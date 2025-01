Zmiany w przepisach dla kierowców w 2025 roku gotowe. Zmieścili je na 15 stronach ustawy

Nowe i ostrzejsze przepisy dla kierowców spisano w 15-stronnicowym dokumencie. Ministerstwo Infrastruktury właśnie przekazało do konsultacji gotowy projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw. Resort liczy, że ta reforma poprawi bezpieczeństwo na drogach oraz zmniejszy wykluczenie komunikacyjne.

Krew z żyłach zmotoryzowanych z pewnością zmrożą zmiany w zasadach dotyczących punktów karnych oraz zatrzymywania prawa jazdy. Przynajmniej w początkowej fazie obowiązywania mogą przyczynić się do masowej utraty uprawnień. Ale po kolei…

Nowe prawo dotknie 80 proc. kierowców. Prawo jazdy stracisz nie tylko za punkty karne

Przepisy dotyczące utraty prawa jazdy na 3 miesiące za zbyt szybką jazdę rozszerzono o nową przesłankę do zatrzymania uprawnień. Nowelizacja sprawi, że z "prawkiem" na 3 miesiące pożegnają się także kierowcy, którzy pojadą o ponad 50 km/h za szybko również poza obszarem zabudowanym na drogach jednojezdniowych dwukierunkowych.

Wprowadzenie zaostrzonej kary resort uzasadnia statystykami, z których wynika, że do 80 proc. wszystkich wypadków dochodzi na drogach jednojezdniowych dwukierunkowych i właśnie tam zanotowano 87 proc. wszystkich ofiar śmiertelnych. – Mimo, iż większość wypadków wydarzyła się na obszarze zabudowanym, to w wyniku wypadków mających miejsce poza obszarem zabudowanym zginęło więcej osób, w co piątym wypadku zginął człowiek, podczas gdy w obszarze zabudowanym w co dwudziestym. Natomiast główną przyczyną wypadków występujących na drogach jednojezdniowych dwukierunkowych po nieustąpieniu pierwszeństwa przejazdu (3 836wypadków w 2023 roku) było niedostosowanie prędkości do warunków ruchu (3562 wypadki) – wyliczają urzędnicy.

W praktyce to oznacza, że nowe przepisy dotyczące rozszerzenia zasad zatrzymania prawa jazdy mogą dotyczyć aż 8 na 10 kierowców. – Wyniki badań europejskiego projektu Baseline przeprowadzone przez Instytut Transportu Samochodowego pokazują, że aż 79 proc. polskich kierowców przekracza limity dozwolonych prędkości poza obszarem zabudowanym – powiedziała dziennik.pl Maria Dąbrowska-Loranc, kierownik Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego ITS.

Masz punkty karne? Nowe zasady zaskoczą kierowców

Nowe zasady dotyczące punktów karnych również mają utemperować kierowców. Zamiany w prawie ograniczą możliwość redukcji punktów, stąd na specjalnych kursach WORD będzie można skasować tylko te "oczka" przyznane za lżejsze wykroczenia.

Przy czym ministerstwo początkowo zapowiadało spis występków drogowych, za które nie będzie kasowania punktów karnych. Po drodze pojawił się problem. – W związku z jego obszernością i trudnościami związanymi zapewnieniem czytelności regulacji dla jej odbiorców przesądzono, że uzasadnione jest stworzenie katalogu pozytywnego, tj. wskazującego wykroczenia, których popełnienie nie charakteryzuje się wysokim wpływem na bezpieczeństwo ruchu drogowego – twierdzi resort.

Określenie "pozytywny katalog wykroczeń" brzmi przynajmniej dziwnie, ale to ta lista zdecyduje, za co można zredukować maksymalnie 6 punktów karnych. Każde inne wykroczenie nieujęte w spisie zostanie uznane za najcięższe, czyli najbardziej godzące w bezpieczeństwo ruchu drogowego i nie podlega odpokutowaniu. To oznacza możliwość szybszej utraty prawa jazdy ze względu na liczbę punktów karnych zebranych na koncie. Z wcześniejszych zapowiedzi ministerstwa można spodziewać się przynajmniej trzech sytuacji, w których nie będzie mowy o redukcji punktów:

Wyprzedzanie na przejściu dla pieszych – dziś 15 punktów karnych i mandat 1500 zł; 3 tys. w recydywie;

Przejazd na czerwonym świetle – aktualnie grozi za to 15 punktów i mandat 500 zł;

Przekroczenie prędkości o ponad 50 km/h – teraz taryfikator za przekroczenie od 51 km/h do ponad 70 km/h przewiduje od 13 do 15 punktów karnych, mandat do 2500 zł; 5 tys. w recydywie.

– Przewiduje się, że powyższa zmiana będzie miała pozytywny wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego, bowiem usunięcie możliwości redukcji punktów przyznawanych za poważne naruszenia przepisów ruchu drogowego wzmocni prewencyjny charakter tego środka karnego, co powinno skutkować zwiększeniem ostrożności i uważności kierowców – ocenia ministerstwo.

Prawo jazdy o 17 lat i pod nadzorem dorosłego przez 6 miesięcy

Ministerstwo zamierza zmniejszyć wykluczenie komunikacyjne i w nowelizacji obniża minimalną granicę wieku do uzyskania prawa jazdy kategorii B z 18 do 17 lat. W myśl nowych przepisów młody kandydat na kierowcę będzie musiał uzyskać pisemną zgodę rodziców lub opiekunów.

