposobu eksploatacji, ale też od tego, w jakim stanie znajduje się sam silnik.

Jak dobierać świece? To akurat dość proste: jeśli chodzi o typ, to stosujemy się ściśle do zaleceń producenta samochodu. Często jest tak, że dla danej jednostki dopuszczony jest więcej niż jeden typ, a są i takie, które wymagają jednego, ściśle określonego typu świecy zapłonowej. Jeśli nie masz pod ręką instrukcji auta, poproś o pomoc mechanika lub skorzystaj z katalogów udostępnianych (także online) przez producentów świec. Wybór mamy natomiast jeśli chodzi o markę/producenta świecy – jeśli tylko spełnia ona zalecenia producenta danego silnika, to tak naprawdę może mieć dowolne logo. Pamiętaj: świece wymieniamy kompletami.

Problem ze świecą zapłonową: jakie objawy?

Jakie są typowe objawy niesprawnej świecy? Do najbardziej typowych należą m.in.: stopniowy spadek osiągów, wzrost spalania, problemy z odpaleniem, wibracje, kopcenie z rury wydechowej, tzw. wypadanie zapłonów i "telepanie" silnikiem, szarpanie i falowanie obrotów.

Na koniec inna ważna kwestia: otóż stan świec i to, że przedwcześnie się zużywają, może wskazywać na jakąś awarię/nieprawidłowość dotyczącą samej jednostki napędowej. Przykład: mokra, pokryta osadami elektroda to często oznaka tego, że motor spala na potęgę olej silnikowy lub płyn chłodniczy. Z kolei nagar na elektrodzie może wskazywać na nieprawidłowości w procesie spalania mieszanki (zbyt niska temperatura, niedogrzanie będące efektem jazdy na krótkich odcinkach), a nadtopione elektrody nierzadko oznaczają zjawisko LSPI (low speed pre-ignition) i/lub spalanie stukowe.