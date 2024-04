Nowy Opel Grandland to nowy SUV dla dużej rodziny

Nowy Opel Grandland w miedzianym kolorze z czarnym dachem i na diamentowych 20-calowych felgach wygląda świetnie. Otwiera kolejny etap poważnych przemian w historii niemieckiej marki. Jako pierwszy z przyszłej gamy pełnymi garściami czerpie z prototypowego modelu Experimental.

Lista designerskich zapożyczeń obejmuje m.in. czarny panel przedni Vizor 3D ze świecącym logo Blitz (błyskawicy) oraz stale podświetlany napis OPEL na klapie bagażnika. Z kolei nowa platforma Stellantis STLA Medium stworzona z myślą o spalinowych i elektrycznych SUV-ach segmentu C pozwoliła ustawić koła niemal na rogach karoserii, co jeszcze bardziej podkreśla prorodzinne rozmiary debiutanta. Na co mogą liczyć kierowcy?

Reklama

Dłuższy o ponad 17 cm. Nowy Grandland to awans o klasę wyżej

Nowy Grandland urósł i zyskał eleganckie proporcje. Liczby najlepiej opisują awans - samochód ma 4,65 m długości (+17,3 cm), 1,9 m szerokości (+1,9 cm) i jest o 6,4 cm wyższy (1,66 m wysokości). Przewaga karoserii nad powierzchnią szyb zbliża go do świata SUV-ów premium. Od tej pory jest najbardziej okazałą perłą w koronie firmy z Russelsheim. Na świat patrzy przez najnowsze reflektory Intelli-Lux Pixel Matrix HD. System ten oferuje ponad 50 tys. elementów (dokładnie 51 200, po 25 600 z każdej strony) zapewniając światło o wysokiej rozdzielczości. W zależności od sytuacji na drodze system "wycina" inne obiekty jeszcze dokładniej niż standardowe reflektory matrycowe.

Nowe wnętrze i więcej przestrzeni. Tak wygląda nowy kokpit

Za drzwiami ekstraklasa designu i funkcjonalności według Opla. Zupełnie nowy układ kokpitu sprawia, że można poczuć się jak w aucie o rozmiar większym. To także zasługa ponad 2,78-metrowego rozstawu osi, dłuższego o 11 cm w porównaniu do poprzednika. Wnętrze zapewni dużo przestrzeni. Pasażerowie podróżujący z tyłu mają o 20 mm więcej miejsca na nogi w porównaniu z pierwszą generacją Grandlanda.

Trzy wyświetlacze i tradycyjne przyciski. Nowy Grandland stawia na funkcjonalność

Kierowca ma do dyspozycji aż trzy ekrany: szeroki zestaw cyfrowych zegarów za kierownicą, delikatnie pochylony w stronę prowadzącego 16-calowy wyświetlacz stacji multimedialnej oraz wyświetlacz projekcyjny head-up na szybie. Szczęśliwie najważniejsze ustawienia, w tym parametry klimatyzacji, można nadal regulować za pomocą fizycznych przełączników i przycisków. Fotele z certyfikatem AGR (akcji na rzecz zdrowych pleców) kryją pod tapicerką wentylację, masaż i pamięć ustawień oraz elektryczną regulację bocznych segmentów dla lepszego podparcia.

Nowy Opel Grandland - jaka pojemność bagażnika?

Bagażnik zapewni maksymalnie do 1641 litrów pojemności po złożeniu tylnej kanapy dzielonej w proporcjach 40:20:40. Do tego są jeszcze schowki i kieszenie rozsiane po całej kabinie, które dają łącznie ponad 35 litrów przestrzeni do przechowywania drobiazgów.

Reklama

Nowy Opel Grandland Electric z dużym zasięgiem i szybkim ładowaniem. Będziesz zdziwiony

Opel do końca 2024 roku chce wprowadzić na rynek przynajmniej jeden w pełni elektryczny model dla każdej linii samochodów osobowych i dostawczych. Nowy Grandland to pierwszy Opel wykorzystujący platformę Stellantis STLA Medium BEV-native, w której zamknięto płaski akumulator litowo-jonowy 400 V o składzie chemicznym NMC (nikiel, mangan i kobalt). Pojemność 98 kWh pod rękę z pompą cieplną ma zapewnić nawet 700 km zasięgu.

Na stacji szybkiego ładowania uzupełnienie energii do 80 proc. pojemności akumulatora zajmie około 26 minut. Z tej samej architektury korzysta nowy Peugeot E-5008, stąd w SUV-ie Opla można spodziewać się silników elektrycznych o mocy 210 KM, 230 KM z dużym zasięgiem lub 320-konnej odmiany Dual Motor z napędem na 4 koła.

Nowy Grandland jako hybryda plug-in o mocy 195 KM

Alternatywą dla odmiany elektrycznej będzie napęd hybrydowy typu plug-in o mocy 195 KM z zasięgiem na poziomie 85 km. Kierowców w Polsce znacznie bardziej ucieszy jednak Opel Grandland w bardziej przystępnej cenowo odmianie benzynowej jako miękka hybryda z 48-woltową instalacją.

Nowy Opel Grandland z silnikiem benzynowym będzie hitem

Pierwsze skrzypce w zespole gra silnik benzynowy 1.2 Turbo/136 KM połączony z nową 6-stopniową dwusprzęgłową skrzynią biegów. A głównym elementem 48-woltowego systemu jest napędzane paskiem urządzenie ISG o mocy 28 KM łączące w sobie funkcję rozrusznika i generatora. Dzięki niemu podczas wytracania prędkości silnik nie zużywa paliwa, a odzyskana energia ładuje akumulator litowo-jonowy o pojemności 432 Wh. ISG pełni też funkcję silnika elektrycznego – wtedy wykorzystuje zebrany prąd i wspomaga jednostkę benzynową zatykając turbodziurę dodatkowym zastrzykiem 55 Nm momentu obrotowego. Taki napęd sprawdzi się w ruchu miejskim – czyli tam gdzie hybryda ma największy sens. Silnik elektryczny umożliwi również jazdę w trybie 100-proc. EV.

Nowy Opel Grandland - ile kosztuje nowy SUV? Kiedy w Polsce?

Nowy Opel Grandland zadebiutuje w Polsce w czwartym kwartale 2024 roku. Wtedy poznamy ceny i będzie można składać zamówienia na ten model. Obecny Grandland pierwszej generacji kosztuje od 141 900 zł za model z silnikiem 1.2 Turbo/130 KM. Wyższe ceny następcy nie powinny budzić zdziwienia.