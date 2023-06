Czechy

Słowacja

Austria

Słowenia

Chorwacja

Włochy rozwiń ›

Reklama

Sezon wakacyjny za pasem, zanim jednak wyruszycie na zaplanowany urlop, warto poświęcić chwilę na przegląd praktycznych informacji, które mogą okazać się przydatne podczas podróży po Europie. Zwłaszcza jeśli wybieracie się samochodem.

W informacyjnej pigułce zebraliśmy najważniejsze dane dotyczące wybranych państw Unii Europejskiej. Do wszystkich można wjechać, legitymując się paszportem lub dowodem osobistym i oczywiście ważnym dowodem rejestracyjnym auta. W całej Unii działa krajowe ubezpieczenie OC samochodu, możemy też w razie potrzeby skorzystać z podstawowej opieki medycznej (wymagana jest Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego, którą można odebrać bezpłatnie w najbliższym oddziale NFZ), ale tu zalecamy wykupienie przed podróżą dodatkowego ubezpieczenia kosztów leczenia i następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW). Należy pamiętać też o opłatach drogowych, które są obowiązkowe w większości krajów Starego Kontynentu, choć forma ich wnoszenia może się różnić – są pobierane na bramkach wjazdowych/wyjazdowych albo w formie winiet naklejanych na szybę lub elektronicznych o różnym okresie ważności. Ich brak grozi wysokim mandatem. Podobnie zresztą jak łamanie miejscowych przepisów drogowych. Oto zestaw niezbędnych informacji dla wybierających się do: Czech, Słowacji, Austrii, Słowenii, Chorwacji i Włoch.

Reklama

Czechy

Czechy: Opłaty drogowe

Reklama

Przejazdy autostradami i drogami szybkiego ruchu są płatne w formie winiet elektronicznych. Najłatwiej kupić je przez internet pod adresem: https://edalnice.cz/pl.

Ceny winiet w 2023 roku dla aut osobowych:

dziesięciodniowa: 310 CZK,

miesięczna: 440 CZK,

roczna: 1500 CZK.

Jazda bez ważnej winiety grozi mandatem w wysokości do 100 000 CZK.

Czechy: Ograniczenia prędkości (auto osobowe)

Teren zabudowany:50 km/h

Teren niezabudowany:90 km/h

Drogi ekspresowe:110 km/h

Autostrady:130 km/h

Nawet niewielkie przekroczenia dopuszczalnych limitów prędkości są surowo karane, a te o powyżej 20 km/h w terenie zabudowanym lub o 30 km/h poza nim grożą zakazem prowadzenia auta w Czechach na okres od 1 do 6 miesięcy. Mandat w tych przypadkach może sięgnąć 10 000 CZK. Cudzoziemcy dostają dodatkowo punkty karne. Uzbieranie ponad 12 punktów, oznacza zakaz prowadzenia pojazdów w Czechach przez 1 rok i zatrzymanie prawa jazdy.

Zabierz do auta

Trójkąt ostrzegawczy, kamizelka odblaskowa, apteczka, koło zapasowe lub zestaw naprawczy do opon.

Czechy: Ceny paliw

ON:31,31 CZK

PB95:36,74 CZK

LPG:15,31 CZK

Czechy: Dopuszczalna zawartość alkoholu we krwi

W Czechach niedozwolone jest prowadzenie po spożyciu nawet minimalnej ilości alkoholu. Norma to 0,0 promila. Za jazdę pod wpływem grozi mandat do 50 000 CZK i dwuletni zakaz prowadzenia pojazdów w Czechach. Każdy kierowca, który nie zgodzi się na badanie alkomatem, traktowany jest jako osoba pod wpływem alkoholu.

Czechy: Ważne telefony

ogólny numer ratunkowy: (+420) 112

policja: (+420) 158

straż pożarna: (+420) 150

pogotowie ratunkowe: (+420) 155

pomoc drogowa: (+420) 1230, 1240

Ambasada RP w Pradze: (+420) 257 099 500

Słowacja

Słowacja: Opłaty drogowe

Przejazdy autostradami i drogami szybkiego ruchu na Słowacji są płatne w formie winiet elektronicznych. Najprościej zrobić to wykupując właściwą przed wjazdem do tego kraju na stronie https://eznamka.sk/pl lub skorzystać z usług punktów sprzedaży na stacjach benzynowych zlokalizowanych przy płatnych odcinkach autostrad.

Ceny winiet dla aut osobowych na Słowacji w 2023 roku:

10-dniowa: 12 euro

miesięczna: 17 euro

roczna: 60 euro

Jazda płatnymi odcinkami bez wykupionej winiety grozi mandatem w wysokości do 500 euro.

Słowacja: Ograniczenia prędkości (auto osobowe)

Teren zabudowany: 50 km/h

Teren niezabudowany: 90 km/h

Drogi ekspresowe: 130 km/h

Autostrady: 130 km/h

Przekroczenie dopuszczalnej prędkości może oznaczać bardzo wysokie mandaty: do 800 euro na miejscu lub do 1000 euro w postępowaniu mandatowym przeprowadzonym w komisariacie policji. Służby nakładają mandaty bardzo rygorystycznie i trzeba je opłacić na miejscu. W innym przypadku służby mogą zatrzymać prawo jazdy do 15 dni lub do czasu uregulowania mandatu.

Zabierz do auta

Trójkąt ostrzegawczy, kamizelka odblaskowa, apteczka, gaśnica.

Słowacja: Ceny paliw

ON: 1,43 euro

PB95: 1,59 euro

LPG: 0,70 euro

Słowacja: Dopuszczalna zawartość alkoholu we krwi

Podobnie jak w Czechach także na Słowacji obowiązuje zerowa tolerancja na jazdę po spożyciu alkoholu. Przekroczenie normy w przedziale 0,1 do 1 promila oznacza mandat do 800 euro, natomiast w przypadkach, kiedy kierowca prowadził auto mając ponad 1 promil alkoholu we krwi sąd oprócz wysokiej grzywny może orzec karę więzienia do 12 miesięcy.

Słowacja: Ważne telefony

ogólny numer ratunkowy: (+39) 112

policja: (+39) 158

straż pożarna: (+39) 150

pogotowie ratunkowe: (+39) 155

pomoc drogowa: (+39) 18124

Ambasada RP w Bratysławie: (+421) 2 5949 0211

Austria

Opłaty drogowe

Przejazdy autostradami i drogami szybkiego ruchu są płatne w formie winiet. Winieta może mieć formą elektroniczną lub naklejki na szybę samochodu.

Winietę w formie elektronicznej można wykupić bezpośrednio od administratora autostrad pod adresem: https://shop.asfinag.at. Należy to zrobić najpóźniej 18 dni przed planowaną podróżą.

Winietę w formie elektronicznej można kupić w Austrii w automatach przy autostradzie lub w formie naklejki na stacji benzynowej albo w Polsce w biurach PZM lub wybranych serwisach internetowych. Winieta musi być obowiązkowo przyklejona w widocznym miejscu na przedniej szybie samochodu, najlepiej w lewym górnym rogu lub pod lusterkiem wstecznym. Nie może być uszkodzona.

Ceny winiet w 2023 roku:

dla jednośladów (kategoria A): roczna 38,20 euro, dwumiesięczna 14,50 euro, dziesięciodniowa 5,80 euro,

dla samochodów osobowych do 3,5 t (kategoria B): roczna 96,40 euro, dwumiesięczna 29,00 euro, dziesięciodniowa 9,90 euro.

Za brak winiety naliczana jest kara w wysokości 120 euro (65 euro dla motocyklistów). Uwaga! Na wybranych odcinkach autostrad oraz dróg szybkiego ruchu obowiązują dodatkowe opłaty za przejazd, np. niektórymi tunelami i przełęczami. Płatne odcinki dróg znajdują się na autostradach: A 9 Pyhrn, A 10 Tauern, A 11 Karawanken, A 13 Brenner i drodze ekspresowej S 16 Arlberg. Za przejazd nimi da się zapłacić w punkcie poboru opłaty na drodze lub w formie elektronicznej bezpośrednio u administratora autostrad.

