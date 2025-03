Oto nowa Kia Sportage. Koreańczycy stawiają na hybrydy

Kia do 2030 roku zamierza sprzedawać 4,3 mln samochodów rocznie. W tym 1,6 mln mają stanowić auta elektryczne. Rozmach może imponować, ale rzeczywistość niedawno zweryfikowała ambitne plany i koreańska marka już tak ślepo nie prze w kierunku totalnej elektryfikacji. Obok samochodów elektrycznych planuje poważnie zwiększyć wybór aut hybrydowych (HEV) do dziewięciu w 2028 roku, przy czym układ napędowy typu HEV będzie oferowany do większości głównych modeli marki.

Kolejna dobra wiadomość z punktu widzenia polskich kierowców – Kia utrzyma dowolność wyboru i zamierza produkować zarówno auta elektryczne, jak i bardziej przystępne cenowo samochody z silnikiem spalinowym w 13 fabrykach na świecie, w tym siedmiu w Korei Południowej i sześciu za granicą. Najlepszym dowodem przestawienia strategii jest nowa Kia Sportage 2025. Na co mogą liczyć kierowcy?

Kia Sportage hitem w Polsce

Kia Sportage z wynikiem ponad 14 tys. rejestracji w 2024 roku jest koniem pociągowym biznesu koreańskiej marki w Polsce. Także po dwóch miesiącach 2025 roku odpowiada za niemal połowę sprzedaży firmy. Również globalnie Sportage to lider gamy producenta od 2015 roku. Dobra passa nie może jednak trwać wiecznie. Szczególnie, że konkurencja idzie do przodu. Stąd po czterech latach od debiutu zapadła decyzja o pierwszej i głębokiej modernizacji stylistyki oraz wyposażenia. Oto efekty zmian…

Nowy Sportage zaskoczy nie tylko stylem

Nowa Kia Sportage przeprojektowanym designem upodobniło się do EV3 i EV9. Awangardowy styl podkreśla charakterystyczna "cyfrowa twarz tygrysa" wpisana między pionowe reflektory. Zniknęły charakterystyczne bumerangi. Teraz światła do jazdy dziennej Star Map LED witają animacją i zapewnią aktywne dopasowanie wiązki światła do warunków drogowych. Tył zamyka zmodyfikowana klapa bagażnika. Nowe lampy wyróżnia charakterystyczna grafika.

Wnętrze w nowym stylu, lepsze wyciszenie i więcej wyposażenia

Kia od nowa narysowała kabinę. Nowy Sportage wita kokpitem wzorowanym na wnętrzu EV3, zmienioną kierownicą i przeprojektowanym tunelem środkowym, z którego zniknęła błyszcząca okładzina na rzecz bardziej praktycznego matowego tworzywa. Nowy gigantyczny wyświetlacz Ultra Wide-Display jest złożony z dwóch 12,3-calowych ekranów. Do tego jest też wyświetlacz HUD na przedniej szybie. Nawiewy obniżono i są teraz w jednej linii ze środkowymi kratkami. Poza tym wnętrze zyskało lepsze wyciszenie w okolicy słupka B i pod poszyciem drzwi, co podnosi komfort akustyczny w czasie jazdy.

Nowa Kia Sportage rozpoznaje odciski palców. Do tego cyfrowy kluczyk

W nowym wcieleniu Sportage tradycyjny kluczyk zastąpi Digital Key 2.0. To nic innego jak aplikacja, która umożliwia otwieranie i uruchamianie samochodu za pomocą smartfona, nawet wtedy, gdy znajduje się on w kieszeni lub w torbie. Identyfikacja biometryczna – klamka odczyta odcisk palca kierowcy – pozwoli na rozpoznanie użytkownika i dopasowanie ustawień zapisanych w profilu kierowcy.

Nowy Sportage to silnik benzynowy 1.6, hybrydy i 8-biegowy automat

Nowa Kia Sportage postawi na elektryfikację, zwiększenie mocy i zasięgu hybryd oraz zmniejszenie zużycia paliwa. Bazowy silnik 1.6 zapewni 160 KM i zostanie połączony z 6-biegową skrzynią manualną. Miękką hybrydę z instalacją 48V przewidziano do benzynowego 1.6 T-GDI o mocy 160 KM. Tu napęd na koła przeniesie nowa 8-biegowa przekładnia automatyczna.

Więcej frajdy dostarczy 215-konna hybryda HEV, która łączy benzynową jednostkę 1.6 T-GDI/160 KM, silnik elektryczny, polimerowy akumulator litowo-jonowy o pojemności 1,49 kWh oraz nowy 6-biegowy automat hydrokinetyczny. Bateria znajduje się pod tylną kanapą, dzięki czemu przestrzeń na nogi dla pasażerów drugiego rzędu jest taka sama, jak w Sportage z silnikiem spalinowym.

Wreszcie Sportage jako hybryda plug-in. Samochód wykorzystuje silnik benzynowy 1.6 T-GDI/160 KM oraz elektryczny o mocy 91 KM, stąd układ hybrydowy wygeneruje 253 KM mocy systemowej. To najmocniejsze i najszybsze wcielenie w ponad trzydziestoletniej historii tego SUV-a.

Kia Sportage kiedy ceny w Polsce? Ile kosztuje?

W Polsce nowa Kia Sportage zadebiutuje jeszcze w 2025 roku. Cena? Obecnie ten SUV kosztuje od 132 900 zł za model z silnikiem 1.6 T-GDI/160 KM. Klasyczna hybryda o mocy 210 KM wymaga 165 900 zł. Sportage z układem hybrydowym plug-in to już wydatek 199 900 zł. Wyższa stawka za zupełnie nowy model nie powinna dziwić.