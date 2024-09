Nowa Kia PV5 jest pierwsza z nowej rodziny samochodów PBV

Kia wraca do gry w segmencie aut użytkowych i wprowadzi na europejski rynek aż pięć nowych modeli zbudowanych na platformie PBV (od Platform Beyond Vehicle). Lista premier obejmuje m.in. auta miejskie serii PV1, kompaktowe (PV3 i PV5) oraz duże vany jak model PV7.

Najpierw pojawi się Kia PV5, czyli auto o wymiarach zbliżonych do 4,7-metrowego Volkswagena ID. Buzz. Futurystycznie stylizowane nadwozie z pionowymi światłami LED zaoferuje szerokie możliwości aranżacji, a najlepsze kryje się za osuwanymi drzwiami…

Nowa Kia PV5 zmieści 6 osób, tak wygląda wnętrze z obrotowymi fotelami

Kia PV5 w wersji osobowej pomieści nawet sześć osób na osobnych fotelach – taki rodzinny model może również pełnić funkcję taksówki czy salonki używanej w hotelach do przewozu gości. Tylną część przewidziano także w wersji czteroosobowej ze stolikiem między obrotowymi siedzeniami.

Kierowca ma przed sobą schludny kokpit przypominający biurko. Kierownicę można złożyć tak, aby służyła jako lampka do pracy. Do tego są dwa ekrany – największy ciągnie się pod szybą i wyświetla najważniejsze komunikaty związane z jazdą, w tym obraz z kamer, które zastąpiły lusterka boczne. Mniejszy na statywie to centrum zarządzania – pozwala na obsługę multimediów, nawigacji czy ustawień klimatyzacji. Kia PV5 będzie przypominać o obowiązkowych przeglądach za pośrednictwem zdalnej aktualizacji OTA.

Kia PV5 łączy trzy auta w jednym nadwoziu

Kia na potrzeby nowej linii samochodów opracowała technologię Easy Swap, w której wymienne moduły zabudowy będzie można łączyć z kabiną i podwoziem za pomocą sprzęgła elektromagnetycznego lub mechanicznego. Konstrukcja nadwozia bez spawów umożliwi dostosowywanie długości ruchomych elementów w zależności od potrzeb. Z kolei główne części podwozia wykonane ze stalowych rur o wysokiej wytrzymałości i polimerów zostały zmniejszone o 55 proc. bez utraty sztywności. Dzięki takiej kombinacji PV5 za dnia może być taksówką, nocą dostawczakiem, a w weekendy autem na rodzinne wycieczki.

Wśród różnych wersji PV5 Kia zaoferuje vana z wysokim dachem i podwozie z kabiną przygotowane do konwersji np. na samochód chłodnię czy mobilny warsztat. W przyszłości Koreańczycy planują także wprowadzenie autonomicznego modelu Robotaxi, opracowanego we współpracy z firmą Motional (spółką joint venture HMG i Aptiv).

Nowa Kia PV5 zajedzie daleko jak SUV Kia EV3. Do tego szybkie ładowanie

Nowa Kia PV5 zaskoczy także możliwościami napędu. Można spodziewać się dwóch wielkości baterii z kompaktowego SUV-a EV3. Tam w wersji Standard akumulator o pojemności 58,3 kWh zapewnia zasięg na poziomie 436 - 414 km, a maksymalna moc ładowania wynosi 100 kW. Odmiana Long Range to już zestaw, który zmagazynuje 81,4 kWh energii elektrycznej, co przekłada się na rekordowe 605 - 563 km zasięgu!

Kia potwierdziła, że dzięki ultraszybkiemu ładowaniu prądem stałym o mocy do 150 kW akumulator samochodów PBV można naładować od 10 do 80 proc. w mniej niż 30 minut. Ponadto auta nowej rodziny zaoferują ładowanie prądem przemiennym o mocy 22 kW.

Nowa Kia PV3 jak Volkswagen Caddy. Kia PV1 zaskoczy zwrotnością, Kia PV7 będzie największa.

Po PV5 zadebiutują dwa kolejne auta z rodziny PBV. Kia PV7 będzie największym modelem w gamie – duży akumulator zapewni najlepszy zasięg, a nadwozie mnóstwo przestrzeni transportowej. Kia PV3 zagra w lidze Volkswagena Caddy czy Toyoty Proace City. Z kolei najmniejsza Kia PV1 zaskoczy małą średnicą zawracania.

Auta mają wykorzystywać modułowe systemy szaf montowanych na ramach. Zintegrowany system szyn na suficie, podłodze i panelach bocznych, a także na zewnątrz, umożliwi łatwy przeładunek towarów pomiędzy pojazdami.

Kia już buduje nową fabrykę samochodów. W Polsce pierwsze auta w 2025 roku

Kia na potrzeby nowych samochodów PBV buduje w Hwaseong w Korei fabrykę EVO. Produkcja ruszy już w 2025 roku, a rocznie taśmy ma opuszczać 150 000 szt. W Polsce nowa Kia PV5 zadebiutuje także w przyszłym roku i będzie objęta 7-letnią gwarancją (lub do 150 000 km). Można spodziewać się, że to będzie hit w tej klasie aut. Na 2027 rok zaplanowano premierę większego modelu PV7.