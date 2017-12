- W ramach śledztwa dotyczącego wypadku kolumny rządowej w dniu 10 lutego 2017 roku w Oświęcimiu uzyskano opinię biegłych z zakresu badania wypadków drogowych z Instytutu Ekspertyz Sądowych im. Jana Sehna w Krakowie, dotyczącą rekonstrukcji przebiegu zdarzenia - poinformowała krakowska prokuratura.

Śledczy podkreślają, że strony zostały powiadomione o możliwości zapoznania się z treścią opinii i złożenia ewentualnych wniosków i uwag.

- Z uwagi na dobro śledztwa żadne dodatkowe informacje, dotyczące sporządzonej opinii, na tym etapie postępowania przygotowawczego nie będą udzielane - zaznaczyła prokuratura.

Przypominamy, że do wypadku doszło 10 lutego w Oświęcimiu. Policja informowała wówczas, że rządowa kolumna trzech samochodów wyprzedzała fiata seicento. Kierowca małego fiacika miał przepuścić pierwsze auto, a następnie zaczął skręcać w lewo i uderzył w opancerzone Audi A8 byłej premier Beaty Szydło. Limuzyna z szefową rządu roztrzaskała się na drzewie. Poważne obrażenia odnieśli Szydło i funkcjonariusz BOR szef ochrony premier. Kierowca pomarańczowego seicento Sebastian K. usłyszał prokuratorski zarzut nieumyślnego spowodowania wypadku. Nie przyznał się do winy, śledczy nie ujawnili treści jego wyjaśnień.

Materiały dotyczące śledztwa w czerwcu trafiły do biegłych z Zakładu Badania Wypadków Drogowych Instytutu Ekspertyz Sądowych im. prof. dra Jana Sehna w Krakowie. Eksperci do pierwszych dni listopada zbierali jeszcze materiał dowodowy i uzupełniali "teczki" m.in. o informacje dotyczące danych zapisanych przez rejestratory opancerzonego A8. Śledztwo przedłużono do 10 lutego 2018 r.