Skoda inwestuje miliardy, zmienia styl i platformę. Oto 6 nowych modeli

Skoda odlicza dni do uruchomienia największej przemiany firmy od wejścia w skład Grupy Volkswagen ponad 30 lat temu. Nowa strategia czeskiej marki przewiduje rewolucję nie tylko pod względem stylistyki, ale też jeśli chodzi o technologię napędu. Nakłady na transformację mogą imponować – do 2027 roku Czesi zainwestują 5,6 mld euro (ponad 24 mld zł) w elektromobilność oraz 700 mln euro w cyfryzację. Stąd do 2026 roku pojawi się 6 zupełnie nowych modeli w najważniejszych segmentach rynku.

Premiery to także początek nowej ery w designie. Każdy model – od najmniejszego 4-metrowego SUV-a po największego niemal 5-metrowca – powstanie w zgodzie z nowym językiem stylistycznym Modern Solid. Przełom pod względem technologii jest spodziewany w 2028 roku. Wtedy Skoda przejdzie z obecnej platformy MEB na zupełnie nową architekturę SPP, która docelowo ma stanowić podstawę 80 proc. samochodów Grupy VW. Jakie auta trafią na polskie drogi?

Nowa Skoda Elroq jako SUV wjeżdża do gry. Zobacz WIDEO

Skoda w przyszłym tygodniu ogłosi nowy program rozwoju. Gwoździem prezentacji będzie zupełnie nowy SUV, którego stylistyka nie przypomina żadnego dotychczasowego auta czeskiej marki. Z pierwszego wideo wnika, że designerzy postawili na zmieniony układ reflektorów połączony listwą LED. Powyżej na masce podświetlany napis SKODA wypisany czcionką zgodną z najnowszą wizualizacją marki. Cóż to za model?

Podpowiedź niesie mapa wyrysowana wcześniej. Wynika z niej, że właśnie o tej porze 2024 roku światło dzienne ma ujrzeć nowa Skoda Elroq, czyli elektryczny kompaktowy SUV o długości 4,6 m, który w gamie marki przejmie rolę spalinowego modelu Karoq.

Skoda Karoq znika ze sceny, następca już gotowy

Dziś segment C rośnie najszybciej, a modelem Elroq Skoda chce wykroić dla siebie jak najwięcej z europejskiego rynku. Stąd duży nacisk na przestronne i przemyślane wnętrze – w końcu rozwiązania polepszające funkcjonalność to popisowa dyscyplina Skoday. Także Elroq zadebiutuje z pakietem nowych patentów spod znaku "Simply Clever".

Projektanci mnóstwo pracy włożyli również w dopieszczenie aerodynamiki, co w przypadku modeli elektrycznych ma duży wpływ na poprawę zasięgu. Zdaniem Czechów opływowa sylwetka, duży zasięg i przemyślana kabina z pojemnym bagażnikiem sprawią, że Skoda Elroq z powodzeniem zastąpi spalinowy model Karoq i przejmie funkcję pierwszego auta w rodzinie. A jako drugi samochód może służyć krótszy o 40 cm kolejny nowicjusz…

Skoda Small jak Fabia, czyli tani SUV dla ludu. Ogromna pojemność bagażnika

W 2025 roku pojawi się SUV o długości 4,2 m dziś nazywany Small (nowy model w segmencie A0; jak Skoda Fabia). Skoda zamierza nim walczyć o względy w świecie miejskich samochodów. Auto ma kosztować ok. 25 tys. euro (100 tys. zł). Z taką ceną najmniejszy i najtańszy przedstawiciel elektrycznej rodziny czeskiej marki mocno obniży próg wejścia do świata aut zasilanych prądem. Do tego zapewni przestronność i praktyczność z wyższej klasy – bagażnik pojemnością ma przypominać kufer modelu Scala. Czyli Skoda Small w wersji produkcyjnej zapewni ok. 470 l przestrzeni transportowej. To wynik lepszy niż w autach z wyższych klas (Golf jest dłuży o 20 cm, a kufer jest mniejszy 380/1237 l). Także rozplanowaniem części pasażerskiej nowa Skoda dowiedzie swojej wszechstronności.

Skoda Fabia na emeryturę? Nowy SUV z dużym zasięgiem

Technicznym bliźniakiem nowego baby-SUV-a Skody jest pokazany niedawno Volkswagen ID. 2all, który w wersji produkcyjnej pojawi się jako ID.2. Model z Wolfsburga dzięki zamocowanemu przy przedniej osi silnikowi elektrycznemu o mocy aż 226 KM przyspieszy od 0 do 100 km/h w mniej niż 7 sekund! Akumulator po naładowaniu do pełna zapewni zasięg do 450 km. Na szybkich stacjach DC prąd można uzupełnić od 10 do 80 proc. w 20 minut. Podobnych parametrów należy spodziewać się po najmniejszym SUV-ie Skody. Auto będzie produkowane w zakładzie Grupy Volkswagen w Hiszpanii na tej samej linii co CUPRA Raval. Trojaczki korzystają z tego samego wariantu platformy MEB.

