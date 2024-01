Jak dbać o szyby w aucie zimą?

Umieszczenie gumowych dywaników wewnątrz auta pozwoli na łatwe usunięcie nadmiaru wody czy rozpuszczającego się śniegu. Koniecznie sprawdź również stan uszczelek w drzwiach i bagażniku. Poza tym należy zwrócić uwagę na ogólną szczelność auta, zwłaszcza jeśli posiada ono składany dach lub szyberdach. Pamiętaj też o zakupie gąbek, które odciągają wilgoć – będą bardzo przydatne w tym okresie.

Jak prawidłowo czyść szyby?

Sama metoda czyszczenia szyb również ma swój wpływ na ich przejrzystość. Zaleca się używanie specjalnych preparatów do czyszczenia, które skutecznie usuwają brud i tłuszcz osadzający się na wewnętrznej stronie. Zamiast uniwersalnych środków, wybierz preparat przeznaczony do używania zimą. Dobrze jeśli będą miały właściwości antystatyczne (co oznacza, że nie przyciągają kurzu) i hydrofobowe (powodują swobodne spływanie wody).

Po wyczyszczeniu szyb możesz również zastosować preparat zwany powszechnie "antyparą". Ważne jest, aby unikać przecierania powierzchni naprędce zwykłą chusteczką czy szmatką, ponieważ na dłuższą metę może to tylko pogorszyć sytuację. Najlepsze będą specjalne ściereczki, np. z mikrofibry. Pamiętaj, że również czysta i sucha tapicerka przyczynia się do zmniejszenia parowania szyb. Regularnie dbaj o jej stan.

Zadbaj o wentylację

Właściwa wentylacja samochodu jest kluczowa w walce z parowaniem szyb. Powinieneś dostarczać świeże powietrze do kabiny samochodu i pozbywać się wilgoci – pamiętaj, że bierze się ona także z przyniesionego z zewnątrz śniegu. Warto również wyłączyć obieg wewnętrznego powietrza i korzystać z klimatyzacji, która nie tylko chłodzi latem, ale także osusza powietrze oraz szybko odparowuje wilgoć z szyb. Jeśli natomiast korzystasz z garażu, możesz na noc zostawić w aucie lekko uchylone okno.

Korzystaj z odpowiednich preparatów

Na rynku dostępny jest cały wachlarz preparatów chemicznych, które ograniczają parowanie szyb po ich naniesieniu: są to tzw. antypary czy środki antyroszeniowe. Znaczenie mogą mieć nawet produkty, którymi impregnujemy tapicerkę foteli i jakie tym samym chronią je przed wilgocią. Skuteczne okazują się się także zaskakująco proste metody, takie jak pojemnik z solą kuchenną lub żwirkiem dla kota, które wchłaniają wilgoć i pomagają w utrzymaniu suchej atmosfery w samochodzie.

Sprawdź uszczelki i filtr kabinowy

Jeśli mimo podjętych działań problemy z parowaniem szyb w samochodzie nie ustępują, warto sprawdzić stan uszczelek. Jeśli te umieszczone w drzwiach lub bagażniku są nieszczelne, to mogą powodować przedostawanie się wilgoci do wnętrza auta. To natomiast bezpośrednio przyczynia się do parowania szyb. Przy okazji zadbaj o konserwację uszczelek: bez tego mogą one przymarznąć do karoserii.

Zanieczyszczony lub zużyty filtr kabinowy znacznie utrudnia prawidłową cyrkulację powietrza w samochodzie. Dlatego zaleca się regularną wymianę tego elementu, co pozwoli utrzymać wysoką jakość powietrza w samochodzie i zapobiegnie omawianemu problemowi. Wspomoże to także pracę samej klimatyzacji.

Postaw na nowoczesne rozwiązania

Możesz wreszcie skorzystać z nowoczesnych rozwiązań, które zostały opracowane do walki z osadzającą się parą. Przykładem jest specjalna powłoka hydrofobowa, która zapobiega powstawaniu pary wodnej na szybach. Działa ona w prosty sposób: po spryskaniu odpowiednim preparatem, tworzy się ochronna powierzchnia, która odpycha cząsteczki wody. Ten specyfik ogranicza również powstawanie szronu i lodu. Warto jeszcze dodać, że niektóre serwisy oferują również usługę hydrofobizacji, która działa podobnie, jednak tworzy specjalną powłokę na znacznie dłuższy czas.