Chorwacja od lat zajmuje czołowe miejsca w rankingach popularności wśród polskich turystów. Z raportu opracowanego przez rankomat.pl wynika, że w ubiegłym roku odwiedziło ją aż 17 proc. podróżujących turystów znad Wisły, a w 2021 roku było ich nawet 23 proc. Powodem tego stanu rzeczy był fakt, że często spędzenie urlopu nad Adriatykiem okazywało się tańsze niż wypoczynek w polskich kurortach nad Bałtykiem czy na Mazurach.

Po wprowadzeniu w tym roku w Chorwacji euro ceny w tym kraju jednak wzrosły, czy jednak na tyle, aby zniechęcić naszych rodaków do wyjazdu do tego kraju? Eksperci rankomat.pl wraz z youtuberami z kanału Prawdziwa Chorwacja sprawdzili, czego można spodziewać się w nadchodzącym sezonie letnim nad Adriatykiem, a dokładna analiza dotyczyła Dalmacji Środkowej i Półwyspu Pelješac.

Chorwacja – jak dojechać?

Nadal najpopularniejszym środkiem transportu do Chorwacji jest samochód. Z Polski prowadzi tam kilka głównych tras, m.in. przez Czechy, Austrię i Słowenię lub Słowację i Węgry. Szacunkowy koszt przejazdu w jedną stronę eksperci rankomat.pl oceniają obecnie na około 1000 zł. Zalecają też wykupienie odpowiednich polis ubezpieczeniowych, zarówno obejmujących koszty leczenia i następstw nieszczęśliwych wypadków jak i Assistance. Należy też pamiętać, o zaopatrzeniu się w stosowne winiety, gdyż we wszystkich krajach tranzytowych korzystanie z dróg i autostrad jest płatne. Jakie to koszty?

W Czechach obowiązują winiety elektroniczne. Najłatwiej kupić je przez internet pod adresem: https://edalnice.cz/pl. Dziesięciodniowa kosztuje 310 CZK, miesięczna – 440 CZK a roczna – 1500 CZK.

Na Słowacji również obowiązują winiety elektroniczne. Można kupić je właściwą przed wjazdem do tego kraju na stronie https://eznamka.sk/pl lub skorzystać z usług punktów sprzedaży na stacjach benzynowych zlokalizowanych przy płatnych odcinkach autostrad. Ceny winiet na Słowacji w 2023 roku: 10-dniowa – 12 euro, miesięczna –17 euro i roczna – 60 euro.

W Austrii winieta może mieć formą elektroniczną lub naklejki na szybę samochodu. Winietę w formie elektronicznej można wykupić bezpośrednio od administratora autostrad pod adresem: https://shop.asfinag.at. Należy to zrobić najpóźniej 18 dni przed planowaną podróżą. Winietę w formie naklejki można kupić w Austrii w automatach przy autostradzie, na stacji benzynowej albo w Polsce w biurach PZM lub wybranych serwisach internetowych. Winieta musi być obowiązkowo przyklejona w widocznym miejscu na przedniej szybie samochodu, najlepiej w lewym górnym rogu lub pod lusterkiem wstecznym. Nie może być uszkodzona. Ceny winiet w 2023 roku: dla jednośladów (kategoria A) roczna – 38,20 euro, dwumiesięczna – 14,50 euro, dziesięciodniowa – 5,80 euro, a dla samochodów osobowych do 3,5 t (kategoria B): roczna – 96,40 euro, dwumiesięczna – 29,00 euro i dziesięciodniowa 9,90 euro.

W Słowenii e-winiety można kupić online, korzystając ze strony https://evinjeta.dars.si/pl/rodzaje-e-winiet. 7-dniowa kosztuje 16 euro, miesięczna – 32 euro, a roczna –117,50 euro.

W samej Chorwacji za korzystanie z autostrad pobierane są opłaty odcinkowe na bramkach (gotówką w euro lub przy pomocy kart płatniczych). Ich wysokość zależy od rodzaju pojazdu i długości danego odcinka. Dla aut osobowych waha się od 0,50 do ponad 30 euro za odcinek. Szczegółową mapę i interaktywny cennik można znaleźć pod adresem: https://www.hac.hr/en/interactive-map

Uwaga! Za brak winiet grożą wysokie mandaty.

