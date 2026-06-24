Dziennik Gazeta Prawana logo

Tak wygląda nowy hit dla polskiej rodziny. Ma silnik 2.0 i wygodne wnętrze. Ile kosztuje?

Tomasz Sewastianowicz
Tomasz Sewastianowicz
dzisiaj, 06:07
Ten tekst przeczytasz w 7 minut
GAC Emkoo 2.0 Hybrid
GAC Emkoo 2.0 Hybrid już w Polsce. Ile kosztuje ten rodzinny SUV?/Tomasz Sewastianowicz
GAC Emkoo 2.0 Hybrid ma 4,7 m długości, przestronne i praktyczne wnętrze oraz ogromny bagażnik. W przeciwieństwie do wielu innych chińskich SUV-ów ten model wykorzystuje napęd hybrydowy zbudowany według najlepszych wzorców – technologii dopracowanej przez Toyotę. Polska cena tego auta pokazuje, jak daleko odjechał nasz rynek motoryzacyjny.

Nowy GAC Emkoo 2.0 Hybrid już Polsce. To SUV z genami Toyoty

Koncern GAC (czyt. gak), czyli Guangzhou Automobile Group, to jeden z gigantów chińskiego rynku motoryzacyjnego. Choć marka zadebiutowała w Polsce jesienią zeszłego roku z dwoma modelami elektrycznymi (Hyptec HT i Aion V), to dopiero teraz wytacza najcięższe działa. Do salonów wjeżdża samochód z klasyczną, dopracowaną hybrydą i solidnym, wolnossącym 2-litrowym silnikiem.

Nowy GAC Emkoo 2.0 Hybrid wkracza do klasy, w której od lat niepodzielnie króluje Toyota RAV4. Ptaszki ćwierkają, że chiński SUV wykorzystuje w swoim napędzie patenty stosowane od ponad trzech dekad przez Japończyków.

Inżynier od Toyoty Camry i transfer technologii

Taki transfer technologii nie powinien dziwić – GAC w ramach spółki joint-venture produkuje w Chinach samochody dla Toyoty. Co więcej, inżynier odpowiedzialny za poprzednią generację Toyoty Camry przeniósł się do Guangzhou. Fakty łączą się same. Czego mogą spodziewać się kierowcy w Polsce? Oto szczegóły.

GAC Emkoo 2.0 Hybrid
GAC Emkoo 2.0 Hybrid

Awangarda na kołach. Jakie wymiary ma nowy SUV?

Pod względem stylistycznym Emkoo wygląda jak awangardowy prototyp, który uciekł z deski kreślarskiej prosto na ulicę. Mimo odważnych linii to w pełni seryjny samochód, wyposażony w 19-calowe felgi aluminiowe, elektrycznie wysuwane klamki oraz panoramiczny dach z roletą.

Na żywo to kawał rodzinnego SUV-a, który wita się animacją świateł LED. Liczby najlepiej oddają rozmach projektantów: Emkoo mierzy 4680 mm długości, 1901 mm szerokości i 1670 mm wysokości.

GAC Emkoo 2.0 Hybrid
GAC Emkoo 2.0 Hybrid
GAC Emkoo 2.0 Hybrid
GAC Emkoo 2.0 Hybrid

Kosmiczne wnętrze i barokowe wyposażenie

W kabinie od razu rzuca się w oczy duża dbałość o wykończenie. Kierowca ma przed sobą 7-calowy wyświetlacz wskaźników, a centrum zarządzania stanowi duży, 10-calowy ekran multimediów. System działa błyskawicznie, choć rozplanowanie menu z dużymi ikonami wymaga chwili przyzwyczajenia – liczba opcji i ustawień może zaskoczyć osoby przyzwyczajone do skromniejszych systemów europejskich czy japońskich. Lista standardowego wyposażenia obejmuje m.in.:

  • adaptacyjny tempomat (ACC),
  • kamerę 360°,
  • asystenta utrzymania pasa ruchu,
  • system rozpoznawania znaków drogowych,
  • komplet poduszek powietrznych, w tym kurtynowe.

Genialnie wyglądają okrągłe, obrotowe nawiewy i podobnie ukształtowane klamki wewnętrzne. Mięsista kierownica dobrze leży w dłoniach, a dwukolorowa, turkusowo-szara skórzana tapicerka potęguje wrażenie obcowania z autem z wyższej półki. Do pełni szczęścia producent dorzuca wyświetlacz HUD, system audio z sześcioma głośnikami oraz automatyczną klimatyzację z czujnikiem jakości powietrza.

