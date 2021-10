Orlen ogłosił, że zbuduje pierwsze ogólnodostępne stacje tankownia wodoru w Poznaniu i Katowicach oraz mobilną stację we Włocławku. A pieniądze – okrągłe 2 mld euro – na ten cel państwowy gigant dostał z budżetu unijnego. I jeśli wierzyć deklaracjom firmy, to do 2030 roku kierowcy mają liczyć na stworzenie ponad 50 stacji tankowania wodoru w całej Polsce.

– Technologia wodorowa to przyszłość motoryzacji. Intensyfikujemy prace nad jej rozwojem, ponieważ chcemy zajmować silną pozycję konkurencyjną w tym perspektywicznym segmencie. W Trzebini, Włocławku, a następnie w Płocku powstaną huby wodorowe. Równolegle podejmujemy współpracę z samorządami i miejskimi spółkami komunikacyjnymi – potencjalnymi odbiorcami wodoru. Stacje tankowania wodoru, które zamierzamy zbudować, stanowią kolejny, naturalny krok w realizacji naszych biznesowych celów – stwierdził Daniel Obajtek, prezes PKN Orlen.

Gdzie tankować wodór do samochodu?

Pierwsze ogólnodostępne, całodobowe stacje, na których można będzie zatankować wodór, zostaną zbudowane w Poznaniu i Katowicach. We Włocławku powstanie stacja modułowa. Orlen zapowiada, że będą one przystosowane do użytkowania przez wszystkie pojazdy zasilane wodorem – zarówno w standardzie ciśnienia 700 barów dla samochodów osobowych, jak i 350 barów dla autobusów i ciężkiego transportu. Planowana infrastruktura umożliwi tankowanie łącznie ponad 40 autobusów, a także samochodów osobowych i innych pojazdów zasilanych ogniwami wodorowymi. Prace związane z budową stacji tankowania wodoru rozpoczną się na przełomie 2021 i 2022 roku.

Koncern wylicza, że zapotrzebowanie jednego autobusu na paliwo wodorowe wynosi 30 kg/dzień, co pozwoli na przejechanie ok. 300 km. Z kolei pojemność zbiorników samochodów osobowych takich jak np. Toyota Mirai to 5,6 kg wodoru (tankowanie pod ciśnieniem 700 barów trwa ok. 5 minut), co umożliwia zasięg na poziomie ok. 650 km.

Na początku marca informowaliśmy, że z puli 100 Mirai przewidzianych na polski rynek 40 samochodów już zostało już sprzedanych, w dodatku bez jazdy próbnej czy dotykania. Auta kupiła jedna ze spółek, której właścicielem jest Zygmunt Solorz-Żak. I właśnie ta firma zamierza nie tylko produkować wodór ale też budować stacje tankowania wodoru. Biznesmen na początek planował dwie stacje – pierwsza ma działać w okolicy Konina, gdzie należący do niego koncern energetyczny ZE PAK (Zespół Elektrowni Pątnów Adamów Konin) planuje także stworzyć potężną elektrownię fotowoltaiczną. Druga stacja wodorowa ruszyła już w Warszawie przy siedzibie stacji Polsat (to stacja mobilna dla pracowników użytkujących auta wodorowe).

Mazowiecka Dolina Wodorowa

Wcześniej Płocku ponad 20 sygnatariuszy podpisało list intencyjny na rzecz utworzenia Mazowieckiej Doliny Wodorowej, której liderem będzie PKN Orlen. Pod dokumentem autograf złożyli m.in. przedstawiciele Politechniki Warszawskiej i Politechniki Łódzkiej, Toyoty Motor Poland, Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych, Agencji Rozwoju Przemysłu, Urzędu Dozoru Technicznego, Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego.

Na świecie działa obecnie 36 dolin wodorowych w 20 krajach, w tym ponad 20 w Europie. Poziom inwestycji w obszarze istniejących już tego typu struktur to ponad 32 mld euro. Mazowiecka Dolina Wodorowa ma powstać do końca pierwszego kwartału 2022 r. Uczestniczące w niej firmy, instytucje i uczelnie mają współpracować nad rozwojem i wdrażaniem technologii wodorowych, koordynować projekty badawcze oraz stworzyć system rozwiązań dla kształcenia i szkolenia w kierunku niskoemisyjnych technologii wodorowych.