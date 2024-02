Dobre osiągi i niskie spalanie mają swoją cenę. To emisja sadzy

Na początek kilka słów teorii. Po co współczesnemu silnikowi benzynowemu filtr sadzy? To proste: bo z różnych względów emituje jej dość dużo. Za dużo, by spełnić ostre normy odnośnie zawartości cząstek stałych. No dobrze, ale skąd sadza w spalinach silnikach benzynowych? Przecież to diesel był zawsze brzydkim kopciuchem, a silnik benzynowy uchodził za "czysty" i względnie przyjazny dla środowiska? Owszem, tak było. No i swobodnie nadal może tak być, ale tylko pod pewnymi warunkami. Już wyjaśniam.

Silnik benzynowy przeszedł podobną drogę jak diesel kilkanaście lat temu. Otóż w pogoni m.in. za coraz to lepszymi osiągami i niższym spalaniem producenci musieli w wielu przypadkach sięgnąć po wtrysk bezpośredni. A w tym wypadku m.in. sposób tworzenia mieszanki, wysokie ciśnienie wtrysku i konieczność ograniczenia emisji dwutlenku węgla i NOx-ów sprawiają, że pojawia się sadza. Nie wierzycie? To popatrzcie, co potrafi wydobywać się z wydechu auta benzynowego z turbo i wtryskiem bezpośrednim, ale spełniającego np. normę Euro 4. Nie jest to chmura na miarę starego diesla, lecz bez trudu zauważycie różnicę względem niewysilonego wolnossącego benzynowca z wtryskiem pośrednim/wielopunktowym.

Reklama

Filtry GPF są w masowym użyciu od ok. 10 lat. Na razie (przeważnie) spisują się nieźle

Reklama

No i z tego względu oraz z powodu Euro 6d/6d-Temp silniki benzynowe z wtryskiem bezpośrednim w większości przypadków musiały dostać filtr sadzy (GPF; ang. gasoline particulate filter/OPF; niem. Ottopartikelfilter). Na kierowców kilka lat temu padł więc blady strach (filtry GPF masowo zaczęły pojawiać się mniej więcej w latach 2016-19; pierwszy w 2014 r. był Mercedes S500), bo część z nich przypomniała sobie, jakie problemy sprawiały filtry DPF I generacji. Jak się jednak okazuje, nerwy były akurat w przypadku GPF-ów w większości wypadków na wyrost.

Obecnie, po kilku latach obcowania z tym rozwiązaniem możemy bez wahania przyznać, że na pewno nie jest źle. Jest często nawet całkiem przyzwoicie, a problemy – jeśli się pojawiają – są raczej sporadyczne i dotyczą przede wszystkim aut eksploatowanych na ekstremalnie krótkich odcinkach. Kłopot może pojawić się też wtedy, gdy ze względu na jakąś usterkę dojdzie do zwiększonej emisji cząstek stałych.

Filtr cząstek stałych w silniku benzynowym: pasywna i aktywna regeneracja

Ważna różnica względem diesli polega na tym, że silnik benzynowy odznacza się wyższą temperaturą gazów wydechowych (EGT). To z kolei znacznie ułatwia tzw. pasywną regenerację filtra sadzy i sprawia, że cykle aktywnej regeneracji są inicjowane dużo, dużo rzadziej. Gdy jednak w końcu konieczne okaże się aktywne "dopalanie" filtra, to zasada w tym wypadku jest też nieco inna niż w dieslu: centralka sterująca nie podaje dodatkowych dawek paliwa - wyższa temperatura spalin to głównie efekt zubożenia mieszanki. I tu w zasadzie należy dopatrywać się jednego z większych problemów aut z GPF, bo regularne podnoszenie już i tak wysokiej temperatury gazów wydechowych na dłuższą metę może odbijać się negatywnie na trwałości poszczególnych podzespołów. Czy tak będzie? Czas pokaże, ale podkreślmy: na razie o poważnych kłopotach zbyt często nie słychać.

Co nie znaczy, że ich nie ma wcale. W razie problemu z "dopalaniem" sadzy/regeneracją filtra auto wyświetli błąd na zegarach – w takiej sytuacji zaleca się np. pokonanie kilku, kilkunastu kilometrów z prędkością rzędu 80-100 km/h i przy nieco wyższych obrotach silnika. Przeważnie pomaga. Na zbyt często zapalającą się kontrolkę i kłopoty z filtrem narzekają użytkownicy m.in. nowych benzynowych modelu koncernu Hyundai/Kia (np. Tucson).

Filtr sadzy w silniku benzynowym: nie taki wilk straszny

Reasumując: filtr GPF na pewno zwiększa stopień skomplikowania konstrukcji silnika, na pewno jest dodatkowym elementem, który może się popsuć, ale (chwilowo?) problemy zdarzają się stosunkowo rzadko. A na pewno rzadziej niż wtedy, gdy na rynek wchodziły pierwsze filtry DPF. No i spójrzcie na to z tej strony: gdyby nie GPF-y, to napęd benzynowy mógłby stać się w Europie passe znacznie szybciej niż faktycznie będzie miało to miejsce. A tak jeszcze przez chwilę z nami zostanie.