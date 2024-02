Silnik 1.2 PureTech z paskiem w kąpieli olejowej: dbasz, a i tak nie masz

Często jest tak, że jak napiszemy "źle" o jakimś aucie lub silniku (tzn. gdy napiszemy niewygodną prawdę, jak zresztą zawsze), to zaraz odzywa się chór komentarzy, że to bujdy wyssane z palca, że nic tu się nie psuje, bo przecież JA jeżdżę i nic się nie dzieje. A kolega kuzyna szwagra tylko leje olej i jest zadowolony, a niektóre media to tylko sprzyjają niemieckiej motoryzacji i uwzięły się, żeby pluć na dzieła francuskiej myśli technicznej. No, a poza tym – jak dbasz, tak masz. Doprawdy?

W wypadku silnika 1.2 PureTech zasada "jak dbasz, tak masz" nie zawsze się sprawdza. A to i tak łagodnie powiedziane, bo nawet w zadbanych i rzetelnie serwisowanych egzemplarzach może pojawić się problem z paskiem rozrządu pracującym w kąpieli olejowej. Otóż materiał z jakiego wykonano pasek okazuje się nie do końca odporny na kontakt z olejem, no i z czasem ów pasek zaczyna się łuszczyć/strzępić. Zanieczyszczenia powstałe w ten sposób następnie zatykają kanały olejowe, co może bezpośrednio prowadzić do zatarcia jednostki napędowej. Co gorsza, fragmenty paska mogą też dostać się do podciśnieniowej pompy układu hamulcowego, a to z kolei grozi utratą zdolności do hamowania. PSA w międzyczasie zdążyło wprowadzić przeprojektowane paski i zmodyfikować zalecenia co do oleju, ale aut dotkniętych problemem wciąż na ulicach są miliony.

W najnowszej wersji silnika 1.2 PureTech znów mamy łańcuch w miejsce paska rozrządu. Przypadek?

Najnowsza generacja (trzecia) silników PureTech o mocy 136 KM ma już znów łańcuch rozrządu. Ciekawe, czy to pomoże, ale złośliwe języki, twierdzą, że jeśli będzie tak "dobrze", jak z jednostkami 1.6 VTi oraz THP, to wpadamy z deszczu pod rynnę. Wróćmy jednak do omawianych problematycznych wersji z paskiem pracującym w kąpieli olejowej: otóż problem dotyczy w zasadzie wszystkich silników tego typu, ale podobno najbardziej – wersji z turbo i z wtryskiem bezpośrednim. Ogłoszono nawet akcję serwisową dotycząca wymiany paska (dotyczy głównie aut z roczników 2017-20) i – ewentualnie – podciśnieniowej pompy układu hamulcowego.

Silniki 1.2 PureTech I i II generacji z paskiem w kąpieli olejowej stosowano w różnych autach marek Citroen, Peugeot, DS od 2012 r. (wersje wolnossące) i od 2014 r. (z turbo), ale z czasem trafiły one też pod maski wybranych innych modeli Stellantis (m.in. Opel). Jak sobie radzić? Na pewno nie wolno stosować dodatku do paliwa mającego zapobiegać odkładaniu się nagarów w silniku, koniecznie trzeba też maksymalnie skrócić interwał wymiany oleju (do 8-10 tys. km).

Do akcji włącza się polski Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK)

Jak podaje portal francuskie.pl, Powiatowy Rzecznik Konsumentów z Gdańska zwrócił się do UOKiK-u o zajęcie się tą sprawą, ale do akcji ma wkroczyć Transportowy Dozór Techniczny (TDT).

Powiatowy Rzecznik Konsumentów dla Powiatu Gdańskiego, występuje z prośbą o spowodowanie wnikliwego zbadania sprawy konsumenta Pana […] Konsument zakupił samochód marki Peugeot 2008 z silnikiem PureTech i informuje, iż producent był dwukrotnie wezwany do ogólnopolskiej kampanii naprawczej pojazdów wyposażonych w silniki PureTech i nie zapewnił skutecznych działań eliminujących wykryte wady konstrukcyjne w tych silnikach. W ocenie rzecznika konsumentów w/w działania kształtują prawa i obowiązki konsumentów w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco naruszając ich interesy. (…).

Zła wiadomość jest taka, ze w 1.2 PureTech znane są też inne awarie, np. odkładanie się nagarów, spalanie typu LSPI etc. Ale to już temat na osobny materiał.