Alfa Romeo Stelvio debiutuje w Polsce z nowym silnikiem wysokoprężnym 2.2 w dwóch nowych konfiguracjach układu napędowego. Wyjściowy i najtańszy w całej gamie wariant tej jednostki zapewnia 150 KM i współpracuje z automatyczną, ośmiostopniową skrzynią ZF oraz napędem na tył.



Mocniejszy i nowy zespół napędowy to 2.2/180 KM także w parze z niemieckim automatem ale już z układem 4x4 Q4. W obu przypadkach kierowca dostaje do dyspozycji 450 Nm przy 1750 obr./min. Producent podkreśla, że jego turbodiesel jest niezwykle ekonomiczny - w cyklu mieszanym potrzebuje mniej niż 5 l oleju napędowego na 100 km jazdy.

Alfa Romeo Stelvio / Alfa Romeo / Ireneusz KAZMIERCZAK

Wysokoprężne serce 2.2 ma cztery cylindry w rzędzie i w całości odlano je z aluminium, a jego produkcją zajmuje się zakład Pratola Serra we Włoszech. Cechą charakterystyczną tej konstrukcji jest układ wtryskowy MultiJet II najnowszej generacji. Sterowana elektrycznie turbosprężarka ze zmienną geometrią minimalizuje czas reakcji. Inżynierowie zapewniają, że stelvio z wysokoprężnym napędem jest wyjątkowo dynamiczne i nie ma tu mowy o zjawisku turbodziury (opóźnionej "odpowiedzi" na gaz) .

Alfa Romeo Stelvio / dziennik.pl

Oprócz nowych silników Alfa Romeo dodała nowe kolory nadwozia: brązowy Basalto Brown i niebieski Misano Blue. Wnętrze wzbogaca specjalny pakiet "sport interior", który obejmuje sportowe nakładki na pedały oraz aluminiowe wstawki, czarne elementy wykończenia, kierownicę pokrytą skórą ze specjalnymi wstawkami oraz podgrzewane, czarno-brązowe siedzenia także obszyte skórą, z sześciopłaszczyznową regulacją elektryczną.

Alfa Romeo Stelvio w kolorze Basalto Brown / Alfa Romeo

Co i za ile? Pierwszy SUV Alfy Romeo z silnikiem 2.2/150 KM i 180 KM 4x4 jest oferowany w dwóch poziomach wyposażenia nazwanych Stelvio i Super.

Podstawowa Alfa Stelvio kosztuje od 160 tys. zł - takie auto napędza turbodiesel 2.2/150 KM połączony z ośmiobiegowym automatem i napędem na tył (BMW ma się z pyszna, bo najtańsze X3 jest przednionapędowe). Wyposażenie już najtańszej wersji obejmuje system audio Connect z ekranem 6,5 cala, selektor Alfa Rotary, 8 głośników, selektor Alfa DNA z nowym trybem Advanced Efficiency oraz 3,5-calowy zestaw wskaźników z kolorowym wyświetlaczem. Z zewnątrz samochód wyróżniają 17-calowe aluminiowe felgi, halogenowe światła przednie oraz lampy tylne LED.

Alfa Romeo Stelvio / Alfa Romeo / Ireneusz KAZMIERCZAK

We wnętrzu czeka skórzana kierownica z przyciskiem start oraz fotele z manualną 6-stopniową regulacją. O bezpieczeństwo dba armia elektronicznych wspomagaczy, do której wcielono system ostrzegania o najeżdżaniu na poprzedzający pojazd, autonomiczny system awaryjnego hamowania z czujnikiem wykrywającym pieszych oraz system ostrzegający przed zmianą pasa ruchu. Na pokładzie są też tempomat, przednie i tylne czujniki parkowania, automatyczne otwierana klapa bagażnika oraz czujniki zmierzchu i deszczu.

Najtańsza Alfa Romeo Stelvio z silnikiem 2.2/180 KM, ośmiobiegowym automatem i napędem 4x4 kosztuje od 178 tys. zł.

Nowe wersje dieslowskiej jednostki 2.2 dołączą do debiutującego wcześniej turbobenzynowego serca 2.0 (200 KM i 280 KM - ceny odpowiednio od 172 tys. zł i ok. 201 tys. zł). Producent przewidział też odmianę wysokoprężną 2.2/210 KM 4x4 (od 193 tys. zł).

Rywale? Podstawowe BMW X3 sDrive18d/150 KM z przednim napędem i manualną skrzynią to ok. 163 tys. zł. Mercedes GLC 220 d/170 KM to już ponad 175 tys. zł. Cennik najnowszego Audi Q5 otwiera model przednionapędowy z silnikiem 2.0 TDI/150 KM za 160 tys. zł.