Skoda Enyaq w nowym stylu Modern Solid i z większym zasięgiem już w 2025 roku

Obecny Enyaq i Enyaq Coupe powstaje na platformie MEB. Oba modele w 2025 roku przejdą głęboką modernizację. Skoda zmieni wygląd swoich pierwszych elektrycznych SUV-ów – auta przyjmą styl Modern Solid, pokazany po raz pierwszy w prototypowym Vision 7S. Postęp techniczny przyczyni się do zwiększenia zasięgu oraz przyspieszenia ładowania obu aut.

Nowa Skoda Combi niebawem będzie hitem jak Octavia kombi

Skoda wprowadzi także na rynek samochód elektryczny w segmencie kombi. Czesi liczą, że lekko podniesione auto o długości 4,6 m i przypominające proporcjami crossovera stanie się hitem przynajmmniej takim jak Octavia. Producent w przypadku tego modeli liczy na sprzedaż do flot firmowych, choć ogromny bagażnik i przestronne wnętrze ma też kusić rodziny. Nowe kombi na prąd z baterii zadebiutuje w 2026 roku.

Skoda Space - tak wygląda nowy 5-metrowy SUV dla 7 osób

Następna w kolejce jest Skoda Space, czyli produkcyjna wersja prototypu Vision 7S. Nowy elektryczny SUV o długości ok. 4,9 m będzie największym autem marki. Ze spłaszczonym grillem, smukłymi światłami i minimalistycznym logo swoją bryłą stawia Skodę przynajmniej o dwie klasy wyżej. Zaimponuje proporcjami i rozmachem sylwetki - nawet Superb ma wyglądać przy nim mizernie. Producent obiecuje bardzo obszerne wnętrze, w którym zmieści się 7 osób w trzech rzędach siedzeń podatnych na niemal dowolną konfigurację. Akumulator 89 kWh ma zapewniać ponad 600 km zasięgu i możliwość ładowania z mocą do 200 kW.

Skoda zmienia platformę z MEB na SSP. Enyaq 2. generacji to SUV w nowym stylu

Wreszcie pod koniec dekady (2028/2029) nastąpi przejście z dotychczasowej platformy MEB na zupełnie nową platformę SSP ze zintegrowaną architekturą elektryczną i elektroniczną. Ma ona posłużyć za podstawę 80 proc. samochodów EV Grupy Volkswagen. W przypadku czeskiej marki pierwszym autem na SPP będzie Skoda Enyaq drugiej generacji.

Skoda od 2020 roku do tej pory wyprodukowała ponad 200 tys. sztuk obecnego modelu. Tylko w 2023 roku na drogi wyjechało 81,7 tys. egz. - to wzrost o przeszło 52 proc. wobec 2022. W zeszłym roku Enyaq był czwartym najlepiej sprzedającym się samochodem elektrycznym w Europie. Biorąc pod uwagę ten sukces Czesi raczej nie zaryzykują zmiany formuły. Nowy Enyaq na SSP dalej będzie SUV-em praktycznym do bólu, ale oczywiście przyjmie radykalnie inny wygląd zgodny z językiem stylistycznym Modern Solid (jak sześć nowych modeli wymienionych wcześniej).

Nowa Skoda Enyaq II to ładowanie w 12 minut i cena na poziomie SUV-a Kodiaq

Cena? Platforma SSP ma wpłynąć na koszty. Oczekuje się, że wydatki inwestycyjne i badawczo-rozwojowe zostaną zmniejszone o około 30 proc. w porównaniu z MEB. Co w przypadku większości modeli elektrycznych powinno dać marżę na poziomie odpowiedników napędzanych silnikami spalinowymi. SSP pozwoli też na dowolną konfigurację napędów i stosowanie akumulatorów zgodnych z potrzebami każdej marki Grupy VW. Przejście na SSP kierowcy mają odczuć w radykalnej poprawie zasięgu, wydajności, mocy i przystępności cenowej na poziomie samochodów spalinowych.

Teraz wystarczy połączyć kropki i wychodzi, że Skoda Enyaq drugiej generacji zyska innowacyjne zarządzanie akumulatorem i ładowaniem z technologią 800 V. A to zapewni uzupełnienie energii od 10 do 80 proc. w zaledwie 12 minut – w porównaniu z około 35 minut w przypadku obecnego Enyaqa. Kolejnym istotnym ulepszeniem w erze SSP będzie nowe oprogramowanie, które umożliwi m.in. autonomiczną jazdę 4. poziomu (bez rąk na kierownicy). I przy tych fajerwerkach nowy Enyaq II ma być w cenie spalinowego modelu Kodiaq.