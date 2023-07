Reklama

Na początek lipca zwyczajowo przypada pierwszy duży szczyt wakacyjnych wyjazdów. W miastach robi się nieco luźniej, oblężenie przeżywają za to drogi szybkiego ruchu, autostrady i tranzytowe – obraz dobrze znany nie tylko u nas, ale i w całej Europie. I o ile korkami oraz natężeniem ruchu się tym razem zajmować nie będziemy, o tyle sprawdzimy ile za granicą kosztuje przyjemność skorzystania z autostrad i – gdzieniegdzie – też dróg ekspresowych (te drugie płatne są np. w Austrii) oraz wybranych przełęczy i tuneli.

Co do zasady, za granicą spotkamy dwa rodzaje sposobu poboru opłat. Po pierwsze: winiety. Są to zarówno te fizyczne (klejone do szyby), jak i te elektroniczne (system kamer sprawdza, czy za dany pojazd uiszczono odpowiednią opłatę). Są kraje, w których obowiązuje jeden system winiet, są i takie, w których skorzystać można z obu (np. Austria). Po drugie: bramki; znane np. z krajów, gdzie koszt przejazdu autostradą jest wysoki lub bardzo wysoki (Francja, Włochy). Z kolei ważniejsze kraje, w których za użytkowanie autostrad nie płacimy to m.in.: Belgia, Holandia i Niemcy.

Austria: ile kosztują autostrady w 2023, ceny winiet

Winiety: zwykłe (klejone na szybę; dostępne np. na stacjach paliw) i elektroniczne. W przypadku tych drugich zakup (np. przez internet na stronie asfinag.at) najwygodniej zrobić zdalnie jeszcze przed podróżą, jednak musicie mieć na uwadze, iż ze względu na przepisy konsumenckie e-winieta kupiona przez internet ważna jest najwcześniej od 18 dnia od zakupu.

Uwaga: wybrane odcinki (dość krótkie, ale zazwyczaj znacznie ułatwiające życie!) są wolne od opłat. I tak, np. kierowców podróżujących z Niemiec w kierunku Szwajcarii i dalej np. do Como/Mediolanu ucieszy fakt, iż fragment A14 od niemieckiej granicy do węzła Hohenems jest bezpłatny. W Hohenems można wygodnie wjechać do Szwajcarii, a tam – na autostradę w stronę Włoch.

Ceny dla aut osobowych do 3,5 t w 2023 r.: 9,90 euro (10-dniowa), 29,90 euro (dwumiesięczna), 96,40 euro (roczna). Dodatkowo płatna jest np. przełęcz Brenner (Innsbruck – granica z Włochami): 11 euro.

Chorwacja: koszt autostrad w 2023

Pobór opłat na bramkach (uwaga na korki!), wysokość opłaty zależy od pokonanego odcinka. Jak donosi m.in. ADAC, Chorwacja chce wprowadzić e-winiety, ale stanie się to najwcześniej w 2024 roku. W Chorwacji oficjalnie obowiązuje już euro.

Czechy: ile kosztują autostrady w 2023, ceny winiet

Auta osobowe do 3,5 t obowiązuje elektroniczna winieta – zakup na miejscu w Czechach (punkty dystrybucji, automaty; mapa na edalinice.cz) lub w sklepie na stronie edalnice.cz. Wybrane krótkie odcinki (np. od polskiej granicy w Gorzyczkach do Ostrawy) nadal są bezpłatne.

Ceny w 2023 r.: 310 CZK (10-dniowa), 440 CZK (30-dniowa), 1500 CZK (roczna). Wybrane źródła napędu (np. CNG) – ceny niższe o połowę. Zwolnione z opłat są: elektryki, auta zasilane wodorem i hybrydy (warunek: maksymalna emisja CO2: 50g/km). Uwaga: należy złożyć wniosek o zwolnienie z opłat!

Francja: koszt autostrad w 2023

Opłata na bramkach, zależy od pokonanego odcinka. Ceny – jedne z najwyższych w Europie. Dodatkowo płatne są m.in. wybrane tunele.

Hiszpania: koszt autostrad w 2023

Opłata na bramkach, zależy od pokonanego odcinka. Przykładowe ceny (auto osobowe): Barcelona - Manresa (C16) 12,34 euro, Saragossa - Bilbao (AP68) 34,20 euro.

Słowacja: ile kosztują autostrady w 2023, ceny winiet

Auta osobowe do 3,5 t obowiązuje elektroniczna winieta – zakup na miejscu (punkty dystrybucji) lub online. Wybrane odcinki: bez opłat.

Ceny w 2023 r.: 12 euro (10-dniowa), 17 euro (30-dniowa), 60 euro (roczna).

Słowenia: ile kosztują autostrady w 2023, ceny winiet

Auta osobowe do 3,5 t obowiązuje elektroniczna winieta, dodatkowo płatny m.in. tunel Predor Karavanki (Karawankentunnel).

Ceny w 2023 r. (klasa 2A): 16 euro (tygodniowa), 32 euro (miesięczna), 117,50 euro (roczna). Drogo!

Szwajcaria: ile kosztują autostrady w 2023, ceny winiet

Jedyna dostępna winieta (klejona na szybę) ważna jest przez rok i kosztuje 40 CHF/42 euro. W 2023 r. równolegle ma się pojawić też e-wineta. Dodatkowo płatne niektóre tunele.

Węgry: ile kosztują autostrady w 2023, ceny winiet

Auta osobowe do 3,5 t obowiązuje elektroniczna winieta, do kupienia na miejscu lub online. Warto sprawdzić, czy do systemu został wprowadzony m.in. właściwy wyróżnik kraju – jeśli będzie błędny, to nawet mimo prawidłowo podanego numeru tablic i tak dostaniemy wezwanie do zapłaty mandatu. A potem sprawę trzeba będzie odkręcać.

Ceny w 2023 r. (kategoria D1): 5500 HUF (10-dniowa), 8900 HUF (miesięczna), 49 190 HUF (roczna). Jeśli zapomnimy o opłacie, to po wjechaniu na autostradę mamy 60 minut na to, by winietę jednak kupić. Po tym czasie - grzywna.

Włochy: koszt autostrad w 2023

Opłata na bramkach, zależy od pokonanego odcinka. Ceny – jedne z najwyższych w Europie, orientacyjny koszt odcinka do sprawdzenia przez internet.