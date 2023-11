Gdy nadejdzie mróz, twój diesel może mieć kłopot

Klimat nieco się zmienia i dzisiejsze zimy nie przypominają już zazwyczaj tych sprzed nawet 20-30 lat, jednak nie ma też raczej co liczyć na to, że mrozu zupełnie nie będzie. No więc będzie – jeśli nie w całym kraju to np. w rejonach (pod)górskich – a jak już solidnie chwyci, to może być już za późno. Zachęcamy więc do tego, byście śledzili prognozy pogody i mieli się na baczności, bo jest kilka sposobów na to, by uniknąć problemów ze względu na "zamarznięty" olej napędowy. Ale po kolei.

Na początek ważne zastrzeżenie: w tym wypadku wszystko zależy tego, czy będziemy działać z wyprzedzeniem i zapobiegawczo, bo gdy już dojdzie do zablokowania filtra i innych elementów układu paliwowego silnika Diesla (z paliwa wytrąca się parafina i dostaje się tam, gdzie nie trzeba), to w zasadzie jedynym skutecznym sposobem na usprawnienie uziemionego auta będzie wstawienie go do ciepłej/hali garażu. I uzbrojenie się w cierpliwość, bo w takiej sytuacji dolewanie do baku różnych dodatków mija się z celem. Jeśli więc dodatek do paliwa, to zanim nadejdzie mróz.

Zimowe paliwo powinno wystarczyć? Nie zawsze tak jest

Ale po co mi dodatek – zapyta ktoś – przecież teraz sprzedają już na stacjach paliwa spełniające określone przepisami parametry. To prawda: zimowy olej napędowy powinien wykazywać odporność za zablokowanie zimnego filtra (CFPP, ang. cold filter plugging point)na poziomie co najmniej -20 stopni. Brzmi nieźle, ale musicie wziąć pod uwagę, że proces mętnienia diesla zazwyczaj zaczyna się już wcześniej. Czyli nierzadko nawet w okolicach -10, -12 stopni, a tego parametru przynajmniej część stacji nie podaje (bo i nie musi).

Efekt jest taki, że nawet mróz w okolicach -15 stopni niekiedy wystarczyć do tego, by zimowe paliwo poległo. Możecie więc zawsze rozważyć zatankowanie tzw. arktycznego oleju napędowego, który powinien wykazywać odporność nawet na mrozy przekraczające 30 stopni Celsjusza. Haczyk: takie paliwa pojawiają się w dystrybutorach najczęściej dopiero na przełomie grudnia i stycznia.

Jest jednak sposób, który w zasadzie uniezależnia nas od tego, co akurat tankujemy (pod warunkiem, że będzie to jednak diesel, a nie… olej opałowy) i jakie parametry, jeśli chodzi o temperaturę zablokowania filtra wykazuje paliwo, które akurat mamy w baku. Ten sposób to tzw. depresator (inna nazwa: antyżel). Czyli specjalny dodatek do paliwa (wlewany bezpośrednio do baku), dzięki któremu nawet zwykłe zimowe paliwo powinno wykazać znacznie korzystniejszy parametr CFPP. Mówiąc wprost, to tak jakbyśmy mieli w zbiorniku paliwo arktyczne lub… nawet lepsze. Regularne stosowanie antyżelu powinno w większości sytuacji uchronić nas przed niespodziankami związanymi z wytrącaniem się parafiny z oleju napędowego przy zbyt wysokich temperaturach. Aby coś się zadziało, musiałby pojawić się syberyjski mróz. Lub np. pomyłka przy dozowaniu depresatora do paliwa.

Depresator łatwo kupicie np. w sklepach/hurtowniach motoryzacyjnych, ale i na stacjach paliw (choć tam zazwyczaj będzie drożej). Cena opakowania to przeważnie kilkanaście, kilkadziesiąt złotych, natomiast jeśli chodzi o dawkowanie, to na pewno należy dokładnie przestrzegać tego, co w instrukcji zaleca producent specyfiku.