Mandat 3000 zł za światła w samochodzie. Problem dotyczy 98 proc. kierowców

Kiepskie światła samochodów to coraz większa plaga polskich dróg. Aż 98 proc. kierowców doświadcza oślepiania przez inne auta, a jako najpoważniejsze źródło tych problemów eksperci Instytutu Transportu Samochodowego wskazują nielegalne zamienniki żarówek zakładane do reflektorów (70 proc. badanych). ITS wylicza również, że ok. 20 proc. reflektorów/żarówek jest wadliwych i powinno być niezwłocznie wymienionych.

Do tego nawet 80 proc. pojazdów może mieć źle ustawione światła. Jeśli są za wysoko – oślepiają innych, jeśli zbyt nisko – niedostatecznie oświetlają jezdnię. Jednocześnie ponad 40 proc. badanych uznaje oświetlenie swoich aut za zbyt słabe. Jednak marnie działające reflektory to bolączka nie tylko starszych aut.

Tylko 20 m zasięgu reflektorów. Nowe samochody także mają wady oświetlenia

Również w nowych samochodach może okazać się, że światła zapewniają oświetlenie na minimalnym poziomie określonym przepisami. Przy mało precyzyjnym układzie poziomowania i nisko zamocowanych reflektorach może to być zaledwie 20 m. To częsta przypadłość pojazdów ciężarowych i autobusów, nieobca także autom osobowym. Stąd wielu kierowców, w tym zawodowych, decyduje się na "ulepszenia" i instaluje zamienniki żarówek halogenowych wykonanych w technologii LED - tzw. retrofity.

Masz takie żarówki w aucie? To będą kłopoty ze światłami mijania

Dlatego eksperci ITS przestrzegają przed wymianą żarówek samochodowych na produkty, które nie spełniają odpowiednich norm. Przykładem takich części są m.in. zamienniki ksenonowe.

– Posiadają one jażnik lampy wyładowczej (ksenonowej) zamontowany na trzonku, który jest kompatybilny z popularnymi żarówkami halogenowymi H7, H4, lub innymi – mówi dziennik.pl dr inż. Piotr Kaźmierczak z Zakładu Homologacji i Badań Pojazdów Instytutu Transportu Samochodowego.

– Jażnik lampy wyładowczej ma zupełnie inną konstrukcję niż żarnik żarówki, zarówno pod względem geometrii jak i parametrów fotometrycznych i dlatego nie powinien być stosowany w reflektorach zaprojektowanych do użytku z żarówkami halogenowymi. Taka zamiana najczęściej skutkuje niewłaściwym rozkładem światła na drodze oraz oślepianiem innych kierowców. Jest to szczególnie istotny problem w przypadku najczęściej używanych świateł mijania, które charakteryzują się tzw. "granicą światła i cienia". Taki rozkład światła umożliwia skuteczne oświetlenie drogi, jednocześnie minimalizując oślepianie innych uczestników ruchu drogowego – wyjaśnia ekspert.

Retrofity, czyli nielegalne LED-y zamiast żarówek. Co mówią przepisy?

Kaźmierczak zwraca też uwagę na zjawisko coraz bardziej powszechnego używania w pojazdach źródeł LED. – Przypominam, że w homologowanym reflektorze można instalować tylko takie źródło światła z jakimi uzyskał homologację. Podobnie jak w przypadku zamienników ksenonowych, montaż LED-ów jako zamienników tradycyjnych żarówek do reflektorów jest w Polsce nielegalny – przestrzega przedstawiciel ITS.

Kierowcy na celowniku policji. Wielka akcja od 24 października do końca 2024 roku

Dlatego policja rusza z wielką akcją, która potrwa aż do końca 2024 roku. Od 24 października kierowcy mogą spodziewać się kontroli stanu technicznego oświetlenia samochodów.

– Jesienią i zimą zmrok zapada już około godziny 16. O tej porze ruch na drogach jest całkiem spory, więc oślepiające reflektory czy źle ustawione światła stają się jeszcze bardziej niebezpieczne – mówi dziennik.pl nadkomisarz Robert Opas z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji. – Mamy tego świadomość, dlatego też akcję "Twoje światła - Nasze bezpieczeństwo" nieprzypadkowo organizujemy w tych miesiącach, kiedy to odpowiednie oświetlenie ma dla kierowców największe znaczenie – dodał.

Policjant przypomniał jednocześnie, że w Polsce obowiązuje jazda na światłach mijania przez całą dobę. – Za niedopełnienie tego obowiązku w ciągu dnia grozi mandat w wysokości 100 zł i 2 punkty karne. Niewłączenie właściwych świateł po zmroku (od zmierzchu do świtu), to już 6 punktów i 300 zł mandatu – przestrzegł Opas. Na tym jednak nie koniec, ponieważ wszystko zależy od konkretnych okoliczności.

3000 zł mandatu za światła. Policja zatrzyma też dowód rejestracyjny

– Zgodnie z prawem o ruchu drogowym, (art. 66 ust.1 pkt 1 i 5) każdy pojazd uczestniczący w ruchu drogowym ma być tak wyposażony i utrzymany, aby korzystanie z niego nie zagrażało bezpieczeństwu osób nim jadących lub innych uczestników ruchu, nie naruszało porządku ruchu na drodze i nie narażało kogokolwiek na szkodę. Stąd jeśli światła posiadają poważne uszkodzenia, bądź usterki niemożliwe do usunięcia na miejscu kontroli policjant zatrzyma dowód rejestracyjny pojazdu i może nałożyć mandat karny w wysokości do 3000 zł – wylicza policjant z Biura Ruchu Drogowego KGP. Odzyskanie dowodu rejestracyjnego i powrót auta na drogi nastąpi po usunięciu usterki i uzyskaniu pozytywnego wyniku badania technicznego.

Policja sprawdzi światła samochodowe, diagności zweryfikują. Są już daty kontroli

Stąd 24 i 26 października, 16 i 23 listopada oraz 7 grudnia kierowcy mogą bezpłatnie sprawdzić oświetlenie w swoich pojazdach. Do akcji przyłączą stacje kontroli pojazdów w całej Polsce. Diagności zweryfikują m.in. stan lamp czy poprawne działanie żarówek.

26 października 2024 roku (sobota);

16 listopada 2024 roku (sobota);

23 listopada 2024 roku (sobota);

7 grudnia 2024 roku (sobota).

Jaki mandat za światła? Oto stawki i punkty karne w 2024 roku

Jaki mandat za światła? Oto stawki i punkty karne w 2024 roku