Po zdobyciu prawa jazdy nieletni kierowca poprowadzi samochód wyłącznie na terytorium Polski i pod nadzorem dorosłego, doświadczonego kierowcy w wieku minimum 25 l. Taka osoba musi mieć najmniej 5-letni staż posiadania prawa jazdy kat. B. Nie będzie mogła mieć na przestrzeni tych 5 lat zatrzymanego uprawnienia i za każdym razem musi być w całkowicie trzeźwa. 17-letni kierowca będzie musiał jeździć w towarzystwie przez 6 miesięcy licząc od dnia otrzymania prawa jazdy, jednak nie dłużej niż do ukończenia 18 lat. Ministerstwo przyznaje, że przy tym rozwiązaniu wzór stanowiły państwa z wysokim poziomem bezpieczeństwa i kultury jazdy, jak m.in. Austria, Estonia, Francja, Dania, Luksemburg, Holandia oraz Niemcy.

Prawo jazdy oznakowane nowym kodem

Prawo jazdy 17-latka będzie oznakowane specjalnym kodem ograniczającym zakres uprawnień wskazującym, że może prowadzić prawdziwy samochód osobowy (pojazd inny niż czterokołowiec) w towarzystwie dorosłego. To właśnie młody kierowca będzie odpowiedzialny za weryfikację trzeźwości, wieku, uprawnień i niekaralności opiekuna.

– Prowadzenie pojazdu bez wymaganego doświadczonego pasażera spełniającego wymogi (…) o kierujących pojazdami traktowane będzie jako jazda bez uprawnień. Oznacza to, że kierowca taki popełni wykroczenie, które (…) podlega karze aresztu, ograniczenia wolności lub grzywny nie mniejszej niż 1500 zł – wyjaśniają pomysłodawcy.

2- i 3-letni okres próbny z niższymi limitami dopuszczalnej prędkości

Nowością jest też okres próbny dla kierowców młodych wiekiem i stażem. Osoby, które pierwszy raz uzyskają prawo jazdy będą przez 2 lata podlegać szczególnym warunkom. Przy czym w przypadku nieletniego posiadacza prawa jazdy kategorii B okres próbny będzie trwał od dnia uzyskania prawa jazdy do ukończenia 18 roku życia i następnie 2 lata, jak u pozostałych kierowców (w sumie do 3 lat).

Takie osoby będą objęte surowszymi regulacjami. Nowe przepisy wprowadzają limit 0,0 prom. alkoholu w organizmie przez cały okres próbny (dla pozostałych kierowców wynosi on do 0,2 promila). W tym czasie kierujący nie będzie mógł przekraczać prędkości 50 km/h w obszarze zabudowanym, 80 km/h poza obszarem zabudowanym i 100 km/h na autostradzie i drodze ekspresowej dwujezdniowej. Nowe przepisy zakazują także wykonywania przewozu osób taksówką albo w ramach przewozu okazjonalnego. Dodatkowo osoby objęte okresem próbnym, które nie ukończyły 18 lat, będą mogły przewozić inne osoby nieletnie wyłącznie w towarzystwie dorosłego doświadczonego kierowcy.

Obowiązkowe kursy doszkalające dla młodych kierowców (wiekiem i stażem)

Prawdziwą bombą jest wprowadzenie obowiązkowych kursów doszkalających po uzyskaniu prawa jazdy. – W okresie próbnym kierowca będzie zobowiązany odbyć kurs dokształcający w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz praktyczne szkolenie w zakresie zagrożeń w ruchu drogowym po upływie 4 miesięcy od dnia rozpoczęcia okresu próbnego, ale nie później niż przed upływem 12 miesięcy do dnia jego zakończenia. Po odbyciu szkolenia kierowca będzie zobowiązany przedstawić staroście zaświadczenia o ukończeniu szkolenia i kursu przed upływem okresu próbnego – czytamy w nowych przepisach.

Za to nie dostaniesz prawa jazdy. Nowa przesłanka

Nową przesłanką do odmowy wydania prawa jazdy i cofnięcia uprawnień będzie kierowanie pojazdem silnikowym bez uprawnień. Obecnie osoba z aktywnym 3-miesięcznym zakazem prowadzenia przyłapana za kierownicą dostaje wydłużenie kary do 6 miesięcy. Ostrzejsze przepisy za taki wybryk będą bezlitosne. Kierowanie pojazdem, pomimo zatrzymanego prawa jazdy, będzie karane cofnięciem uprawnień.

Rolnik pojedzie szybciej o 10 km/h

Przy okazji ministerstwo wprowadza także ukłon w stronę rolników. Nowe przepisy zwiększają dopuszczalną prędkości ciągników rolniczych z 30 km/h do 40 km/h. – Aktualnie ciągniki rolnicze charakteryzują się wysokimi parametrami bezpieczeństwa czynnego i biernego, co przeciwdziała wypadkom drogowym i uzasadnia zwiększenie dopuszczalnej prędkości poruszania się tych pojazdów – tłumaczy resort.

Od kiedy nowe przepisy dla kierowców? Podali termin

Kiedy nowe przepisy wejdą w życie? Ministerstwo Infrastruktury zakłada, że projekt nowelizacji Prawa o ruchu drogowym zostanie przyjęty przez Radę Ministrów w I kwartale 2025 roku.