Reklama

Policja po raz kolejny apeluje o rozwagę nie tylko podczas wakacyjnych podróży. Zwłaszcza że dobre warunki pogodowe mogą zachęcać kierowców do niebezpiecznych zachowań i brawury za kierownicą. Funkcjonariusze drogówki ostrzegają, że wraz ze wzrostem prędkości, w sytuacji nagłego zagrożenia, panowanie nad pojazdem staje się coraz trudniejsze. Wydłuża się droga hamowania i jednocześnie skraca czas na podjęcie właściwej reakcji na drodze.

Wielu groźnych zdarzeń na drogach można by uniknąć, gdyby kierujący, niezależnie od wieku częściej myśleli o potencjalnych skutkach ryzykownej jazdy. A to właśnie wśród młodych kierowców w wieku 18-24 lat notuje się największy odsetek wypadków drogowych, co jak zauważa policja, może wynikać z braku doświadczenia w prowadzeniu samochodów i większej skłonności do podejmowania ryzykownych i brawurowych zachowań.

Reklama

Warto też przypomnieć, że zgodnie z obowiązującymi przepisami "kierujący jest obowiązany jechać z prędkością zapewniająca panowanie nad pojazdem, z uwzględnieniem warunków, w jakich ruch się odbywa, a w szczególności: rzeźby terenu, stanu i widoczności drogi, stanu i ładunku pojazdu, warunków atmosferycznych i natężenia ruchu". Trzeba to mieć na uwadze zawsze, nie tylko w trakcie wakacyjnych wojaży.

Jaka jest dozwolona prędkość na drogach w Polsce?

KGP przypomina, że standardowe limity prędkości odnoszące się do motocykli i samochodów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony wynoszą w Polsce:

na autostradzie – 140 km/h,

na drodze ekspresowej dwujezdniowej – 120 km/h,

na drodze ekspresowej jednojezdniowej – 100 km/h,

na drodze dwujezdniowej dwukierunkowej, o dwóch pasach ruchu – 100 km/h,

na drodze jednojezdniowej dwukierunkowej – 90 km/h,

obszar zabudowany – 50 km/h,

strefa zamieszkania – 20 km/h

Jakie mandaty i ile punktów karnych za przekroczenie prędkości

Oto stawki z taryfikatora w 2023 roku:

przekroczenie prędkości o ponad 30 km/h mandat 800 zł (przy recydywie - 1600 zł);

przekroczenie prędkości o ponad 40 km/h mandat 1000 zł (recydywa - 2000 zł);

przekroczenie prędkości o ponad 50 km/h mandat 1500 zł (3000 zł przy recydywie);

przekroczenie prędkości o ponad 60 km/h mandat 2000 zł (4000 zł w recydywie);

przekroczenie prędkości o ponad 70 km/h mandat 2500 zł (recydywa 5 tys. zł).

Tyle punktów karnych grozi za szarżowanie