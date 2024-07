527 tys. kierowców zaskoczonych karą. Ty też? Oto najbardziej zapracowane fotoradary i odcinkowe pomiary prędkości

Kamery odcinkowego pomiaru prędkości od początku 2024 roku zarejestrowały 132 200 wykroczeń. Z kolei fotoradary przyłapały do dziś niemal 350 000 kierowców. Systemy RedLight działające na skrzyżowaniach ujawniły 35 300 przypadków przejechania na czerwonym świetle. Przynajmniej 10 tys. osób namierzyły nieoznakowane radiowozy.

W sumie wszystkie rozwiązania stosowane w sieci CANARD przez niemal 200 dni tego roku złapały 527 100 kierowców. To oznacza przynajmniej 2662 mandaty dziennie. Które urządzenia okazują się żyłą złota? Gdzie kierowcy wpadają najczęściej?

Odcinkowy pomiar prędkości - tam kierowcy wpadają najczęściej w 2024 roku

Odcinkowy pomiar prędkości to obecnie 43 aktywne lokalizacje. Żółte kamery kontrolują kierowców m.in. na autostradach i trasach szybkiego ruchu. System zarejestrował już przeszło 132 tys. naruszeń, czyli dwa razy więcej niż w analogicznym okresie zeszłego roku. Na dobę sieć OPP łapała 668 kierowców - na godzinę wpadało 29 sprawców przekroczenia prędkości. To daje mandat co 2 minuty.

Najskuteczniejszy odcinkowy pomiar prędkości pracuje na autostradzie A4 między węzłami Kostomłoty a Kąty Wrocławskie. Na 8-kilometrowym odcinku tej trasy obowiązuje ograniczenie do 110 km/h dla samochodów osobowych i do 80 km/h dla aut ciężarowych. Mandat dostaje każdy kierowca, którego średnia z przejazdu jest wyższa niż ten limit.

Mandat leci co 2 minuty. Gdzie uważać?

Od początku 2024 roku odcinkowy pomiar prędkości na autostradzie A4 ujawnił przeszło 51,2 tys. wykroczeń. Dla porównania drugi pod względem skuteczności OPP zamontowany na S7 (obwodnica Białobrzegów) przyłapał "tylko" 9071 kierowców, czyli prawie sześć razy mniej.

L.p. Odcinkowy pomiar prędkości pogromca Liczba ujawnionych naruszeń w 2024 roku 1 Autostrada A4, Kostomłoty, Kąty Wrocławskie 51 213 2 Droga S7 - obwodnica Białobrzegów 9071 3 Droga S7, Skomielna Biała, Naprawa (tunel Zakopianki) 8290

System groźniejszy niż fotoradar, łapie cztery razy więcej kierowców

Odcinkowy pomiar prędkości matematycznie – mimo mniejszej liczby lokalizacji – jest cztery razy skuteczniejszy od fotoradarów. Obliczenia oddają obraz sytuacji. 442 fotoradary działające obecnie w sieci CANARD ujawniły 349,2 tys. naruszeń, co daje 790 zdjęć na jeden żółty słup przy drodze. W przypadku OPP na lokalizację wypada ponad 3 tys. ujawnionych przypadków przekroczenia prędkości.

Odcinkowy pomiar prędkości, co widać na zdjęciu?

Odcinkowy pomiar prędkości automatycznie określa czas wjazdu i wyjazdu z kontrolowanego odcinka drogi. Na zdjęciu kierowca pojazdu, który przekroczył limit zobaczy szereg danych, w tym m.in.: miejsce, datę i czas pomiaru, długości odcinka pomiarowego, maksymalną dozwolonej prędkości. Urządzenia zidentyfikują również pas ruchu, którym poruszał się samochód. Zastosowane rozwiązania techniczne umożliwią rejestrację wysokiej jakości zdjęcia także w porze nocnej. Fotografie są przesyłane online do systemu centralnego CANARD.

Najbardziej zapracowane fotoradary w 2024 roku. Oto fotoradar pogromca

Główny Inspektorat Transportu Drogowego w 2023 roku wymienił najstarsze i najbardziej awaryjne fotoradary Fotorapid CM. Zamiast tych urządzeń przy drogach stanęło 98 przyrządów Multaradar CD i 147 fotoradarów Mesta Fusion RN francuskiej firmy IDEMIA. W 2 lokalizacjach wprowadzono urządzenia TraffiStar SR390 do rejestracji przejazdu na czerwonym świetle.

Obecnie w sieci CANARD działają 442 fotoradary, które od początku tego roku zarejestrowały 349,2 tys. naruszeń. Prawdziwym rekordzistą okazuje się właśnie fotoradar Mesta Fusion RN ustawiony w Świdniku przy al. Tysiąclecia (wlot do miasta, jadąc od strony Lublina, ograniczenie prędkości do 50 km/h). Na podstawie zdjęć z tego urządzenia wystawiono 13 953 mandatów.

