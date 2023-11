Skoda Scala i Superb, czyli 100 nowych radiowozów dla policji w 2023 roku

Skoda wygrała przetarg na 100 radiowozów dla drogówki i właśnie ruszyły dostawy modeli Scala i Superb liftback w nowym oznakowaniu – ustalił dziennik.pl w Komendzie Głównej Policji. Czego mogą spodziewać się kierowcy?

– Do końca 2023 roku flota policyjnych radiowozów powiększy się o 100 radiowozów w nowym oznakowaniu. Te odpowiednio przygotowane pojazdy sprawią, że funkcjonariusze ruchu drogowego będą jeszcze bardziej widoczni na polskich drogach – powiedział dziennik.pl nadkomisarz Robert Opas z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji. – Efektywne sprawowanie nadzoru nad ruchem drogowym, wymaga pełnienia służby w sposób dynamiczno-statystyczny polegający na przemiennym patrolowaniu trasy oraz wykonywaniu czynności w wyznaczonym miejscu. Istotnym elementem pracy policjantów jest prewencyjne oddziaływanie na uczestników ruchu drogowego, a takie zapewnia użycie radiowozu oznakowanego – podkreślił przedstawiciel KGP. Czyli mówiąc wprost, kierowcy widząc policyjne auto zwalniają…

Ponad 22 mld zł na nowe radiowozy policji. Unia Europejska sfinansowała niemal cały zakup

Zakup nowych radiowozów kosztował 22,4 mln zł. Przy czym 19 mln zł to dofinasowanie ze środków Unii Europejskiej. Reszta dołożył budżet państwa. Kontrakt podzielono na dwie części.

Największa to 83 szt. policyjnych pojazdów segmentu C. Tu najlepszą propozycję złożył diler Skody CRH Żagiel Auto z Lublina – jego oferta zdobyła ponad 99 pkt. O zwycięstwie modelu Scala przesądziły punkty m.in. za system doświetlania zakrętów, fabryczne czujniki parkowania z przodu i z tyłu oraz poduszkę gazową chroniąca kolana kierowcy. Czeskie auta okazały się korzystniejszym wyborem niż Kia czy Hyundai.

Druga partia to 17 samochodów segmentu D z napędem 4x4. W tej kategorii walkowerem zwyciężył ten sam przedstawiciel czeskiej marki, który położył na stół ofertę na Skodę Superb. Jakie dokładnie auta dostaną funkcjonariusze patrolujący drogi?

Skoda Scala radiowozem drogówki - jaki silnik, dane techniczne i pojemność bagażnika?

Skoda Scala z niebieskim kogutem oraz hasłem "Pomagamy i chronimy" pierwszy raz zostanie radiowozem policji drogowej. Mocy dostarczy turbodoładowany silnik 1.5 TSI o mocy 150 KM (250 Nm) połączony 7-stopniowym dwusprzęgłowym automatem DSG. Policyjna Scala do 100 km/h ma przyspieszyć w 8,2 s. Prędkość maksymalna – 222 km/h. Auto na setkę w cyklu mieszanym ma zużywać 5,6 l benzyny na 100 km. Oszczędność paliwa ma zapewnić układ odłączania dwóch środkowych cylindrów (ACT).

Policyjna Skoda Scala większa niż Kia Ceed i Volkswagen Golf

Skoda Scala powstała na platformie MQB A0 – tej samej, z której korzysta Volkswagen Polo. Jednak przerosła go pod względem rozmiarów – jest o 31 cm dłuższa i mierzy 4,36 m (rozstaw osi – 2,65 m). Nawet Golfowi brakuje do niej 10 cm. Stawiana przez Czechów za konkurenta Kia Ceed to 4,31 m długości przy identycznym rozstawie osi. Także możliwości transportowe to mocna strona czeskiego auta – Scala zapewnia regularnie ukształtowany bagażnik o pojemności 467 l (1410 l po złożeniu tylnych siedzeń). Przy piątce pasażerów na pokładzie zabierze do kufra o 87 litrów więcej niż Golf.

Skoda Superb, czyli policja zbroi się w mocne i szybkie radiowozy

Skoda Superb w nadwoziu liftback (tylna szyba unosi się razem z pokrywą bagażnika) w nowych barwach policji także trafi do drogówki pierwszy raz. Do tej pory kierowcy znali oznakowane kombi, a niektórych namierzył nieoznakowany Superb z wideorejestratorem (auta grup SPEED patrolują drogi w różnych częściach Polski).

Skoda Superb to aż 17 nowych radiowozów szybszych od policyjnych BMW

Teraz na drogach trafi 17 modeli Skoda Superb z turbobenzynowym silnikiem 2.0 TSI o mocy 280 KM (400 Nm) i napędem 4x4. Samochód od zera do 100 km/h przyspiesza w 5,3 sekundy, a prędkość maksymalną ograniczono do 250 km/h. Czeska limuzyna w takiej specyfikacji jest mocniejsza i szybsza od radiowozów BMW.

100 laserowych mierników prędkości namierzy kierowcę z większej odległości

Każda nowa policyjna Skoda została też wyposażona w laserowy miernik prędkości z rejestracją obrazu LTI 20/20 TruCAM II. Mundurowi przeszli nawet przeszkolenie z obsługi nowych "suszarek".

– Doposażenie policjantów ruchu drogowego w nowoczesne laserowe mierniki prędkości umożliwi precyzyjne wykonanie pomiaru z większej odległości, a także podanie sygnału do zatrzymania z odpowiednim wyprzedzeniem, co zapewni możliwość płynnego i bezpiecznego zatrzymania pojazdu w warunkach wzmożonego ruchu drogowego – wyjaśnił nasz rozmówca z KGP. – Należy zatem założyć, że doposażenie jednostek policji w przyrządy laserowe pozwoli realizować nadzór w zakresie pomiaru prędkości w sposób efektywny i skuteczny, wpływając w sposób bezpośredni na stan bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Zakup radiowozów oznakowanych przyczyni się do sprawniejszej i efektywniejszej realizacji zadań przez policjantów, którzy poprzez swoje działanie wpływają na bezpieczeństwo w ruchu drogowym – skwitował.