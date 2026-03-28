Nowa Kia EV2 już w produkcji. Cenowa rewolucja w Polsce

Pierwsza Kia EV2 w lakierze Wolf Gray i na 18-calowych felgach Earth zjechała z taśmy produkcyjnej w fabryce w Żylinie na Słowacji. Co ciekawe, na tej samej linii powstaje XCeed, Sportage i elektryczna Kia EV4. Na potrzeby wdrożenia nowego modelu koncern zainwestował ponad 200 milionów euro w modernizację obejmującą m.in. roboty nowej generacji i ulepszenia linii produkcyjnych.

Fabryka o powierzchni niemal 2 km kwadratowych zatrudnia około 3700 osób i wykorzystuje ponad 600 zaawansowanych robotów w pięciu głównych obszarach produkcyjnych – tłoczni, spawalni nadwozi, lakierni, produkcji silników oraz montażu. Rocznie zakład może wyprodukować 350 tys. samochodów i 540 tys. silników. Żylina będzie jednym miejscem wytwarzania najnowszego modelu EV2. Ile kosztuje ten samochód w Polsce i czego mogą spodziewać się po nie kierowcy?

Mała Kia, wielki styl. Wygląda jak futurystyczny SUV premium

Kia EV2 wjeżdża do segmentu B-SUV. Z 4-metrowym nadwoziem plasuje się w ofercie poniżej dłuższego o 30 cm modelu EV3. Pod względem wyróżniającej stylistyki i proporcji pozostaje pod wpływem ponad 5-metrowego EV9. Płaski przód podkreśla charakterystyczna "cyfrowa twarz tygrysa" (Digital Tiger Face), [dodano przecinek] wpisana między pionowe reflektory. Światła do jazdy dziennej Star Map LED witają kierowcę animacją. Zderzaki, nadkola i progi zabezpieczono przed otarciami.

Tylną część najmniejszego SUV-a tworzy spoiler dachowy, lekko pochylona szyba, prosto ścięta klapa i mocno zarysowane lampy. Przewaga karoserii nad powierzchnią szyb zbliża koreańską nowość do samochodów z półki premium.

EV2 szczyci się również dopracowaną aerodynamiką. Tu każdy element pełni ważną funkcję w osiągnięciu opływowej linii. Gładkie jak stół drzwi z automatycznie wysuwanymi klamkami również walczą o najniższy opór. Z tyłu, żeby nie zakłócać powierzchni, wycieraczkę szyby sprytnie schowano pod spoilerem dachowym. Wszystkie te elementy współpracują ze sobą, sterują przepływem powietrza i pomagają wydłużyć zasięg. Jednak zanim zakręcą się koła, warto rozejrzeć się w środku.

Wnętrze jak z wyższej klasy. 30-calowy ekran to dopiero początek

EV2 od progu wita pastelowymi kolorami i robi wrażenie wszędzie tam, gdzie liczą się doznania estetyczne. Uczucie wysokiej jakości podbijają elementy pokryte tkaniną. Kokpit polega na czytelnych cyfrowych interfejsach, a jego układ – z panoramicznym wyświetlaczem o przekątnej niemal 30 cali, który obejmuje 12,3-calowy zestaw zegarów, 5,3-calowy panel klimatyzacji oraz 12,3-calową stację multimedialną – wprowadza nową ergonomię miejsca kierowcy. Nie zabrakło pokrętła głośności ani przycisków haptycznych do sterowania audio pod ekranem. Do tego są dwa "dżokery", czyli klawisze z gwiazdką, którym można przypisać wybraną funkcję.

30 marca kierowcy obudzą się w nowej rzeczywistości. Wchodzą zmiany w przepisach

Nawigacja na żywo dostarcza informacje o mapach i pobiera dane z serwera. Do pełni szczęścia lista obejmuje także cyfrowy klucz Digital Key 2.0 czy sprzęt audio klasy premium renomowanej marki Harman Kardon. EV2 można bezprzewodowo aktualizować za pośrednictwem sklepu Kia Connect. Wystarczy kliknięcie i instaluje się nowe oprogramowanie czy dodatkowa funkcjonalność. Kia przewidziała też tańszy system multimedialny w wersji Lite. Oferuje on taki sam układ wyświetlaczy i kluczowe funkcje, ale w niższej cenie.

