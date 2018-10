Całkowity koszt posiadania zwany też TCO (Total Cost of Ownership) to parametr, który od lat decyduje w firmach o wyborze tego lub innego modelu samochodu. Większość prywatnych kierowców nawet nie słyszała o czymś takim. A świadczy o tym choćby badanie przeprowadzone przez Millward Brown. Wynika z niego, że niemal 8 osób na 10 kupujących nowe auta deklaruje, że najważniejsza jest cena. Natomiast to, co z punktu widzenia domowego budżetu najistotniejsze w związku z posiadaniem czterech kółek, czyli utrata wartości, znajduje się na szarym końcu.

Najważniejsza składową TCO - utrata wartości

Nowy samochód najwięcej traci na wartości w ciągu 3-4 pierwszych lat eksploatacji - powinni to zapamiętać jako wskazówkę zarówno kupujący (wybieraj trzy- lub czterolatki), jak i ci którzy chcą sprzedać młode auto (nie śpiesz się, poczekaj rok lub dwa, bo teraz stracisz). Dlatego przy wyborze nowego samochodu warto pomyśleć o jego wartości rezydualnej, czyli sumie, za którą można go sprzedać po kilku latach użytkowania. Im ona wyższa, tym niższa utrata wartości, czyli auto mniej będzie nas kosztować w całkowitym rozrachunku.

Kolejny ważny czynnik na liście wydatków związanych z użytkowaniem auta to zużycie paliwa – stanowi ono aż 20 proc. całkowitych kosztów. Z wyliczeń analityków zajmujących się rynkiem samochodowym wynika nawet, że 1 litr różnicy w spalaniu przez trzy lata eksploatacji oznacza 6 tys. zł oszczędności lub straty – zależy od tego, który model kupi użytkownik i jak dużo będzie jeździć. Wniosek? Warto wybrać auto z oszczędną jednostkę napędową.

Koniecznie trzeba też zwrócić uwagę na koszty serwisowania. Część producentów wymaga wizyt w autoryzowanym serwisie co 15 tys. (Toyota lub Hyundai) czy 20 tys. km, inne co 30 tys. km (np. Volkswagen, Opel). Mówiąc wprost: rzadkie wizyty w serwisie to oszczędność. Już sama częstotliwość wymiany oleju ma ogromny wpływ na koszty użytkowania, a – jeśli zdecydujemy się na pakiet przeglądów – można jeszcze dodatkowo je obniżyć.

Który samochód wybrać, a który lepiej odpuścić?

Analitycy Eurotax, czyli firmy szacującej wartość rezydualną aut, sprawdzili które modele miejskie, kompaktowe i klasy średniej są najlepszą inwestycją na przyszłość i gwarantują najkorzystniejsze TCO. Inaczej mówiąc, który model ma najbardziej stabilną wartość i traci najmniej w swojej kategorii rynkowej oraz gwarantuje właścicielowi najniższe łączne koszty użytkowania.

– Wyliczenie wartości rezydualnej wymaga wzięcia pod uwagę wielu czynników. Analizujemy historię modelu, sytuację w konkretnym segmencie rynku czy plany sprzedażowe. Ważne są także liczba autoryzowanych stacji obsługi danej marki czy, oczywiście, cena samochodu – mówi dziennik.pl Paweł Grabarczyk, dyrektor handlowy Eurotaxu.

Na potrzeby zestawienia wybrano najpopularniejsze na naszym rynku wersje z wyposażeniem dodatkowym, jakie najchętniej zamawiają Polacy. Roczny przebieg analitycy założyli na poziomie 15 tys. km.

Samochody miejskie

W segmencie samochodów miejskich Eurotax prześwietlił sześć modeli aut. Pod lupę trafił Ford Fiesta, Nissan Micra, Opel Corsa, Renault Clio, Toyota Yaris i Volkswagen Polo. Wynik?

Volkswagen Polo / Volkswagen / Mariusz Barwinski

Z wyliczeń, przygotowanych przy wykorzystaniu narzędzia Car Cost Expert wychodzi, że czteroletni Volkswagen Polo 1.0 TSI Trendline, z przebiegiem 60 tys. km, jest wart 55,1 proc. wyjściowej ceny. Jak przekłada się to na pieniądze? Używane Polo można sprzedać za ponad 30 tys. zł.