GAC Emkoo 2.0 Hybrid
GAC Emkoo 2.0 Hybrid
GAC Emkoo 2.0 Hybrid
GAC Emkoo 2.0 Hybrid

Chiński SUV jako auto dla rodziny? Usiadłem z tyłu i byłem zaskoczony

Mam 186 cm wzrostu i bez problemu znalazłem wygodną pozycję za kierownicą. Elektrycznie sterowane fotele z szerokim zakresem regulacji gwarantują solidne podparcie kręgosłupa lędźwiowego, co z pewnością docenisz na długich dystansach.

A jak sytuacja wygląda z tyłu? Rozstaw osi wynoszący 2750 mm gwarantuje mnóstwo przestrzeni. Usiadłem "sam za sobą" i byłem zaskoczony, że można mieć tyle swobody na nogi. Nie ma też mowy o zawadzaniu o podsufitkę – miejsca nad głową również jest pod dostatkiem.

Jaka pojemność bagażnika? Bez kompromisów

Bagażnik jest po prostu ogromny – w standardowym ustawieniu oferuje aż 638 litrów pojemności. Po złożeniu oparć tylnej kanapy otrzymujemy regularną przestrzeń transportową o imponującej pojemności 1586 litrów.

GAC Emkoo 2.0 Hybrid
GAC Emkoo 2.0 Hybrid

Silnik 2.0 zamiast 1.5 Turbo. Hybryda "starej szkoły"

Emkoo 2.0 Hybrid to pierwsza klasyczna hybryda w polskiej gamie GAC. Układ o łącznej mocy systemowej 234 KM składa się z 4-cylindrowego silnika benzynowego 2.0 pracującego w oszczędnym cyklu Atkinsona, silnika elektrycznego, wydajnego akumulatora trakcyjnego oraz automatycznej skrzyni biegów.

Zastosowanie wolnossącego silnika 2.0, w przeciwieństwie do konkurencyjnych chińskich konstrukcji opartych na wysilonych jednostkach 1.5 Turbo, to ukłon w stronę sprawdzonej szkoły inżynierii. Toyota dawno udowodniła, że większy silnik wolnossący w hybrydzie oznacza wyższą kulturę pracy, bezawaryjność i trwałość na lata.

GAC Emkoo 2.0 Hybrid
GAC Emkoo 2.0 Hybrid
GAC Emkoo 2.0 Hybrid
GAC Emkoo 2.0 Hybrid/ChenZhuo

Niskie zużycie paliwa i 1000 km zasięgu

W warunkach miejskich napęd ten pozwala na poruszanie się przez większość czasu wyłącznie na prądzie. Średnie zużycie paliwa ma wynosić zaledwie 4,9 l benzyny na 100 km, co przy pełnym baku przekłada się na zasięg ponad 1040 km. Auto zapewnia przy tym świetne osiągi – przyspieszenie od 0 do 100 km/h zajmuje równe 8 sekund.

Seniorzy stracą prawo jazdy w 2026? Klamka zapadła: Oto nowa granica wieku i zasady badań
Seniorzy stracą prawo jazdy w 2026? Klamka zapadła: Oto nowa granica wieku i zasady badań

Ile kosztuje GAC Emkoo 2.0 Hybrid w Polsce?

Podczas gdy w Chinach ceny Emkoo startują od 119 800 juanów (ok. 65 900 zł), na naszym rynku ten hybrydowy SUV został wyceniony na 144 900 zł.

Importer kusi atrakcyjną ofertą na start. Samochód można zakupić w promocyjnym finansowaniu 50/50 z RRSO 0% (wpłata własna od 72 450 zł). Do tego dają ubezpieczenie OC/AC za 1 zł, metalizowany lakier za 1 zł i opony zimowe za 1 zł. Dodatkowym argumentem za chińską nowością jest 5-letnia gwarancja producenta.

Konkurencja? Dla porównania: Jaecoo 7 jest co prawda nieco tańsze (od 130 900 zł), ale oferuje mniej przestronne wnętrze i słabszą hybrydę opartą na silniku 1.5 Turbo.

