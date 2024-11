Na dobę wpada 885 kierowców. Jak to możliwe mimo oznakowania?

Odcinkowy pomiar prędkości to obecnie 53 aktywne lokalizacje. Każda z nich jest wyraźnie oznakowana - na początku stoi niebieski znak D-51a (na końcu D-51b). Mimo to od początku 2024 roku system ujawniał ponad 270 tys. wykroczeń, w tym m.in. na autostradach i trasach szybkiego ruchu.

Oznacza to, że na dobę w sieć OPP wpada ponad 885 kierowców, a w godzinę 37 sprawców przekroczenia średniej prędkości. To daje mandat co 1,6 minuty. Jest się czego bać, szczególnie że do sieci właśnie dołączyły nowe urządzenia…

Odcinkowy pomiar prędkości na autostradzie A1 da się we znaki. Kary i punkty zaskoczą kierowców

Kierowcy powinni już uważać na odcinkowy pomiar prędkości na autostradzie A1 w okolicach Włocławka (woj. kujawsko-pomorskie). Cztery żółte kamery monitorują ruch i rejestrują zbyt wysoką średnią prędkość odcinku 12 km między węzłem Nowy Ciechocinek i MOP Kałęczynek. Oczywiście początek i koniec pomiaru określają znaki – odpowiednio D-51a i D-51b.

W przypadku samochodów osobowych obowiązuje tam ograniczenie do 140 km/h. Mandat dostanie każdy, kto przejedzie ten fragment trasy szybciej niż w 5 minut 24 sekundy. Ciężarówki mogą jechać do 80 km/h. Przekroczenie

Obecnie najdłuższym OPP jest lokalizacja Falęcice – Nowy Gózd w biegu drogi ekspresowej S7, gdzie kamery kontrolują kierowców na odcinku ponad 14 km. Obowiązuje tam ograniczenie do 130 km/h w przypadku samochodów osobowych i 80 km/h dla ciężarówek.

Nowy odcinkowy pomiar na autostradzie A1 to drugi pod względem długości system funkcjonujący w Polsce. Trzeci pod względem długości odcinkowy pomiar prędkości generuje najwięcej mandatów – to OPP zainstalowany na autostradzie A4 między węzłami Kostomłoty a Kąty Wrocławskie. Tam kamery monitorują kierowców na 8-kilometrowym fragmencie trasy. W 2024 roku na przekroczeniu prędkości w tej lokalizacji wpadło przeszło 71 tys. osób.

Oto najdłuższe odcinkowe pomiary prędkości. Rekordzista drukuje mandaty

Odcinkowy pomiar prędkości Falęcice – Nowy Gózd w biegu drogi ekspresowej S7 - długość odcinka 14 061m

OPP na autostradzie A1 węzeł Nowy Ciechocinek - MOP Kałęczynek - 11 979 m

Baciuty - Łupianka Stara, droga wojewódzka DW678 (Podlaskie) - 8520 m

OPP na autostradzie A4 między węzłami Kostomłoty a Kąty Wrocławskie - 8095 m

Łubianka - Brynka, droga wojewódzka DW151 (Zachodniopomorskie) - 7849 m

Jak działa odcinkowy pomiar prędkości?

Kiedy samochód lub motocykl opuści kontrolowany odcinek, system wyliczy jego średnią prędkość na całym dystansie na podstawie czasu przejazdu. Jeżeli trasa została pokonana zbyt szybko, kierowca zapłaci mandat. System odcinkowego pomiary prędkości funkcjonuje zatem odmiennie niż klasyczny fotoradar – chodzi o mierzenie prędkości na dłuższych odcinkach drogi, a nie punktowo.

Co widać na zdjęciu z odcinkowego pomiaru prędkości?

Odcinkowy pomiar prędkości automatycznie określa czas wjazdu i wyjazdu z kontrolowanego odcinka drogi. Na zdjęciu kierowca pojazdu, który przekroczył limit zobaczy szereg danych, w tym m.in.: miejsce, datę i czas pomiaru, długości odcinka pomiarowego, maksymalną dozwolonej prędkości. Urządzenia zidentyfikują również pas ruchu, którym poruszał się samochód. Zastosowane rozwiązania techniczne umożliwią rejestrację wysokiej jakości zdjęcia także w porze nocnej. Fotografie są przesyłane online do systemu centralnego CANARD.