Pożar elektryka w Warszawie. Jedna osoba ranna

Samochód elektryczny stanął w płomieniach po tym, jak kierowca uderzył w słup. Auto zajęło się ogniem na ruchliwej arterii prowadzącej do centrum stolicy. Zdarzenie miało miejsce na al. Niepodległości, na skrzyżowaniu z ulicą Madalińskiego.

Z informacji udzielonych przez oficer prasową Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie mł. kpt. inż. Katarzynę Urbanowską wynika, że kierowcy mogą spodziewać się utrudnień w ruchu. Jak przekazuje tvn24.pl, kierowca jest pod opieką zespołu ratownictwa medycznego. Na miejscu pracują cztery załogi straży pożarnej.

Reklama

Wypadek i pożar elektryka

Jak doszło do tego zdarzenia? Jak wynika z ustaleń reportera tvnwarszawa.pl, samochód stanął w płomieniach po uderzeniu w słup. Wstępne relacje wskazują na to, że kierujący Lucidem Air chciał uniknąć kolizji. Kierowca stracił panowanie nad pojazdem Po zderzeniu auto spłonęło doszczętnie, ale dla strażaków nie oznaczało to wcale końca pracy.

Akcja dogaszania takiego pojazdu może potrwać kilka godzin. W przypadku aut elektrycznych istnieje bowiem ryzyko ponownego zapłonu baterii. Wrak ma być chłodzony i polewany wodą po to, by zminimalizować szansę na ponowne wzniecenie ognia.

Reklama

Utrudnienia w ruchu po wypadku na Mokotowie

Skrzyżowanie Madalińskiego i al. Niepodległości jest całkowicie zamknięte od chwili wypadku.

Strażacy pracują nad przetransportowaniem pojazdu na bok. Następnie będą chłodzić jego ogniwa. Cała akcja może zająć jeszcze godzinę - mówił o godz. 10 Wójcik Krzysztof z biura prasowego stołecznych strażaków.

Lucid Air. Jaki samochód spłonął po wypadku?

Samochód, którego wrak doszczętnie spłonął na Mokotowie to Lucid Air. Auto produkowane pod amerykańską marką to elektryk zaprezentowany w 2020 roku. Producent nie ma oficjalnego polskiego przedstawicielstwa - egzemplarz rozbity w Warszawie pochodził z prywatnego importu.

Mierzący blisko 5 metrów sedan to konkurent Tesli, który zapewnia rewelacyjne osiągi i w topowych odmianach pozwala przyspieszyć do setki w oszałamiającym czasie około 2,5 s. Lucid wyróżnia się też imponującym zasięgiem. Dzięki baterii o pokaźnej pojemności, w każdej wersji może przejechać około 600 km bez konieczności ładowania.