L.p. Najbardziej zapracowane fotoradary Liczba ujawnionych naruszeń w 2024 roku 1 Świdnik, al. Tysiąclecia 13 953 2 Wanaty 6046 3 Ruda Śląska, al. Powstań Śląskich 5431

Francuski fotoradar Mesta Fusion RN łapie 32 samochody jednocześnie

Fotoradar Mesta Fusion RN to obecnie najnowocześniejsze tego typu urządzenie w Polsce. Potrafi jednocześnie namierzyć 32 samochody na 8 pasach ruchu i rozpoznawać tablice rejestracyjne dzięki systemowi ANPR. Odpowiednie ograniczenie prędkości jest automatycznie przypisywane dla różnych pasów i do każdego samochodu, na podstawie jego klasy. Francuski przyrząd nie tylko wychwytuje przekroczenia dozwolonych limitów. Umie też wyłapać jazdę: na zderzaku, z prędkością utrudniającą ruch (blokowanie), po buspasie, na zakazie, pod prąd, po chodniku czy pasem awaryjnym (np. kiedy inne auta stoją w korku), przekraczanie linii czy wyprzedzanie z niewłaściwej strony. Sprzęt można skonfigurować do rejestracji naruszenia zakazu ruchu ciężarówek. Urządzenie może jednocześnie rejestrować wykroczenia w trybie zbliżania się i oddalania – ta funkcja jest istotna m.in. ze względu na motocyklistów. Fusion RN ustawiony przy skrzyżowaniu wyłapie przejazd na czerwonym świetle. Jego uwadze nie umknie skręt w lewo z pasa do jazdy prosto lub w prawo. Złamanie zakazu zawracania też skończy się zdjęciem i mandatem.

Przed systemem RedLight nie ostrzegają żadne znaki. Tam kierowcy wpadają hurtowo

43 systemy RedLight działające na skrzyżowaniach ujawniły od początku 2024 roku 35 500 przypadków przejechania na czerwonym świetle. Przed tymi kamerami nie ostrzegają żadne znaki (inaczej niż w przypadku fotoradarów czy OPP).

Najwięcej naruszeń nagrałyurządzenia zamontowane w Łodzi na przecięciu ulicy Puszkina z ul. Rokicińską – wpadło 3952 kierowców. Za wjazd na skrzyżowanie przy czerwonym świetle grozi mandat 500 zł i 15 punktów karnych.

L.p. System RedLight rekordzista - lokalizacja Liczba naruszeń w 2024 roku 1 Łódź - A. Puszkina / Rokicińska 3952 2 Kraków - Aleja Pokoju / Nowohucka 2620 3 Olsztyn - J. Tuwima / Synów Pułku / Al. Gen. Wł. Sikorskiego 2297

Zły kąt? 15 punktów karnych i mandat 2000 zł masz jak w banku

Urządzenia RedLight są też montowane na przejazdach kolejowych. Tam żółte kamery zarejestrowały w tym roku 6,4 tys. wykroczeń. Dlatego warto pamiętać, że jeśli ktoś nie poczeka kilku sekund do całkowitego podniesienia szlabanu (zapora skierowana w niebo od kątem 90 stopni) i przedwcześnie wjedzie na torowisko, to w myśl taryfikatora słono zapłaci za niecierpliwość. Zdarza się również, że kierowcy przejeżdżają przez tory nawet gdy pulsujące czerwone światło sygnalizatora zabrania wjazdu, ale szlaban jeszcze nie zaczął się zamykać. W obu sytuacjach wyłapią to nowe kamery, a sprawca dostanie mandat 2000 zł (4000 zł w recydywie) oraz 15 punktów karnych.

Od niedawna nowy system RedLight zaczął monitorować przejazd kolejowo-drogowy w Radomsku. GITD planuje teraz montaż tych przyrządów na przejeździe w Chełmcach w woj. kujawsko-pomorskim.

W 2024 roku ustawią nowe kamery. Oto lokalizacje

Z naszych ustaleń w GITD wynika, że do końca 2024 roku kamery pojawią się jeszcze w trzech nowych miejscach. Rejestratory wjazdu na czerwonym świetle zostaną zamontowane w Warszawie na skrzyżowaniu Al. Krakowska / Łopuszańska / Hynka, w Kielcach na skrzyżowaniu Sandomierska / Al. Solidarności oraz w Gorzowie Wielkopolskim na Rondzie Sanockim.

System RedLight w 2024 roku - miejscowość Rejestratory wjazdu na czerwonym świetle - skrzyżowanie Warszawa skrzyżowanie Al. Krakowska / Łopuszańska / Hynka Kielce skrzyżowanie Sandomierska / Al. Solidarności Gorzów Wielkopolski Rondo Sanockie

128 nowych systemów do kontroli prędkości

GITD szykuje się także do powiększenia sieci CANARD aż o 128 nowych systemów do kontroli prędkości i wykrywania innych wykroczeń. W tym przewidziano aż 43 nowe lokalizacje OPP na drogach krajowych. Rozbudowę sfinansują pieniądze pozyskane z KPO. Lista obejmuje: 43 zespoły kamer do odcinkowego pomiaru średniej prędkości, 70 fotoradarów, 10 urządzeń do monitorowania przejazdu na czerwonym świetle na skrzyżowaniach i 5 urządzeń do monitorowania przejazdu na czerwonym świetle na przejazdach kolejowych.

GITD ma nowy sposób na karanie kierowców

W efekcie statystyki skuteczności systemu CANARD mogą wystrzelić. Szczególnie, że GITD kary za wykroczenia drogowe chce egzekwować administracyjnie. Taka zmiana odebrałaby kierowcom możliwość migania się od mandatów (dziś piraci drogowi np. nie odbierają listu poleconego z ITD czy nie odpowiadają na pismo, w którym należy wskazać sprawcę przekroczenia prędkości czy przejazdu na czerwonym świetle).

Odcinkowy pomiar prędkości. Nowa lista 39 lokalizacji