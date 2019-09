Volkswagen ID.3 zadebiutuje oficjalnie 10 września w czasie salonu samochodowego we Frankfurcie. Krótko przed światową premierą niemiecki producent pochwalił się, że specjalna premierowa seria 30 tys. VW ID.3 w wersji First Edition w całości się rozeszła. Bez jazdy próbnej, czy dotykania, w ciemno...

– Jeszcze przed rozpoczęciem wystawy zrealizowaliśmy nasz cel i przyjęliśmy 30 000 rezerwacji na ID.3 1ST. Sukces ten pokazuje, że ID.3 pojawia się we właściwym momencie. Coraz więcej ludzi zamierza przesiąść się do samochodów elektrycznych – stwierdził Jurgen Stackmann, członek zarządu marki Volkswagen ds. Sprzedaży, Marketingu i Serwisu.

Większość zgłoszeń pochodzi od mieszkańców Niemiec, Norwegii, Holandii, Szwecji i Wielkiej Brytanii. Ponad 100 tys. osób zamówiło newsletter, w którym Volkswagen regularnie informuje o nowych pojazdach elektrycznych z rodziny ID. oraz o zagadnieniach związanych z elektryczną mobilnością. Także nad Wisłą pula aut została wyczerpana...

– Zainteresowanie modelem także w Polsce jest ogromne – powiedział dziennik.pl Hubert Niedzielski, szef PR marki Volkswagen. – Obecnie osoby zainteresowane możliwością rezerwacji modelu ID.3 1ST muszą zapisać się na listę rezerwową, dołączając do grona oczekujących na możliwość rezerwacji tego samochodu – wyjaśnił.

Volkswagen ID.3 / Volkswagen / MARTIN MEINERS

Jednostka napędowa oferowana w specjalnej wersji ID.3 "First Edition" z baterią o średniej pojemności 58 KWh wytwarza 150 kW (204 KM). Osobom, które skorzystają z możliwości zarezerwowania pierwszeństwa w zakupie ID.3 z serii limitowanej Volkswagen zapewnia bezpłatne zasilanie auta energią elektryczną do poziomu maksymalnie 2000 kWh na wszystkich publicznych stacjach ładowania umożliwiających korzystanie z aplikacji Volkswagena WeCharge, w tym stacjach działających w europejskiej sieci IONITY. Udziałowcem tej sieci jest Volkswagen oferujący tam prąd ze źródeł odnawialnych, jeśli tylko jest to technicznie możliwe.

ID.3 jest pierwszym samochodem opatrzonym nowym logiem Volkswagena / Volkswagen

Volkswagen zapowiada, że produkcyjny ID.3 z małą baterią (45 kWh) - przejedzie 330 km. Największa (77 kWh) daje 550 km zasięgu. Średni akumulator 58 kWh, na który zdaniem producenta zdecyduje się większość kupujących, zapewni zasięg od 300 do 420 km. Co istotne, pakiety baterii będą chronione 8-letnią gwarancją. W ocenie VW, dzięki funkcji szybkiego ładowania (prąd stały 100 do 125 kW) podczas 30-minutowej przerwy na kawę ID.3 wyposażony w najmniejszy z akumulatorów może zostać "doładowany" prądem o mocy 100 kW - taki zastrzyk energii umożliwi mu przejechanie 260 km.

Volkswagen ID.3 / Volkswagen

Cena seryjnego ID.3 z akumulatorem o najmniejszej pojemności to ok. 130 tys. zł. Łatwo dość do wniosku, że nowy elektryk VW będzie o jakieś 12 tys. zł tańszy od obecnego e-Golfa, który dziś ceni się na 142 tys. zł. Nowy ID.3 będzie też kosztował tyle, ile Golf z silnikiem wysokoprężnym o podobnej mocy z porównywalnym wyposażeniem.

Krótko po wystawie we Frankfurcie wystartuje oficjalna sprzedaż w salonach VW. Produkcja ID.3 rozpocznie pod koniec 2019 roku w fabryce w Zwickau. Pierwsze samochody zostaną dostarczone klientom w połowie 2020 roku.

Po elektrycznym ID.3 na rynek trafią kolejne modele stworzone w oparciu o platformę MEB – ich zwiastunami są studyjne ID. CROZZ (kompaktowy SUV), ID. VIZZION (limuzyna) oraz ID. ROOMZZ (topowy SUV w formacie Touarega).