Z całej szóstki VW zapewnia najniższy łączny koszt użytkowania (utrata wartości + eksploatacja), który wynosi ok. 43 tys. zł. Dalej kolejno sklasyfikowane zostały: Toyota Yaris, Nissan Micra, Renault Clio, Opel Corsa i Ford Fiesta.

Szczegóły w poniższej tabeli:

Marka i model Ford Fiesta Nissan Micra Opel Corsa Renault Clio Toyota Yaris VW Polo Silnik 1.0 EcoBoost

/100 KM 0.9 IGT

/90 KM 1.4/90 KM 0.9 TCe

/90 KM 1.5

/111 KM 1.0 TSI

/95 KM Wersja Trend Visia+ Enjoy Alize Active Trendline Cena bazowa (zł) 51 600 53 890 50 550 51 000 54 100 54 890 Wyposażenie dodatkowe Klimatyzacja 3800 zł

za pakiet Cool&Sound standard standard standard standard standard Radioodtwarzacz standard standard standard standard standard Zestaw bluetooth do telefonu standard 2500 zł standard standard standard Dodatki razem 3800 zł - 2500 zł - - - Cena auta z wyposażeniem dodatkowym 55 400 53 890 53 050 51 000 54 100 54 890 Cena sprzedaży

w 2022 r./wartość 26 353 zł

/47,6 % 28 555

/53 % 28 023

/52,8 % 24 907

/48,8 % 28 740

/53,1 % 30 266

/50,1 % Utrata wartości (po 4 latach

i 60 tys. km) -29 047 -25 335 -25 027 -26 093 -25 360 -24 624 Średnie zużycie paliwa l/100 km 4,1 4,3 5,2 5,0 4,8 4,6 Koszty paliwa 12 594 zł 13 209 15 974 15 360 14 746 14 131 Koszty przeglądów 2253 zł 4234 zł 3049 zł 2075 zł 2387 zł 2070 zł Części eksploatacyjne 2253 zł 1945 zł 1473 zł 1328 zł 1834 zł 2203 zł Łączne koszty eksploatacji (zł) 17 400 19 390 20 497 18 763 18 967 18 405 Łączny koszt użytkowania (utrata wartości + eksploatacja; zł) 46 449 44 724 45 524 44 856 44 327 43 029

Samochody kompaktowe

Klasa kompakt to Ford Focus, Hyundai i30, Mazda 3, Toyot Auris i Volkswagen Golf. Wyniki?

Hyundai i30 / dziennik.pl

Najwyższy łączny koszt użytkowania (utrata wartości + eksploatacja) - według wyliczeń Eurotax - zapewni właścicielowi Hyundai i30 (niemal 59 tys. zł/4 lata). Niewiele mniejsze wydatki czekają kierowcę po wyborze Mazdy 3. Toyota Auris i Ford Focus - na poziomie 56 tys. zł. Najmniej pieniędzy pochłonie Volkswagen Golf.

Volkswagen Golf / dziennik.pl

Szczegóły w poniższej tabeli:

Marka i model Ford Focus Hyundai i30 Mazda 3 Toyota Auris VW Golf Silnik 1.0 EcoBoost

/125 KM 1.0

T-GDI

/120 KM 2.0

Skyactiv-G

/120 KM 1.2 Turbo

/116 KM 1.0 TSI

/115 KM Wersja Trend Classic Plus Skymotion Premium Trendline Cena bazowa 75 700 72 800 74 900 80 200 74 790 Wyposażenie dodatkowe Alarm 1500 zł S 1720 zł N 1390 zł za pakiet Business Czujniki parkowania tył 1000 zł N 1475 zł 1700 zł Koło zapasowe 300 zł S 2090 zł N standard Dodatki razem 2800 zł 2500 zł 5285 zł 1700 zł 1390 zł Cena auta

