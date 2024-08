W Polsce jest ok. 8 tys. stacji paliw i zdecydowana większość z nich przeszła na przestrzeni lat prawdziwą metamorfozę. Nie służą już tylko zatankowaniu paliwa. Poprzez sukcesywne rozszerzanie oferty stały się miejscem obsługi podróżnych, w którym napełnienie baku może być połączone z odpoczynkiem w komfortowych warunkach, posiłkiem, zakupem najpotrzebniejszych produktów czy umyciem auta. Na rozbudowanych kompleksach restauracyjno-usługowych zatankowanie samochodu stało się jedną z całego wachlarza dostępnych możliwości. A korzystanie z proponowanych przez stacje rozwiązań ułatwia dostępność do nich przez siedem dni w tygodniu.

Rozwój sieci detalicznej

W ciągu ub.r. liczba stacji całej sieci ORLEN wzrosła o jedną trzecią. W Polsce sieć liczy już 1930 stacji paliw, z kolei za granicą liczba przekroczyła 1550 obiektów. Każdego dnia koncern obsługuje prawie milion klientów w sześciu krajach, w co wliczają się podróżujący zainteresowani także (a może nawet w szczególności) ofertą pozapaliwową. Analiza trendów i zachowań konsumenckich przekłada się nie tylko na rozwój marki gastronomicznej, lecz także na poszerzenie oferty usługowej o punkty stacji ładowania pojazdów elektrycznych czy możliwość odbioru przesyłek kurierskich.

Stacje z konceptem gastronomicznym Stop Cafe stanowią już ponad 60 proc. całej sieci ORLEN w Polsce, co w przybliżeniu daje liczbę prawie 1300 punktów. Na rynkach zagranicznych, czyli w Czechach, na Słowacji i na Litwie jest ich już prawie 430, a liczba ta stale rośnie.

Udogodnienia dla podróżnych dostępne są w dużych i mniejszych miastach, zarówno przy drogach lokalnych jak i ekspresowych. Stacje są nastawione na obsługę podróżujących w pojedynkę, z rodziną i z małymi dziećmi.

Oferta gastronomiczna

Menu proponowane przez sieć stacji paliw przypomina już te oferowane w restauracjach. A szeroki asortyment produktów oraz bogata oferta gastronomiczna są istotną przewagą konkurencyjną sieci ORLEN. Koncept gastronomiczny Stop Cafe to miejsce, w którym podróżni mają do wyboru nie tylko szybkie przekąski, lecz także sezonowe zestawy śniadaniowe (na zimno oraz gorąco), zupy i zestawy obiadowe serwowane na autostradach i trasach szybkiego ruchu. Przygotowywane na miejscu są m.in. makarony, pierogi, naleśniki, a nawet gofry na słodko i w wersji wytrawnej. Uzupełnieniem oferty są świeżo wyciskane soki pomarańczowe i owocowo-warzywne. Podróżni mają do wyboru również ciasta i słodkie, świeżo wypiekane na stacji przekąski.

Oprócz tradycyjnych dań, w stałej ofercie dostępne są m.in. hot dogi, kanapki, burgery, zdrowe napoje czy kawa. W sprzedaży znajdują się także marki własne sieci oraz polskie artykuły, w tym m.in. słodycze i soki.

Dla wymagających klientów

Przy rozwijaniu oferty gastronomicznej ORLEN uwzględnia potrzeby i sugestie wszystkich klientów. Wśród nowości pojawią się wkrótce kolejne produkty dla wegetarian. Jedną z nich jest hot dog z kiełbaską wegetariańską stworzoną według nowej receptury opartej w pełni na warzywach. Ciekawą propozycją są burgery z halloumi, wrapy i muffiny z serem halloumi oraz bułka z ziaren i nasion, bez dodatku mąki i drożdży z serem kozim i buraczkami konserwowanymi.

W kierunku ekologicznych rozwiązań

Oferta jest rozwijana z poszanowaniem środowiska. Wszędzie tam, gdzie to możliwe, dostępne są sztućce drewniane, wprowadzono też nową wersję torby do pakowania zakupów – jednomateriałową z certyfikatem FSC. Wkrótce też w ofercie ORLEN znajdzie się kubek wielorazowy z podwójną ścianką, wieczkiem twist off oraz zatyczką na napoje serwowane na stacjach.

– Mamy nadzieję, że w ten sposób przyczynimy się do ograniczenia wprowadzania do środowiska kubków jednorazowych, a tym samym do redukcji ilości generowanych odpadów – mówi przedstawiciel firmy.

Specjalne potrzeby

Podróż samochodem to często podróż z dziećmi. ORLEN zadbał o to, by była ona jak najbardziej komfortowa. Na swoich stacjach koncern tworzy miejsca przyjazne maluchom. To pokoje dla rodziców z dziećmi wyposażone w fotel do karmienia, przewijak, umywalkę, mikrofalówkę, a nawet kąciki zabaw z multimedialnymi rozwiązaniami dla starszych dzieci.

Na osoby z niepełnosprawnościami czekają wydzielone miejsca parkingowe, a od zeszłego roku ORLEN uruchomił usługę zdalnego wezwania pracownika stacji poprzez aplikację ORLEN VITAY. Rozwiązanie pozwala na korzystanie z ofert i usług stacji bez wychodzenia z samochodu. Dzięki funkcjonalności można zgłosić potrzebę pomocy przy tankowaniu paliwa, korzystaniu z kompresora lub myjni. Wejścia na stacje zostały specjalnie zaprojektowane z myślą o poruszających się na wózkach inwalidzkich. Komfort klientów powiększają obniżone blaty kasowe oraz szerokie przejścia między regałami. Standardem stały się odpowiednio przygotowane toalety, wyposażone dodatkowo w alarmowy system przywoławczy.

Przy okazji przystanku można również umyć z zewnątrz i wyczyścić samochód w środku, a także dopompować koła. Ponadto stacja jest zaopatrzona w produkty potrzebne do czyszczenia samochodu.

Na koniec – nie można zapominać o zatankowaniu. Stacje ORLEN oferują dostęp zarówno do tradycyjnego paliwa, jak również do punktów ładowania aut elektrycznych.

PA

Dodatkowe udogodnienie Czas przed podróżą bywa wypełniony różnymi obowiązkami. Zdarza nam się korzystać w ostatniej chwili z usług kurierskich. W sieci ORLEN można nadać i odebrać przesyłkę w ramach usługi ORLEN Paczka. To 11 tys. punktów nadawczo-odbiorczych, znajdujących się w kioskach Ruchu i w placówkach partnerskich oraz 5 tys. automatów paczkowych zlokalizowanych m.in. na stacjach paliw.

PARTNER