Mitsubishi wyprodukowało około 5,6 miliona egzemplarzy pięciu generacji swojego pikapa w ciągu 45 lat od premiery w 1978 roku. Nieźle. Natomiast nowa (czyli szósta) generacja L200 zmienia poprzednią po solidnych 9 latach - warto było czekać? Japończycy twierdzą, że tak, bo wszystkie aspekty i elementy modelu L200 (na wybranych rynkach znany jako Triton) zostały zaprojektowane od nowa: od wnętrza poprzez stylistykę nadwozia (choć wprawne oko dostrzeże pewne podobieństwa do poprzedniej generacji), aż po podwozie, ramę i silnik.

To dobre wiadomości. Złe są takie, że L200/Triton debiutuje na razie poza Europą. Otóż sprzedaż modelu w Tajlandii już trwa, a nowy L200/Triton zostanie także wprowadzony na rynki w regionach ASEAN i Oceanii. Jego premierę w Japonii zaplanowano na początek 2024 roku – na swoim macierzystym rynku pikap będzie dostępny po raz pierwszy od 12 lat. Jak udało nam się ustalić w polskiej centrali Mitsubishi, "to nie oznacza, że L200 nie będzie i Polsce – ten model nie pojawi się jednak w Europie natychmiast. Co do dalszych zamierzeń, firma po prostu ich na razie nie ogłasza/nie komentuje." No dobrze, pożyjemy, zobaczymy. Warto też zauważyć, że poprzednia generacja L200 jest już od jakiegoś czasu w Polsce niedostępna, bo cichaczem ją wycofano.

Nowe Mitsubishi L200: skorzystają też Nissan i Renault?

– Opracowaliśmy nowe L200/Triton jako pikapa na miarę nowej ery, który jeszcze lepiej wpisuje się w charakter Mitsubishi Motors – powiedział Takao Kato, prezes i dyrektor generalny japońskiej marki. – Główne elementy nowego L200 zostały opracowane wyłącznie przez Mitsubishi. Są wśród nich: solidna rama drabinowa i nadwozie, wytrzymałe podwozie, mocny i przyjazny dla kierowcy silnik oraz układ napędu na cztery koła – wyjaśnił prezes. My w tym miejscu wyjaśnimy tylko, że podkreślanie aspektów opracowanych wyłącznie przez Mitsubishi bierze się zapewne stąd, że technicznym krewniakiem nowego L200 powinna być nowa generacja Nissana Navary. Niewykluczony jest taki sam manewr w przypadku Renault Alaskana.

Nowy L200/Triton będzie dostępny w trzech wersjach nadwozia: jako double-cab z dwoma rzędami siedzeń, jako wersja bazowa single-cab z jednym rzędem siedzeń oraz jako club-cab z przestrzenią ładunkową za przednimi siedzeniami. Model dostał większe nadwozie i nowego turbodiesla o pojemności 2,4 l. Nowa rama drabinowa, zawieszenie i inne główne podzespoły zostały opracowane od podstaw przez Mitsubishi Motors, a osiągi uległy znacznej poprawie dzięki takim rozwiązaniom, jak udoskonalone tryby jazdy i elektronicznie sterowana aktywna kontrola znoszenia Active Yaw Control (AYC) współpracująca z układem Super Select 4WD-II.

Nowe Mitsubishi L200: będzie diesel! Wydajny napęd 4WD

Nowy silnik wysokoprężny 4N16 jest dostępny w trzech wariantach mocy: 150 KM (330 Nm), 184 KM (430 Nm) oraz 204 KM (470 Nm). Za przeniesienie napędu odpowiadają sześciobiegowa przekładnia automatyczna lub ręczna, dostępny ma być też automat 5b. Nowy Triton/L200 nadal korzysta z systemów Super Select 4WD-II i Easy Select 4WD, a Super Select 4WD-II jest wyposażony w centralny mechanizm różnicowy o ograniczonym poślizgu (LSD) - rozdział siły napędowej w stosunku 40 proc. na przód i 60 proc. na tył.

Modele wyposażone w system Super Select 4WD-II oferują wybór spośród czterech opcji pracy napędu: 2H (napęd na tylne koła), 4H (pełny napęd na cztery koła), 4HLc (blokada centralnego mechanizmu różnicowego) i 4LLc (blokada centralnego mechanizmu różnicowego na niskim przełożeniu, czyli reduktor), a także kilka trybów jazdy. I tak, oprócz trybu Normal, który jest dostępny we wszystkich opcjach przeniesienia napędu 4WD, do wyboru mamy też: tryb Eco, tryby jazdy po żwirze i śniegu, po błocie/piasku oraz ten przeznaczony do jazdy po skałach. Tryby 4WD dostępne do wyboru w pojazdach wyposażonych w Easy Select 4WD to: 2H (napęd na tylne koła), 4H (zablokowany centralny mechanizm różnicowy) i 4L (niskie przełożenie).

Górne mocowanie przedniego zawieszenia zostało przesunięte wyżej, aby zwiększyć skok o 20 mm. Tylne zawieszenie oferuje większy komfort jazdy i wykorzystuje lżejszy układ resorów piórowych z amortyzatorami o większej średnicy.

Nowe Mitsubishi L200: jakie wnętrze?

Całkowicie nowa jest m.in. deska rozdzielcza. Szczególną uwagę zwrócono na czytelność wyświetlacza oraz wskaźników i dobry dostęp do przełączników, nawet w… rękawicach. Konsola środkowa została wyposażona w uchwyt na na dwa duże kubki, a pojemnik w konsoli może pomieścić cztery plastikowe butelki o pojemności 600 ml.

W wersji z automatem o pięciu przełożeniach mamy konsolę, która może pomieścić też tablety i segregatory. Schowek pasażera, uchwyt na smartfona i inne schowki na drobne przedmioty mają… wystarczające rozmiary. Według Mitsubishi ułatwia to korzystanie z nich nawet w rękawiczkach. Deska rozdzielcza i konsola środkowa są wyposażone w gniazda USB typu A i C do ładowania urządzeń, a także w bezprzewodową ładowarkę do smartfonów.

Ponadto ułatwiono wsiadanie i wysiadanie, projektując słupek A tak, aby był bardziej pionowy, co poszerzyło otwory drzwiowe. Dodatkowo wydłużono stopnie boczne, nadając im kształt zmniejszający ryzyko poślizgu.

Nowe Mitsubishi L200: ciekawe systemy i rozwiązania

Wysokość skrzyni ładunkowej została obniżona o 45 mm (do 820 mm) w porównaniu z poprzednim modelem. Jednocześnie górna powierzchnia narożników tylnego zderzaka została powiększona i wzmocniona ramą, dzięki czemu może ona służyć jako podstawa/stopień.

Nowy L200/Triton został wyposażony w adaptacyjny tempomat (ACC). Lista zaawansowanych systemów bezpieczeństwa została wzbogacona m.in. o: system łagodzenia kolizji czołowych (FCM), system ostrzegania o obiektach w martwym polu lusterek (BSW), Asystenta zmiany pasa ruchu (LCA) oraz system ostrzegania przed ruchem poprzecznym z tyłu pojazdu (RCTA).

Ciekawostka: aby ułatwić serwisowanie, zmieniono położenie śruby spustowej oleju, co umożliwia wymianę oleju silnikowego bez konieczności zdejmowania pokrywy, a w modelach High Rider z napędem 4WD/2WD zwiększono rozmiar punktów serwisowych, aby umożliwić korzystanie z podnośników garażowych bez dodatkowego mocowania.