z dodatkami

78 500

72 800

80 185

81 900

76 180 Cena sprzedaży

w 2022 r./wartość 41 159

/52,4 % 34 995

/48,1 % 42 892

/53,5 % 46 826

/57,2 % 40 694

/53,4 % Utrata wartości po 4 latach

i 60 tys. km (zł) -37 341 -37 805 -37 293 -35 074 -35 486 Śr. spalanie l/100 km 4,8 5,4 5,1 5,2 4,9 Koszt paliwa 14 659 zł 16 492 zł 15 575 zł 15 881 zł 14 965 zł Koszt przeglądów 2227 zł 2054 zł 2670 zł 2647 zł 1992 zł Części eksploatacyjne 2239 zł 2560 zł 2197 zł 3016 zł 2384 zł Łączne koszty eksploatacji (zł) 19 125 21 106 20 443 21 543 19 341 Łączny koszt użytkowania (utrata wartości + eksploatacja; zł) 56 466 58 910 57 736 56 618 54 827

Klasa średnia

Ford Mondeo, Hyundai i40, Opel Insignia, Toyota Auris i Volkswagen Passat – to pięciu przedstawicieli segmentu D, których sprawdził Eurotax. Efekt?

Czteroletni Volkswagen Passat 2.0 TDI Trendline, z przebiegiem 60 tys. km, będzie wart 52,1 proc. wyjściowej ceny. Dla porównania kolejno: Opel Insignia 1.6 CDTI Innovation – 48,1 proc., Hyundai i40 1.7 CRDi Business – 47,2 proc., Toyota Avensis 2.0 D-4D Premium – 43,7 proc., a Ford Mondeo 2.0 TDCi Trend – 41,8 proc. Czyli używanego Passata po czterech latach będzie można sprzedać za większą kwotę niż rywali, różnica może sięgnąć nawet ponad 10 tys. zł.

Volkswagen Passat / Volkswagen / www.martinmeiners.de

Jeszcze większe wrażenie robi ponad 20 tys. zł różnicy w łącznych kosztach użytkowania (utrata wartości + eksploatacja). Z obliczeń ekspertów wynika, że najdroższym w utrzymaniu jest Mondeo (prawie 99,5 tys. zł), a najtańszym dla kieszeni kierowcy będzie Passat (79 tys. zł).

Ford Mondeo / Ford / Charlie Magee

Szczegóły w tabeli:

Marka i model Ford Mondeo Hyundai i40 Opel Insignia Toyota Avensis VW Passat Silnik 2.0 TDCi

/150 KM 1.7 CRDi

/150 KM 1.6 CDTI

/136 KM 2.0 D-4D

/143 KM 2.0 TDI

/150 KM Wersja Edition Business Innovation S&S Premium Trendline Cena bazowa 127 630 116 500 121 050 124 900 116 390 Wyposażenie dodatkowe Reflektory LED lub ksenonowe S S 6450 zł 3000 zł 2790 zł za pakiet Business Nawigacja S 5500 zł 5700 zł 2500 zł Czujniki parkowania przód/tył S S S 2200 zł 2210 zł Autoalarm 1450 zł S 990 zł 880 zł 1890 zł Lakier metalik 2300 zł 2800 zł 2500 zł 2300 zł 2650 zł Dodatki razem 3750 zł 8300 zł 15 640 zł 10 000 zł 9540 zł Cena auta

z dodatkami

131 380

124 800

136 690

135 780

125 930 Cena sprzedaży

w 2022 r./wartość 52 435

/39,9 % 58 912

/47,2 % 65 705

/48,1 % 59 324

/43,7 % 65 656

/52,1 % Utrata wartości po 4 latach

i 60 tys. km (zł) -78 945 -65 888 -70 985 -76 456 -60 274 Śr. spalanie l/100 km 5,0 4,7 4,5 4,5 4,1 Koszt paliwa 15 240 zł 14 326 zł 13 716 zł 13 716 zł 12 497 zł Koszt przeglądów 2359 zł 1878 zł 4854 zł 4141 zł 2989 zł Części eksploatacyjne 2909 zł 2848 zł 2845 zł 3377 zł 3357 zł Łączne koszty eksploatacji (zł) 20 508 19 052 21 416 21 235 18 842 Łączny koszt użytkowania (utrata wartości + eksploatacja; zł) 99 453 84 940 92 401 97 691 79 116