Jest taki znak drogowy, przy którym policjant wcale nie musi mierzyć dokładnej prędkości, by stwierdzić, że kierujący jechał zbyt szybko. Już 1 km/h to za dużo, bo znak B-20 obliguje to kompletnego zatrzymania. Znak "stop" - jak się zachować, gdzie go spotkamy i kiedy zatrzymanie jest obowiązkowe nawet, jeśli omawiany znak nie stoi przy drodze?