Pakiet CPN na razie nie działa. Ceny robią swoje

Rządowy pakiet CPN (Ceny Paliwa Niżej), który ma obniżyć ceny paliw o ok. 1,20 zł/l poprzez redukcję VAT do 8% i akcyzy, przechodzi błyskawiczną ścieżkę legislacyjną. Cel jest jeden: ustawa ma trafić na biurko prezydenta Karola Nawrockiego jeszcze dziś, w piątek 27 marca.

Jeśli tak się stanie, nowe ceny maksymalne, ustalane przez ministra energii, wejdą w życie już od poniedziałku. Zanim zmiany odczujemy na pylonach, widać je w hurcie.

Hurt już reaguje. Diesel mocno w dół

W mijającym tygodniu cena diesla spadła aż o 389 zł/m sześc., a benzyny 95 o 122 zł. To efekt deklaracji Donalda Trumpa o zawieszeniu ataków na irańską energetykę. Mój objazd po stacjach pokazuje jednak, że na razie detaliści trzymają ceny wysoko...

Benzyna i diesel drożeją. Takich cen dawno nie było

Najdroższa benzyna 95, jaką dziś spotkałem, straszyła na stacjach BP i Circle K – kosztuje tam już 7,36 zł/l. Na Orlenie sytuacja wygląda podobnie, ze stawką 7,34 zł.

Jeszcze mocniej drożyznę widać przy oleju napędowym. Rekordowo drogi diesel sprzedaje obecnie Circle K i BP – za litr trzeba zapłacić już 8,79 zł. Na Orlenie cena dochodzi do 8,59 zł/l. To poziomy, które jeszcze chwilę temu wydawały się abstrakcją.

9 zł za diesla już pękło

Granica 9 złotych przestała być teorią, a stała się faktem. Na stacjach Circle K i BP olej napędowy premium (Miles Plus/Ultimate) kosztuje już 9,14 zł/l. Z kolei na Orlenie za paliwo Verva 98 zapłacimy obecnie 8,89 zł/l. Co potwierdzają moje zdjęcia z dzisiejszego poranka.

LPG też w górę. 4 zł za litr coraz bliżej

Orlen oferuje obecnie autogaz po 3,77 zł/l, natomiast BP i Circle K po 3,69 zł/l. Najtaniej udało mi się zatankować na stacji Amic – 3,59 zł/l. Przy obecnych trendach to niemal promocja, ale kierunek jest jasny: LPG szybko zmierza w stronę bariery 4 zł.

Co od poniedziałku? Oto ceny paliw od 30 marca

Jeśli pakiet CPN wejdzie w życie zgodnie z planem, w tygodniu przedświątecznym (30 marca – 5 kwietnia) ceny spadną radykalnie:

Benzyna 95: 5,99–6,19 zł/l

Benzyna 98: 6,59–6,79 zł/l

Diesel: 7,39–7,60 zł/l

Zdaniem analityków e-petrol.pl w gorszej sytuacji są właściciele aut z instalacją gazową – samochody z LPG nadal tankowałyby po starych cenach: 3,73–3,86 zł/l. Na razie to jednak tylko scenariusz, a nie pewnik.

Na razie tankowanie drogie, wojna wciąż trzyma rynek w szachu

Choć hurt tanieje, sytuacja w Zatoce Perskiej pozostaje napięta. Blokada cieśniny Ormuz i ryzyko lądowej interwencji USA w Iranie sprawiają, że ropa Brent znów zbliża się do 110 dolarów. Kierowcy muszą trzymać kciuki za dzisiejszy podpis prezydenta – to jedyna szansa na tańsze paliwo na Wielkanoc.