Zaskakująca przestrzeń. Nowa Kia w środku jest większa, niż sugeruje nadwozie

Nowa Kia EV2 ma 4060 mm długości, 1800 mm szerokości i 1575 mm wysokości. Rozstaw osi to 2565 mm. Wnętrze jest niesamowicie podatne na aranżację. Kierowca o wzroście ok. 186 cm szybko znajdzie wygodną pozycję, a przesuwne w zakresie 7 cm tylne siedzenia mają regulowany kąt nachylenia oparcia. Przestrzeń na nogi z tyłu można zwiększyć ze standardowych 885 mm do 958 mm. Dzięki temu pasażer podobnej postury siedzący w drugim rzędzie ma dużo luzu. Miejsca nad głową jest więcej niż w niejednym aucie klasy kompakt. Do wyboru jest wersja 5-miejscowa z kanapą lub 4-miejscowa z niezależnie przesuwanymi fotelami.

Dwa bagażniki i sprytne rozwiązania. To auto zadowoli rodzinę

EV2 zapewnia dwa bagażniki – przedni, 15-litrowy frunk oraz tradycyjny z tyłu o pojemności od 362 l do 403 l. Pomysłowości inżynierów dopełnia regulowana w zakresie 14 cm podłoga, która pozwala przewozić rzeczy o różnych gabarytach. Po złożeniu tylnej kanapy pojemność rośnie do 1201 l, tworząc płaską powierzchnię. To się chwali!

Nowa Kia nie jest szybka, ale za to oszczędna. Ile zużywa w trasie?

Kia EV2 wyróżnia się możliwościami napędu. Nowy SUV z silnikiem o mocy 146 KM i akumulatorem 42,2 kWh (LFP) zapewnia zasięg na poziomie 317 km. Kia jednak liczy, że to odmiana Long Range ze słabszym, 136-konnym silnikiem i dużą baterią NMC 61 kWh zostanie bestsellerem. Taka wersja zapewni 453 km zasięgu w cyklu mieszanym.

Producent podaje średnie zużycie energii na poziomie 15 kWh/100 km. Oznacza to, że realny zasięg ok. 400 km z większego akumulatora jest w pełni osiągalny. Jak się jeździ? Od 0 do 100 km/h samochód przyspiesza w 9,5 sekundy. Choć zawadiacka sylwetka wersji GT Line obiecuje znacznie lepszą dynamikę.

Kia EV2 wrażenia zza kierownicy i tak nie dają powodu do narzekania. EV2 nie jest narowista, stąd nigdy nie ma wrażenia, że przednie opony nawiną asfalt.

Nowa Kia jest uzbrojona w mnóstwo wzbudzających zaufanie swoim działaniem systemów wsparcia i porządnie wyciszona – od wiatru oraz szumów toczenia. Podwozie to popis inżynierów – twierdzą, że znaleźli złoty środek między skutecznym resorowaniem i wygodą. Stąd auto ma być przyjazne w obsłudze, prowadzić się zwinnie i stabilnie.

Oba warianty bazują na instalacji 400 V i obsługują szybkie ładowanie DC. Uzupełnienie energii od 10 do 80 proc. potrwa ok. 30 minut. System dwukierunkowego ładowania V2L pozwala zasilać urządzenia zewnętrzne bezpośrednio z auta.

Kia EV2 to samochód produkowany w Europie dla Europy i powstaje w Żylinie (Słowacja)

Nowa Kia EV2 w cenie silnika benzynowego 1.0. Chińczycy bez szans?

Kia EV2 debiutuje w Polsce w czterech wersjach wyposażenia: Light, Air, Earth oraz GT-Line. Obecnie z taśm zjeżdża już wersja z akumulatorem 42,2 kWh, wariant z większą baterią 61,0 kWh wejdzie do produkcji seryjnej w czerwcu 2026 roku. Pierwsze egzemplarze EV2 trafią do polskich salonów już w kwietniu. Ceny?

Najtańsza Kia EV2 w wersji Light kosztuje od 99 900 zł (42,2 kWh i 146 KM), czyli taniej niż Citroen e-C3 (107 950 zł). BYD Dolphin to wydatek od 97 700 zł, ale ma tylko 88 KM mocy. Można pokusić się o stwierdzenie, że jako najtańszy model EV koreańskiej marki mocno obniża próg wejścia do świata samochodów elektrycznych. Dla porównania spalinowa Kia Stonic z silnikiem 1.0/100 km i 7 biegowym automatem kosztuje 97 790 zł. Wyposażenie EV2 obejmuje:

  • 7 poduszek powietrznych,
  • System bezpieczeństwa LFA 2 z funkcją wykrywania rąk na kierownicy,
  • Tempomat aktywny,
  • System monitorowania martwego pola,
  • Panoramiczny potrójny wyświetlacz: 12,3 cala zestaw wskaźników kierowcy + 5,3 cala ekran do sterowania klimatyzacją + 12,3 cala ekran multimedialny,
  • Bezprzewodowy Android Auto / Apple CarPlay,
  • Kamerę wewnętrzną monitorującą poziom koncentracji kierowcy,
  • Przednie i tylne czujniki parkowania,
  • Kamerę cofania,
  • Klimatyzację automatyczną.
Kia EV2 Air z systemem podgrzewania baterii

Odmiana Air kosztuje od 114 900 zł (134 900 zł za auto z akumulatorem 61 kWh). Lepsze wyposażenie to:

  • Klimatyzacja automatyczna dwustrefowa,
  • Systemem automatycznego odparowywania przedniej szyby,
  • 6 głośników,
  • Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie,
  • Relingi dachowe,
  • Automatyczne wycieraczki z czujnikiem deszczu,
  • Rozbudowany asystent jazdy po autostradzie (HDA 2),
  • 16-calowe felgi aluminiowe z oponami w rozmiarze 205/65 R16,
  • 12,3-calowy centralny ekran multimedialny z nawigacją,
  • Homologacja 5-osobowa,
  • System przygotowania baterii do szybkiego ładowania.

Kia EV2 w odmianie Earth wymaga przynajmniej 122 400 zł (142 400 zł z akumulatorem 61 kWh). Wyposażenie to:

  • Bezprzewodowa ładowarka do telefonu,
  • 8-głośnikowy system nagłośnienia premium Harman Kardon,
  • Fotel pasażera z regulacją wysokości,
  • Podgrzewane fotele przednie z 3-stopniową regulacją,
  • Podgrzewana kierownica,
  • Nawiewy klimatyzacji w konsoli centralnej dla pasażerów z tyłu,
  • Oświetlenie wnętrza i przestrzeni bagażowej LED,
  • Przednie szyby z funkcją automatycznej pracy oraz bezpieczeństwa,
Kia EV2 w wersji GT Line tylko w jednej wersji silnikowej

Najlepiej wyposażona Kia EV2 w wersji GT Line kosztuje od 156 900 zł. Taki model występuje wyłącznie z napędem 135 KM i baterią 61 kWh. Lista bajerów jest długa:

  • Boczne czujniki parkowania,
  • System kamer monitorujących otoczenie pojazdu 360°,
  • System monitorujący przestrzeń za pojazdem podczas cofania mogący aktywować hamulce w celu uniknięcia kolizji z przeszkodą,
  • System monitorowania martwego pola rozszerzony o funkcję wyświetlania obrazu na zestawie wskaźników kierowcy,
  • System zdalnego wjazdu i wyjazdu z miejsca parkingowego przy użyciu pilota,
  • Kluczyk cyfrowy Digital Key pozwalający otworzyć i uruchomić samochód bez posiadania fizycznego kluczyka,
  • Elektrycznie regulowany fotel kierowcy z funkcją pamięci ustawień,
  • Wentylowane fotele przednie,
  • Tapicerka ze skóry syntetycznej z logo GT-Line,
  • Oświetlenie wnętrza z funkcją wyboru koloru,
  • Automatycznie chowane i odchylane klamki zewnętrzne,
  • Aluminiowe nakładki na pedały,
  • Trójramienna spłaszczona u dołu kierownica z logo GT-Line, wykończona skórą syntetyczną,
  • Listwy dolne szyb lakierowane w kolorze czarnym o wysokim połysku,
  • Przyciemniane szyby tylne,
  • Zderzak przedni i tylny w stylistyce GT-Line,
  • Przednie światła z funkcją powitania,
  • Technologia V2D (Vehicle-to-Device) umożliwiająca zasilanie urządzeń zewnętrznych (V2L) i pojazdów (V2V),
  • Lakierowane w kolorze nadwozia listwy dekoracyjne w zderzaku, nadkola i zewnętrzne dolne listwy progowe,
  • Ciemnoszara podsufitka,
  • 19-calowe felgi aluminiowe w stylistyce GT-Line.
Kia EV2 - dane techniczne, wymiary, silnik, osiągi

Model EV2
Wariant Standard-range Long-range
Platforma E-GMP
Długość (mm) 4060 / 4065 (GT-Line)
Szerokość (mm) 1800
Wysokość (mm) 1575 / 1585 (GT-Line)
Rozstaw osi (mm) 2565
Akumulator (kWh) 42,2 61,0
Moc (KM) 146 135
Zasięg (km, WLTP) 317(16 cali)308 (18 cali) 453 (16 cali) – 426 (18 cali) – 413 (19 cali)
Ładowanie (h:min) Szybkie ładowanie DC(10-80%) 0:29 0:30
ŁadowanieAC (11 kW / 22 kW) 4:05 / 2:35 5:35 / 3:00
Opony Hankook iON 16-caloweHankook iON evo 18-caloweMichelin Pilot Sport 19-calowe (GT-Line)
0-100 km/h (s) 8,7 9,5
Prędkość maks. (km/h) 161
Pojemność bagażnika (l, VDA) 362 (5-osobowa) 403 (4-osobowa z przesuwanymi siedzeniami) 362 (5-osobowa) 403 (4-osobowa z przesuwanymi siedzeniami)
Wyposażenie Kluczyk cyfrowy 2.0, System zdalnego parkowania wjazd/wyjazd (RSPA Entry), Świata LED MFR, Sprzęt audio Harman/Kardon Premium, Funkcja Vehicle-To-Load (V2L), Funkcja Vehicle-to-Grid (V2G), Zdalne aktualizacje (OTA), Funkcje dostępne na życzenie (Kia Upgrades)
Systemy asystująceADAS System autonomicznego hamowania z funkcją wykrywania pojazdów, pieszych i rowerzystów, hamowania na skrzyżowaniach oraz aktywnego wspomagania ruchu kierownicą w celu uniknięcia kolizji (FCA 2), System monitorowania martwego pola z funkcją automatycznej korekty toru jazdy oraz monitorowania ruchu pojazdów podczas cofania z funkcją zatrzymania (BCA), Asystent utrzymania pasa ruchu(LKA), Asystent utrzymania auta pośrodku pasa ruchu (LFA 2), Tempomat aktywny z funkcją Stop & Go (SCC2), Inteligentny ogranicznik prędkości (ISLA), Asystent jazdy po autostradzie (HDA2), System automatycznie hamujący podczas cofania(RCCA), System monitorujący przestrzeń za pojazdem podczas cofania mogący aktywować hamulce w celu uniknięcia kolizji z przeszkodą (PCA-R), System ostrzegania o bezpiecznym wysiadaniu(SEW), System ostrzegania o odległości podczas parkowania(PDW – z przodu/z tyłu/z boku), System kamer monitorujących otoczenie pojazdu 360° (SVM), Monitor widoku wstecznego(RVM), System monitorowania martwego pola rozszerzony o funkcję wyświetlania obrazu na wyświetlaczu centralnym (BVM), System ostrzegania o zmęczeniu kierowcy(DAW)