Ograniczenia prędkości (auto osobowe)

Teren zabudowany:50 km/h

Teren niezabudowany:100 km/h

Drogi ekspresowe:100 km/h

Autostrady:130 km/h

Za przekraczanie dopuszczalnej prędkości o 50 km/h grożą mandaty od 300 euro. Przy poważnych naruszeniach przepisów mandat może przekroczyć 5000 euro, a policja ma prawo odebrać prawo jazdy nawet na 6 miesięcy.

Zabierz do auta

Kamizelka odblaskowa, trójkąt ostrzegawczy, apteczka.

Ceny paliw

ON:1,50 euro

PB95:1,58 euro

LPG:1,29 euro

Dopuszczalna zawartość alkoholu we krwi

od 0,1 do 0,49 promila. Kary za prowadzenie samochodu pod wpływem alkoholu wahają się od 300 euro do 5900 euro.

Ważne telefony

ogólny numer ratunkowy: (+43) 112

policja: (+43) 133

straż pożarna: (+43) 122

pogotowie ratunkowe: (+43) 144

pomocy medyczna w Wiedniu: (+43) 141

Ambasada RP w Wiedniu: (+43) 1 87015834

Słowenia

Słowenia: Opłaty drogowe

Korzystanie z autostrad i dróg ekspresowych w Słowenii jest płatne w formie elektronicznych winiet. Można je kupić online korzystając ze strony https://evinjeta.dars.si/pl/rodzaje-e-winiet. Wszystkie rodzaje e-winiet można nabyć z wyprzedzeniem, tzn. określając późniejszą datę rozpoczęcia okresu ważności. Oznacza to, że termin rozpoczęcia okresu ważności e-winiety może nastąpić do 30 dni po zakupie (wliczając dzień zakupu). Osobne opłaty pobierane są na autostradzie w regionie Gorenjska (A2), jadąc od strony Austrii do węzła Hrušica oraz od węzła Hrušica do granicyz Austrią. Opłata za przejazd tym odcinkiem jest uiszczana łącznie z opłatą za korzystanie z tunelu Karavanke i obowiązuje pomiędzy pierwszymi węzłami autostradowymi po obu stronach granicy (w Słowenii – węzeł Hrušica, w Austrii – węzeł Podrožca–Rosenbach).

Ceny winiet w Słowenii w 2023 roku dla aut osobowych:

7-dniowa: 16 euro

Miesięczna: 32 euro

Roczna: 117,50 euro.

Kara za brak e-winiety wynosi od 300 do 800 euro.

Słowenia: Ograniczenia prędkości (auto osobowe)

Teren zabudowany: 50 km/h

Teren niezabudowany: 90 km/h

Drogi ekspresowe: 130 km/h

Autostrady: 130 km/h

Mandaty są wysokie i większości przypadków należy opłacać je na miejscu. Jeśli zrobi się to od razu lub w ciągu najbliższych 8 dni, ich wysokość może zostać obniżona nawet o 50 proc. Za przekroczenie dopuszczalnej prędkości w terenie zabudowanym mandat może sięgnąć od 80 do nawet 1000 euro.

Zabierz do auta

Trójkąt ostrzegawczy, kamizelka odblaskowa, apteczka.

Słowenia: Ceny paliw

ON: 1,43 euro

PB95: 1,41 euro

LPG: 0,87 euro

Słowenia: Dopuszczalna zawartość alkoholu we krwi

0,5 promila (0 promili dla kierowców do 21 lat). Przekroczenie tego limitu oznacza mandat w wysokości od co najmniej 300 euro do nawet 1200 euro. Stężenie alkoholu we krwi powyżej 1,1 promila oznacza całkowity zakaz jazdy.

