Węgry: nie zapomnij o e-winiecie. Jakie zmiany w 2024 r.?

Dla przypomnienia: Węgry stosują wyłącznie tzw. e-winiety, co oznacza, że za kontrolę odpowiedzialny jest system kamer odczytujący numery rejestracyjne przejeżdżających aut. Nie liczcie jednak na to, że bez opłat uda się prześlizgnąć – kamery ustawione są tak, że niezauważona nie przemknie nawet mysz. Winietę najwygodniej kupić on-line (https://nemzetiutdij.hu/en – wersja angielska) lub już na miejscu, np. na stacjach paliw (lista punktów dostępna na stronie; jest ich mnóstwo). Ale uwaga, temat da się też załatwić stacjonarnie w Polsce – dystrybucję prowadzi np. PZM w Warszawie (Madalińskiego 3A). Ogólnie punkty dystrybucji znajdują się w większości dużych miast w naszym kraju (m.in. Białystok, Lublin, Radom, Łódź, Kraków, Poznań).

Od 1 stycznia 2024 r. o ok. 15 proc. wzrosły ceny winiet (tabelka z wybranymi cenami – patrz niżej), inne zmiany to m.in. objęcie opłatą obwodnicy Budapesztu M0 (między węzłami z autostradami M1 i M5) oraz (od kwietnia) wprowadzenie 1-dniowej winiety (kierowcy aut do 3,5 t zapłacą 5150 HUF, czyli ok. 57 zł). Poza tym ciężkie kampery i zestawy holujące przyczepy (łącznie powyżej 3,5 t) podpadają obecnie pod system poboru opłat taki sam, jaki obowiązuje ciężarówki i autobusy (HU-GO, odpowiednik naszego e-TOLL).

Węgry: ile kosztują autostrady w 2024 r.? E-winieta Węgry 2024

Poniższa tabela obejmuje kategorie D1, czyli auta osobowe (do 7 os.) o dmc 3,5 t oraz D1M, czyli motocykle. Pamiętaj: jeśli omyłkowo wjedziesz na płatny odcinek bez ważnej e-winiety, masz 60 minut na to, by ją wykupić. Bardzo ważne jest też to, by podczas zakupu prawidłowo podać wyróżnik kraju, bo nawet jeśli numer będzie się zgadzał, ale zamiast Polski omyłkowo wybierzemy np. Portugalię, to mandat mamy jak w banku.

W obiegu są też tzw. wojewódzkie winiety, ważne na autostradach danego komitatu, jednak akurat one – np. z punktu widzenia kierowców jadących tranzytem do Chorwacji – zazwyczaj wiele sensu nie mają. Uwaga: winiety 10-dniowa i miesięczna dostępne są w pakietach, czyli można wybrać od jednej do sześciu jednostek (segmentów), czyli np. jeśli potrzebujemy winiety na 20 dni, to wybieramy 2x10-dniową etc.