Nowa Skoda Peaq to trzęsienie ziemi. Reszta SUV-ów może się pakować. Jaka cena?
Nowa Skoda Peaq to trzęsienie ziemi. Reszta SUV-ów może się pakować. Jaka cena?
GAC Emkoo 2.0 Hybrid
GAC Emkoo 2.0 Hybrid
GAC Emkoo 2.0 Hybrid
GAC Emkoo 2.0 Hybrid
GAC Emkoo 2.0 Hybrid
GAC Emkoo 2.0 Hybrid
GAC Emkoo 2.0 Hybrid
GAC Emkoo 2.0 Hybrid
Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło dziennik.pl
Tematy: silnikcenasamochódhybryda
Powiązane
Zbliżenie z góry na dłoń wkładającą zielony pistolet paliwowy do wlewu pomarańczowego samochodu
Paliwowe trzęsienie ziemi na polskich stacjach. Po 22 czerwca benzyna 95, LPG i diesel po tyle. Oto najnowsze zestawienie
Nowa Toyota Hilux
Nowa Toyota wjeżdża do Polski. Ma silnik 2.8/204 KM. Gwarancja na 1 milion km
GAC Emzoom
Tak wygląda nowy hit dla rodziny. Ma silnik 1.5 i wygodne wnętrze. Jaka cena?
Tankowanie benzyny 95 do czerwonego samochodu. Zbliżenie na dłoń trzymającą pistolet dystrybutora
Po poniedziałku kierowcy obudzą się w nowej rzeczywistości. Od 23 czerwca tyle zapłacisz za benzynę 95, LPG i diesla. Oto najnowsze zestawienie
Inwestycja MAN Trucks w Niepołomicach i Starachowicach
Niemcy pompują 5 miliardów w polskie miasta: To koniec części z Chin i Indii
Zardzewiała polska ciężarówka Star 20 z 1954 roku przepychana przez mężczyzn po torach na dziedzińcu Muzeum Techniki i Komunikacji w Szczecinie
Unikat z PRL odnaleziony w zawalonej stodole. Myśleli, że to złom, a on zaskoczył mechaników
Renault Embleme
Francuski koncern inwestuje w Polsce. Kluczowe projekty trafią na Śląsk
Tomasz Sewastianowicz
Tomasz Sewastianowicz

Dziennikarz. W branży od czasów, kiedy w poszukiwaniu auta jechało się w niedzielę na giełdę samochodową, a radio z odtwarzaczem kasetowym było luksusem na równi z klimatyzacją. Dziś lubi auta elektryczne, ale ciągle szanuje silnik Diesla – nie tylko w czołgu. Testuje motoryzacyjne nowości i donosi o gorących premierach z prezentacji. Poza motoryzacją śledzi przepisy ruchu drogowego oraz wszystko, co związane z bezpieczeństwem. Uważa, że w pracy liczy się efekt i dopracowanie tematu.

Zobacz wszystkie artykuły tego autoraTak wygląda nowy hit dla polskiej rodziny. Ma silnik 2.0 i wygodne wnętrze. Ile kosztuje? »
Zobacz
|
Wysyp grzybów w czerwcu 2026. Gdzie jest teraz wysyp grzybów w Polsce?
Wysyp grzybów w Polsce w czerwcu 2026. Gdzie jest teraz wysyp grzybów?
Zasadź zamiast lawendy. Kwitnie dłużej, pięknie pachnie i jest łatwiejsza w uprawie
Zasadź zamiast lawendy. Kwitnie dłużej, pięknie pachnie i jest łatwiejsza w uprawie
GAC Emkoo 2.0 Hybrid
Tak wygląda nowy hit dla polskiej rodziny. Ma silnik 2.0 i wygodne wnętrze. Ile kosztuje?
Merci,Finest,Selection,Chocolate,Boxes,Displayed,On,Supermarket,Shelf,With
Popularny słodycz za darmo w Biedronce. Idealny prezent na Dzień Ojca
Senior w samochodzie nowe przepisy dotyczące prawa jazdy i badań lekarskich
Seniorzy stracą prawo jazdy w 2026? Klamka zapadła: Oto nowa granica wieku i zasady badań
Nowa Skoda Peaq
Nowa Skoda Peaq to trzęsienie ziemi. Reszta SUV-ów może się pakować. Jaka cena?
Zapisz się na newsletter
Zmiany w przepisach dla kierowców, najświeższe informacje ze świata motoryzacji, premiery, testy najnowszych modeli aut, porady. Od kiedy zakaz samochodów spalinowych? Czy pieszy ma zawsze pierwszeństwo? Gdzie zainstalują nowe fotoradary i kamery odcinkowego pomiaru prędkości? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdziesz w newsletterze Auto.dziennik.pl.

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj