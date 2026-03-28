Benzyna i diesel tańsze o 1,20 zł? Prezydent zdecydował

Benzyna i diesel będą tańsze. Rządowy pakiet CPN, czyli Ceny Paliw Niżej, został podpisany przez prezydenta Karola Nawrockiego. To dwie ustawy, które mają ograniczyć podwyżki na stacjach.

Zestaw rozwiązań obejmuje obniżkę podatku VAT z 23 na 8 proc. oraz cięcia w akcyzie. Wiceminister finansów Jarosław Neneman potwierdził, że projekty są już gotowe: akcyza na benzynę spadnie o 29 gr, a na olej napędowy o 28 gr na litrze. Wszystkie te ulgi wejdą w życie tego samego dnia. Co to oznacza w praktyce?

Nowe ceny paliw od 30 marca. 5,99 zł za litr stanie się faktem?

Zdaniem analityków e-petrol.pl dzięki pakietowi CPN ceny spadną radykalnie. Nowe stawki za paliwa to odpowiednio:

Benzyna 95: 5,99–6,19 zł/l

Benzyna 98: 6,59–6,79 zł/l

Diesel: 7,39–7,60 zł/l

Skąd taka pewność? Minister Energii będzie codziennie ogłaszał cenę maksymalną, której stacje nie będą mogły przekroczyć. Formuła jest prosta: cena hurtowa + podatki + stała marża dla stacji w wysokości 30 groszy. To ukróci spekulacje i sprawi, że obniżki z hurtu natychmiast zobaczymy przy dystrybutorach.

Oni nie skorzystają z nowych przepisów

Na podpisie prezydenta nie skorzystają kierowcy aut z instalacją gazową. Samochody z LPG nadal będą tankować bez ulgi i po wyższych cenach: 3,73–3,86 zł/l.

Diesel w hurcie tanieje

W mijającym tygodniu cena diesla spadła aż o 389 zł/m³, a benzyny 95 o 122 zł. To efekt deklaracji Donalda Trumpa o zawieszeniu ataków na irańską energetykę. Mój objazd po stacjach pokazuje jednak, że na razie detaliści trzymają ceny wysoko...

Takich cen na stacjach dawno nie było

Najdroższa benzyna 95, jaką dziś spotkałem, straszyła na stacjach BP i Circle K – kosztuje tam już 7,36 zł/l. Na Orlenie sytuacja wygląda podobnie, ze stawką 7,34 zł.

Jeszcze mocniej drożyznę widać przy oleju napędowym. Rekordowo drogi diesel sprzedaje obecnie Circle K i BP – za litr trzeba zapłacić już 8,79 zł. Na Orlenie cena dochodzi do 8,59 zł/l. To poziomy, które jeszcze chwilę temu wydawały się abstrakcją.

Sprawdziłem ceny: 9 złotych za litr to już fakt

Granica 9 złotych przestała być teorią, a stała się faktem. Na stacjach Circle K i BP olej napędowy premium (Miles Plus/Ultimate) kosztuje już 9,14 zł/l. Z kolei na Orlenie za paliwo Verva 98 zapłacimy obecnie 8,89 zł/l, co potwierdzają moje dzisiejsze zdjęcia.

Złe wieści dla kierowców aut z LPG

Orlen oferuje obecnie autogaz po 3,77 zł/l, natomiast BP i Circle K po 3,69 zł/l. Najtaniej udało mi się zatankować na stacji Amic – 3,59 zł/l.