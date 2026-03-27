Benzyna i diesel tańsze o 1,20 zł? Prezydent zdecydował

Benzyna i diesel będą tańsze. Rządowy pakiet CPN, czyli Ceny Paliw Niżej, został podpisany przez prezydenta Karola Nawrockiego. To dwie ustawy, które mają ograniczyć podwyżki na stacjach.

Zestaw rozwiązań obejmuje obniżkę podatku VAT z 23 na 8 proc., wprowadza maksymalne ceny na benzynę i diesla oraz obniża akcyzę na paliwa za pomocą rozporządzenia. Co to oznacza w praktyce?

Nowe ceny paliw od 30 marca. Czy 5,99 zł za litr stanie się faktem?

Zdaniem analityków e-petrol.pl, od 30 marca dzięki pakietowi CPN ceny spadną radykalnie. Nowe stawki za paliwa to odpowiednio:

Benzyna 95: 5,99–6,19 zł/l

Benzyna 98: 6,59–6,79 zł/l

Diesel: 7,39–7,60 zł/l

W gorszej sytuacji są właściciele aut z instalacją gazową. Samochody z LPG nadal będą tankować bez ulgi i po wyższych cenach: 3,73–3,86 zł/l.

Giełdy już reagują na zmiany. Diesel w hurcie tanieje o setki złotych

W mijającym tygodniu cena diesla spadła aż o 389 zł/m³, a benzyny 95 o 122 zł. To efekt deklaracji Donalda Trumpa o zawieszeniu ataków na irańską energetykę. Mój objazd po stacjach pokazuje jednak, że na razie detaliści trzymają ceny wysoko...

Zanim wejdą ulgi, jest rekordowo drogo: Takich cen dawno nie było

Najdroższa benzyna 95, jaką dziś spotkałem, straszyła na stacjach BP i Circle K – kosztuje tam już 7,36 zł/l. Na Orlenie sytuacja wygląda podobnie, ze stawką 7,34 zł.

Jeszcze mocniej drożyznę widać przy oleju napędowym. Rekordowo drogi diesel sprzedaje obecnie Circle K i BP – za litr trzeba zapłacić już 8,79 zł. Na Orlenie cena dochodzi do 8,59 zł/l. To poziomy, które jeszcze chwilę temu wydawały się abstrakcją.

Sprawdziłem ceny: 9 złotych za litr to już fakt

Granica 9 złotych przestała być teorią, a stała się faktem. Na stacjach Circle K i BP olej napędowy premium (Miles Plus/Ultimate) kosztuje już 9,14 zł/l. Z kolei na Orlenie za paliwo Verva 98 zapłacimy obecnie 8,89 zł/l, co potwierdzają moje dzisiejsze zdjęcia.

Złe wieści dla kierowców aut z LPG. Gaz płynie pod prąd

Orlen oferuje obecnie autogaz po 3,77 zł/l, natomiast BP i Circle K po 3,69 zł/l. Najtaniej udało mi się zatankować na stacji Amic – 3,59 zł/l.