Chorwacja – Inflacja, euro i efekt cappucino

Inflacja to problem ogólnoświatowy i dotyczy również Chorwacji. Tylko w kwietniu tego roku ceny rosły tam w tempie 8,9 proc. Gwałtownie rosną ceny produktów, wzrastają opłaty za media, a także podatki nakładane na branżę turystyczną. W analizie rankomat.pl i autorów kanału Prawdziwa Chorwacja czytamy, że wpływ na wzrost kosztów wypoczynku w Chorwacji ma także zmiana waluty kun na euro. Chodzi o tzw. efekt cappuccino, polegający na tym, że usługodawcy zaokrąglają ceny do pełnych kwot, by wizualnie "uatrakcyjnić" cenę, ale jednocześnie pobierają większą kwotę. Przykładowo bilet wstępu, który przed przejściem na euro kosztowało 70 kun, czyli około 9,30 euro, został zaokrąglony do pełnych 10 euro.

Ceny wyżywienia i produktów spożywczych w ciągu ostatniego roku wzrosły w Chorwacji o około 15 proc. (obliczenie na podstawie stawek w sieciach sklepów Lidl i Kozum), co jest zgodne z oficjalnymi danymi statystycznymi. Obserwowane są jednak znaczne różnice w cenach pomiędzy poszczególnymi produktami zależne od lokalizacji. Przykładowo w popularnym kurorcie Orebić, na głównej ulicy, filiżanka espresso kosztuje 1,60 euro (przed rokiem 1,20 euro). Z kolei w Omiszu, przy ruchliwej trasie, z dala od morza, tę samą filiżankę napoju kupić można już 50 centów taniej. W typowych wakacyjnych lokalizacjach, jak Makarska, Baśka Voda, Brela, Omisz, czy Orebić, różnica cen analizowanych dań (kalmary i pizza capricciosa) waha się w okolicy kilku euro względem poprzedniego roku (stan na maj 2023) – inofrmuje rankomat.pl.

Chorwacja – ile za noclegi?

W tej kategorii obserwujemy silne wzrosty cen, które w zależności od regionu sięgają nawet 100 proc. Eksperci ocenili, że o ile za prywatny apartament na wyspie Hvar, w standardzie bez śniadania, za 1 dzień pobytu, zapłacimy teraz średnio o 9,78 euro więcej niż rok temu, o tyle za ten sam standard w Splicie kosztuje już o 70 euro drożej.

Kluczowymi czynnikami wzrostu cen noclegów w Chorwacji są wyższe koszty energii w 2023 roku i inflacja. To sprawia, że noclegi w Chorwacji w sezonie 2023 podrożały średnio o 20 proc. - mówi Špiro Rogošić z agencji Active Holidays Croatia, w Omiszu.

Chorwacja – atrakcje turystyczne także w cenie

Youtuberzy z kanału Prawdziwa Chorwacja zauważają, że efekt cappuccino jest szczególnie widoczny w segmencie atrakcji turystycznych. Rok temu za bilet wstępu do Twierdzy Hiszpańskiej na wyspie Hvar kosztował 70 kun, co po przeliczeniu na unijną walutę wynosiło 9,29 euro. Obecnie wejście do fortecy kosztuje już 10 euro. Za zwiedzanie Twierdzy Mirabella w Omiszu w 2022 roku trzeba było zapłacić 20 kun, czyli 2,6 euro. Obecnie już 3 euro. Z kolei wycieczka promem na wyspę Hvar z Drewniku rok temu kosztowała 70 kun (9,29 euro). Obecnie cenę też zaokrąglono do 10 euro.

Chorwacja – przydatne informacje

Ograniczenia prędkości (auto osobowe)

Teren zabudowany50 km/h

Teren niezabudowany90 km/h

Drogi ekspresowe110 km/h

Autostrady130 km/h

Przekroczenie dopuszczalnej prędkości do 50 km/h grozi mandatem do 750 euro, a o ponad 50 km/h traktowane jest jak przestępstwo i zagrożone jest karą pozbawienia wolności do 3 lat.

Zabierz do auta

Trójkąt ostrzegawczy, kamizelka odblaskowa, apteczka.

Chorwacja: Ceny paliw

ON1,49 euro

PB951,50 euro

LPG0,92 euro

Chorwacja: Dopuszczalna zawartość alkoholu we krwi

0,5 promila (dla kierowców w wieku 16-24 lata oraz kierowców zawodowych, wykonujących pracę – 0,0 promila). Za przekroczenie tej normy grozi kara (od 1000 do 3000 euro), odebranie prawa jazdy na rok lub dwa, ewentualnie kara pozbawienia wolności do 6 miesięcy.

