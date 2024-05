Kierowcy w Polsce kochają samochody z LPG. Nowe przepisy weszły w życie

Polska ze swoją flotą 3,3 mln samochodów zasilanych gazem LPG jest pod tym względem liderem w Europie (dane nie uwzględniają Turcji). Nad Wisłą działa ok. 7400 stacji sprzedających gaz LPG. To pozwala na łatwy dostęp do tego paliwa i stanowi największą sieć tankownia LPG na Starym Kontynencie.

Sieć warsztatów montujących instalację gazową do samochodów także jest gęsta. Nic więc dziwnego, że rząd postanowił zająć się tą branżą. W efekcie pojawił się nowy obowiązek.

Nowa naklejka na samochód z LPG. To obowiązek od 17 maja 2024 roku

Zgodnie z rozporządzeniem ministra infrastruktury w sprawie homologacji montażu dodatkowej instalacji zasilania gazem, każde auto dostosowane do LPG po 17 maja 2024 roku musi być wyposażone w tabliczki informacyjne (w formie naklejki). Nowa naklejka musi być umieszona w widocznym i łatwo dostępnym miejscu na ramie drzwi lub pod pokrywą komory silnika. Zawarte na niej informacje mają umożliwić identyfikację warsztatu, który montował instalację LPG w danym aucie oraz instalatora.

Nowa naklejka na samochód - wzór i obowiązkowe informacje

Naklejka wprowadzona rozporządzeniem ma oczywiście specjalny wzór. Przewidziano, że musi zawierać następujące dane:

numer świadectwa homologacji (np. PL*0004*002/G lub PL-R115*0004*002/G)

nazwę instalatora (właściciela świadectwa homologacji),

nazwę zakładu montującego (warsztatu),

numer porządkowy wyciągu ze świadectwa homologacji.

– Tabliczka (czy też naklejka) informacyjna powinna być wykonana z materiału odpornego na czynniki zewnętrzne (takie jak np. warunki atmosferyczne, uszkodzenia mechaniczne) i w taki sposób, aby możliwe było odczytanie danych na niej zawartych – podkreślają autorzy rozporządzenia.

Bez nowej naklejki samochód z LPG nie przejdzie badania technicznego

Z punktu widzenia kierowców ważne jest to, że bez tej naklejki samochód z instalacją LPG nie przejdzie okresowego badania technicznego. W przypadku kontroli drogowej wnikliwy policjant może także zatrzymać dowód rejestracyjny.