Słowenia: Ważne telefony

ogólny numer ratunkowy: (+386) 112

policja: (+386) 113

straż pożarna: (+386) 112

pogotowie ratunkowe: (+386) 112

pomoc drogowa: (+386) 1987

Ambasada RP w Lublanie: (+386) 1 436 54 50

Chorwacja

Chorwacja: Opłaty drogowe

Za korzystanie z autostrad w Chorwacji pobierane są opłaty odcinkowe na bramkach (gotówką w euro lub przy pomocy kart płatniczych). Ich wysokość zależy od rodzaju pojazdu i długości danego odcinka. Dla aut osobowych waha się od 0,50 do ponad 30 euro za odcinek. Szczegółową mapę i interaktywny cennik można znaleźć pod adresem: https://www.hac.hr/en/interactive-map

Chorwacja: Ograniczenia prędkości (auto osobowe)

Teren zabudowany:50 km/h

Teren niezabudowany:90 km/h

Drogi ekspresowe:110 km/h

Autostrady:130 km/h

Przekroczenie dopuszczalnej prędkości do 50 km/h grozi mandatem do 750 euro, a o ponad 50 km/h traktowane jest jak przestępstwo i zagrożone jest karą pozbawienia wolności do 3 lat.

Zabierz do auta

Trójkąt ostrzegawczy, kamizelka odblaskowa, apteczka.

Chorwacja: Ceny paliw

ON:1,49 euro

PB95:1,50 euro

LPG:0,92 euro

Chorwacja: Dopuszczalna zawartość alkoholu we krwi

0,5 promila (dla kierowców w wieku 16-24 lata oraz kierowców zawodowych, wykonujących pracę – 0,0 promila). Za przekroczenie tej normy grozi kara (od 1000 do 3000 euro), odebranie prawa jazdy na rok lub dwa, ewentualnie kara pozbawienia wolności do 6 miesięcy.

Chorwacja: Ważne telefony

ogólny numer ratunkowy: (+385) 112

policja: (+385) 192

straż pożarna: (+385) 193

pogotowie ratunkowe: (+385) 194

pomoc drogowa: (+385) 1987

Ambasada RP w Zagrzebiu: (+385) 1 48 99 444

Włochy

Włochy: Opłaty drogowe

Za korzystanie z autostrad we Włoszech pobierane są opłaty odcinkowe na bramkach (gotówką w euro lub przy pomocy kart płatniczych). Ich wysokość zależy od rodzaju pojazdu i długości danego odcinka. Przykładowo opłata dla aut osobowych za przejazd z Tarvisio na granicy z Austrią do Wenecji (trasa o długości 210 km) wynosi 18,20 euro, a dojazd do Riwiery Toskańskiej (594 km) będzie kosztował w sumie około 51 euro. Szczegółowe informacje i ceny można znaleźć pod adresem https://www.autostrade.it/en/home

Włochy: Ograniczenia prędkości (auto osobowe)

Teren zabudowany:50 km/h

Teren niezabudowany:90 km/h

Drogi ekspresowe:110 km/h

Autostrady:130 km/h (na wybranych odcinkach 150 km/h)

Przekroczenie dopuszczalnej prędkości od 10 do 40 km/h skutkować może mandatem od 40 do 639 euro, a jeszcze szybsza jazda grozi zatrzymaniem prawa jazdy na 3-12 miesięcy i grzywną do 3199 euro (zależy od decyzji sądu). Warto pamiętać, że wykroczenia drogowe popełnione w godzinach od 7 do 22, wysokość mandatu zostanie zwiększona o 30 proc.

Zabierz do auta

Trójkąt ostrzegawczy, kamizelka odblaskowa.

Włochy: Ceny paliw

ON:1,67 euro

PB95:1,83 euro

LPG:0,74 euro

Uwaga! We Włoszech na stacjach często podawane są dwie ceny za paliwo – niższa, gdy korzystamy z dystrybutorów "Self Service", wyższa (z reguły o ok. 15-20 eurocentów), gdy napełnieniem baku zajmie się pracownik stacji (dystrybutory z oznaczeniem "Area Servizio").

Włochy: Dopuszczalna zawartość alkoholu we krwi

0,5 promila. Kary za prowadzenie samochodu pod wpływem alkoholu wahają się od 500 euro do nawet 6000 euro. W szczególnych przypadkach kierowca może zostać aresztowany a jego auto skonfiskowane.

Włochy: Ważne telefony