To obowiązek każdego kierowcy

Każdy kierowca powinien zadbać, by samochód, którym porusza się po drodze spełniał narzucone przez prawo wymagania. Ta wiedza teoretycznie powinna być z nami od chwili uzyskania prawa jazdy. W praktyce, wielu kierowców nie do końca wie, co według przepisów musi znaleźć się na pokładzie samochodu. Wokół obowiązkowego wyposażenia samochodu krąży również jeden mit, choć trzeba przyznać, że jest on raczej nieszkodliwy.

Nie masz tego w aucie? Grozi ci mandat

Kwestię tego, co musi znaleźć się w dopuszczonym do ruchu samochodzie regulują przepisy. Odpowiedź na pytanie - "jakie są obowiązkowe elementy wyposażenia auta?" znajdziemy w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia.

Dwa elementy, bez których nie ma szans na pozytywny wynik przeglądu, za to rosną szanse na mandat to trójkąt ostrzegawczy i gaśnica. Jeśli w czasie kontroli drogowej trafimy na policjanta, który przyłoży się do swojej pracy, jest spora szansa, że zweryfikuje on obecność wskazanych elementów. Często zdarza się, że jednego bądź drugiego brakuje w samochodzie, a my nawet nie zdajemy sobie z tego sprawy.

Obowiązkowe wyposażenie samochodu. Kierowca musi tego dopilnować

Obecność trójkąta ostrzegawczego w aucie to sprawa raczej oczywista. Pozwala on odpowiednio oznakować miejsce awarii bądź zdarzenia drogowego, a kierowca jest zobowiązany do umieszczenia go w odpowiedniej odległości za pojazdem. Ten obowiązek nakłada na niego Art. 50. ustawy Prawo o ruchu drogowym. Zawarte w nim przepisy stanowią, że w obszarze zabudowanym postój należy sygnalizować umieszczeniem trójkąta bezpośrednio za pojazdem lub na nim, na wysokości nie większej niż 1 m. Na drodze poza obszarem zabudowanym, trójkąt należy umieścić w odległości 30-50 m za pojazdem, a na autostradzie - 100 m za pojazdem. Oprócz tego, zawsze w razie postoju wynikającego awarii lub kolizji jesteśmy zobowiązani do włączenia świateł awaryjnych.

Wróćmy jednak do gaśnicy. Przepisy nie wskazują na konieczność jej legalizacji czy obowiązku wożenia nieprzeterminowanej gaśnicy ale wspominają o jednej, istotnej sprawie. Drobiazgowy funkcjonariusz zwróci uwagę i na tę kwestię.

Gaśnica w samochodzie. Gdzie ją umieścić?

W § 11. wspominanego wyżej Rozporządzenia czytamy bowiem, że gaśnica musi być obecna "w miejscu łatwo dostępnym w razie potrzeby jej użycia". Oznacza to, że jeśli znajduje się ona np. w popularnym miejscu - pod podłogą bagażnika, a w kufrze przewozimy bagaże, które uniemożliwiają szybkie i sprawne sięgnięcie po nią w razie potrzeby, również możemy zostać ukarani mandatem. W wielu autach przewidziane jest bardziej "przepisowe" miejsce na gaśnicę - możemy znaleźć ją pod fotelem pasażera z przodu.

Mandat za brak gaśnicy i trójkąta

Ile wynosi mandat za niedopilnowanie obowiązku wożenia gaśnicy i trójkąta w samochodzie? To zależy od tego, jak do sprawy podejdzie policjant. Kwota mandatu może bowiem wynieść od 20 do 500 zł. Zazwyczaj jest to jednak 100 zł.

Czy apteczka w samochodzie jest obowiązkowa?

Wśród kierowców krąży popularny mit dotyczący obowiązku wożenia apteczki w samochodzie. Zdaniem wielu zmotoryzowanych, należy ona do obowiązkowego wyposażenia auta, tymczasem z przepisów wcale to nie wynika. Powód jest prosty - odpowiednie posługiwanie się środkami pierwszej pomocy wymaga wprawy i wiedzy. Choć obowiązek udzielenia pierwszej pomocy wynika z Art.162 Kodeksu karnego, nie oznacza to, że musimy mieć w samochodzie dobrze wyposażoną apteczkę z nieprzeterminowanymi środkami.

Mit o obowiązkowej apteczce nie należy jednak do szkodliwych, a jeśli czujemy się na siłach, by w razie konieczności udzielenia pomocy skorzystać z wyposażenia takiego jak opatrunki czy preparaty odkażające, nie ma nic złego w wożeniu w aucie dobrze wyposażonej apteczki.