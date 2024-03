Nowa Dacia Duster już dostępna w Polsce

Dacia Duster w Polsce jest koniem pociągowym biznesu rumuńskiej marki należącej do Grupy Renault. W 2023 roku zarejestrowano 9100 egz. To drugi najpopularniejszy nad Wisłą samochód segmentu SUV B+ i trzeci wybór w sprzedaży do klienta indywidualnego. Dobra passa nie może jednak trwać wiecznie, stąd zmiana warty…

Nowa Dacia Duster właśnie debiutuje na polskim rynku. Samochód można już zamawiać. Cena SUV-a trzeciej generacji na poziomie starego modelu to siarczysty policzek w twarz chińskiej konkurencji. Czego mogą spodziewać się kierowcy?

Reklama

Nowa Dacia Duster w stylu modelu Bigster. To przestronny SUV z dużym bagażnikiem

Nowy Duster powstał na platformie CMF-B, czyli jak Sandero i Jogger. Mimo identycznej długości z poprzednikiem (4,3 m) nowocześniejsza architektura pozwoliła wygospodarować więcej miejsca na pokładzie. Stąd bardziej obszerna kabina i większa o 27 l pojemność bagażnika (472 l z napędem na przednie koła). Stylistycznie czerpie z dłuższego o 26 cm modelu Bigster, który zadebiutuje jesienią 2024 roku.

Reklama

Znika silnik Diesla. Nowa Dacia Duster jako mocna hybryda i z instalacją LPG

Nowy Duster nie będzie już dostępny z silnikiem Diesla. Zamiast tego producent stawia na miękką hybrydę MHEV, pełną hybrydę i benzynowy silnik 1.0 z fabryczną instalacją LPG.

– Polska jest bardzo ważnym rynkiem dla Dacii. W 2023 roku, z prawie 18 tys. sprzedanych samochodów, Polska uplasowała się na 10. miejscu w światowym rankingu marki Dacia – powiedziała dziennik.pl Agnieszka Łyżwińska, dyrektor zarządzająca Dacia EAST. – Tak jak w całej Europie także i w Polsce wraz z wprowadzeniem nowego Dustera wprowadzamy do oferty nową gamę silnikową odpowiadającą dzisiejszym potrzebom klientów: silnik Eco-G 100, TCe 130, TCe130 4x4 oraz Hybryda 140 – i to właśnie hybryda, dzięki wysokiej mocy i momentowi obrotowemu przy znacząco obniżonym spalaniu jest odpowiedzią na zakończenie produkcji diesla – wyjaśniła.

Nowa Dacia Duster, czyli trzy silniki do wyboru. Także z 4x4

Bazowa Dacia Duster TCe 130 skrywa pod maska nowy trzycylindrowy i turbodoładowany silnik benzynowy o pojemności 1.2 z systemem miękkiej hybrydy 48V. Układ MHEV wspomaga silnik spalinowy podczas rozruchu i przyspieszania, umożliwia też odzyskiwanie energii i ładowanie baterii podczas hamowania. Silnik można mieć z napędem na przednią oś lub układem 4x4.

Dacia Duster Hybrid 140 to pełny napęd hybrydowy złożony z wolnossącego silnika benzynowego 1.6/94 KM, dwóch silników elektrycznych i zautomatyzowanej skrzyni biegów. System posiada cztery przełożenia dla jednostki spalinowej i dwa dla elektrycznej. Taka hybryda w trybie elektrycznym ma pozostawać nawet do 80 proc. czasu jazdy (w mieście).

Nowa Dacia Duster Eco-G 100, czyli SUV z instalacją LPG

Wreszcie nowa Dacia Duster Eco-G 100, czyli SUV silnikiem 1.0 i fabryczną instalacją LPG. Producent obiecuje ponad 1300 km zasięgu, a to dzięki dwóm zbiornikom o łącznej pojemności niemal 100 litrów (50 l benzyny i 50 l gazu LPG). Butlę zamontowano pod podłogą, dzięki temu nie zmniejsza pakowności bagażnika. Już teraz zanosi się, że właśnie nowy Duster z LPG będzie prawdziwym hitem.

– Dwupaliwowy silnik Eco-G czyli z fabryczną instalację gazową to jednostka napędowa szczególnie ceniona przez polskiego klienta. W całej gamie spalinowej Dacii 2 na 3 klientów wybiera to doskonałe rozwiązanie, wiedząc że Dacia oferuje najlepszy stosunek wartości do ceny – oceniła Łyżwińska.

Nowa Dacia Duster - oto ceny i cztery wersje wyposażenia

Nowa Dacia Duster w bazowej wersji Essential kosztuje od 79 900 zł (silnik 1.0 Eco-G 100 - fabryczne LPG). Wyposażenie to stacja Media Control, relingi dachowe, manualna klimatyzacja, 6 poduszek powietrznych oraz czujniki parkowania z tyłu.

Dacia Duster w odmianie Expression to wydatek od 87 900 zł. Nowy SUV jest bogatszy o 17-calowe alufelgi, 7-calowy cyfrowy zestaw zegarów, centralny ekran dotykowy 10,1 cala z systemem multimedialnym Media Display i bezprzewodową łącznością Apple CarPlay/Android Auto czy kamerę cofania.

Terenowo stylizowana Dacia Duster Extreme kosztuje od 93 900 zł. Samochód zapewni dodatkowo modułowe relingi dachowe, tapicerkę microcloud łatwą w czyszczeniu, gumowe dywaniki podłogowe i wykładzinę bagażnika, automatyczną klimatyzację, system YouClip, elementy ozdobne wnętrza i nadwozia w kolorze brązowo-miedzianym.

Nastawiona na komfort nowa Dacia Duster Journey także kosztuje od 93 900 zł. Ta konfiguracja to m.in. 18-calowe alufelgi, automatyczna klimatyzacja, automatyczny hamulec postojowy, bezprzewodowa ładowarka do smartfonów, system multimedialny Media Nav Live z nawigacją i dostępem do internetu, system audio Arkamys 3D Sound System z 6 głośnikami.