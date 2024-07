Nowa autostrada A50 i droga ekspresowa S50. GDDKiA wyda miliardy

GDDKiA w 2024 roku podpisała już 25 umów na budowę nowych dróg. To oznacza przynajmniej 333 km tras o wartości ponad 12,4 mld zł. Przy czym drogowcy podkreślają, że roczne wydatki na inwestycje będą sięgać 20 mld zł, a tak wysoki poziom finasowania ma utrzymać się przynajmniej do 2030 roku.

Z najnowszego raportu wynika również, że w trakcie przetargu jest obecnie 21 zadań na odcinki dróg o łącznej długości ok. 183 km. Wśród 122 realizowanych aktualnie inwestycji autostrady to blisko 103 km, a ponad 1210 km to drogi ekspresowych. Do tego trwają przygotowania do budowy ponad 3 tys. km dróg, z czego blisko połowa to ekspresówki (klasa S).

Autostrada A50 i CPK - szybko dojedziesz do centralnego portu komunikacyjnego

Na liście inwestycji do kluczowych zaliczana jest nowa autostrada A50 oraz droga ekspresowa S50. Ich szacunkowa długość to odpowiednio: 98 km i 165 km. Obie zaplanowano w okolicy Warszawy jako Obwodnica Aglomeracji Warszawskiej (OAW). Nowa trasa ma przejąć cześć ruchu z drogi krajowej nr 50 i odciążyć ekspresową S2. W przyszłości dzięki niej kierowcy szybciej dojadą m.in. do centralnego portu komunikacyjnego CPK zlokalizowanego pomiędzy Warszawą a Łodzią.

Autostrada A50 to część Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych do 2030 r. (z perspektywą do 2033 r.). Drogowcy spodziewają się, że przetarg na projekt i roboty budowlane zostanie rozstrzygnięty do 2025 r. Budowa A50 ma zakończyć się do 2029 r.

Sieć dróg szybkiego ruchu o długości 7980 km, w tym 2100 km to autostrady

Obecnie kierowcy mają do dyspozycji 5128 km dróg szybkiego ruchu, w tym 1849,2 km autostrad (ok. 465 km to odcinki koncesyjne) i 3278,8 km dróg ekspresowych. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów, celem jest sieć dróg szybkiego ruchu o łącznej długości ok. 7980 km, w tym ok. 2100 km autostrad.

Jeszcze w wakacje pojedziesz niezwykłym tunelem w ciągu drogi S3

Jeszcze w wakacje GDDKiA udostępni kierowcom dolnośląski, przeszło 16-kilometrowy odcinek S3 Bolków – Kamienna Góra. To wyjątkowy fragment trasy, bo z dwoma, dwunawowymi tunelami, z czego jeden o długości prawie 2,5 km. Będzie to najdłuższy tunel pozamiejski w Polsce, a jednocześnie najdłuższy tunel drążony w skale.

W 2024 drogowcy zamierzają udostępnić kierowcom dwa ostatnie fragmenty drogi ekspresowej S3 o łącznej długości 33 km - Świnoujście – Dargobądz i Dargobądz – Troszyn (oba w woj. zachodniopomorskim). Kiedy pierwsze pojazdy pojadą tymi odcinkami, cały ciąg drogi ekspresowej S3 o długości ok 470 km od portów w Świnoujściu do granicy z Czechami będzie służył kierowcom. Oprócz S3 GDDKiA domyka realizację innych dróg ekspresowych (S1, S6, S7, S8, S17, S19 i S61).

20 odcinków dróg ekspresowych. Oto lista nowych inwestycji

Od 1 stycznia do 15 lipca 2024 r. GDDKiA podpisała umowy na realizację 20 odcinków dróg ekspresowych. Oto lista inwestycji:

S8 Ząbkowice Śląskie – Bardo (13,96 km),

S10 Stargard Wschód – Suchań (13,8 km),

S10 Suchań – Recz (19,6 km),

S10 Recz – Cybowo (15,68 km),

S10 Cybowo – Łowicz Wałecki (16,6 km),

S10 Piecnik – Wałcz (16 km),

S10 Witankowo – Piła Północ (13 km),

S11 Oborniki – Poznań wraz z obwodnicą Obornik (22,17 km),

S11 obwodnica Kępna II jezdnia (4,2 km),

S11 Kępno – Siemianice (12,5 km),

S11 Gotartów – Olesno (10,53 km),

S12 granica woj. łódzkiego i mazowieckiego – Przysucha (14,43 km),

S12 Przysucha – Wieniawa (14,72 km),

S16 Barczewo – Biskupiec (18,2 km),

S16 Knyszyn – Krynice (8,61 km),

S19 Sokółka – Czarna Białostocka (24,1 km),

S19 Czarna Białostocka – Białystok Północ (12,34 km),

S19 Białystok Północ – Dobrzyniewo (9,48 km),

S19 Lutcza – Domaradz (6,43 km),

S74 Cedzyna – Łagów z obwodnicą Łagowa (30,02 km).

Łącznie aż 25 umów, oto nowe obwodnice w ciągu dróg krajowych

20 umów na realizację dróg ekspresowych to nie wszystko. Od początku 2025 roku drogowcy podpisali też umowy na pięć inwestycji z Programu budowy 100 obwodnic o długości ponad 36 km i wartości blisko 750 mln zł: