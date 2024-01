Toyota, Skoda i Kia hitem w Polsce. Lexus z największym wzrostem

Toyota, Skoda i Kia to klasyfikacja generalna najpopularniejszych marek w Polsce w 2023 roku. Lexus notuje największy wzrost liczby rejestracji samochodów. Najpoważniejszy spadek zalicza Ford. Oto wieści z rynku…

Wydziały komunikacji w 2023 roku wydały tablice rejestracyjne do niemal 540 tys. nowych aut osobowych i dostawczych do 3,5 t, czyli o ponad 13 proc. więcej wobec 2022 roku. W tym ponad 475 tys. szt. stanowią osobówki. Skąd taki dobry wynik?

Reklama

Polacy kupili więcej nowych samochodów. Skąd zwrot akcji w 2023 roku?

Po części to efekt dostaw samochodów zamówionych jeszcze w 2022 roku. Z drugiej strony na ten zaskakująco pozytywny zwrot akcji wpłynęła też stabilizacja dostaw i zwiększona dostępność poszczególnych modeli.

– Wcześniejsza, ograniczona dostępność aut ustąpiła miejsca zwiększonej podaży i agresywnej polityce rabatowej, co sprzyja sprzedaży – powiedział dziennik.pl Wojciech Drzewiecki, szef instytutu Samar. – Poprawa sytuacji w gospodarce znajduje natomiast odzwierciedlenie w zwiększonych zakupach przedsiębiorców, gdyż to właśnie oni najczęściej decydowali się na zakup aut. Firmy nadal są głównym odbiorcą samochodów i stanowią ponad 70 proc. wszystkich rejestracji – wyliczył.

Reklama

Toyota Corolla z hybrydą 5. generacji poza zasięgiem rywali

Toyota nokautuje kolejny raz z rzędu i z wynikiem przeszło 91 tys. rejestracji w 2023 roku zdobyła czwarty tytuł lidera rynku. To o 23 proc. więcej niż w 2022. Dwie kolejne firmy razem wzięte mają mniejszy wynik. Japońska marka trzyma w garści ponad 19 proc. polskiego rynku.

Najpopularniejszym modelem jest Toyota Corolla (26 850 szt.) – w przypadku tego modelu 80 proc. kierowców wybrało 140-konną hybrydę 5. generacji z silnikiem 1.8. Pozostali postawili na napęd 2.0 hybrid/196 KM.

Oznacza to, że co czwarta nowa Toyota zarejestrowana w Polsce w 2023 roku to właśnie Corolla, a to m.in. efekt dostępności aut niemal od ręki. Udział japońskiego kompaktu w segmencie wynosi prawie 29 proc. Gdyby Corolla była odrębną marką, zajmowałaby 6. miejsce w Polsce.

Zresztą połowa aut notowanych w dziesiątce najpopularniejszych samochodów osobowych w Polsce jest z japońskiej stajni. Trzecią lokatę zajmuje Toyota Yaris (13 459 egz.). Jako czwarty z wynikiem 13 402 rejestracji podąża Yaris Cross, który jest numerem jeden wśród klientów indywidualnych. Siódme miejsce to Toyota C-HR (10 629 egz.), a dziewiąte należy do RAV4 (8366 egz.).

Skoda Octavia koniem pociągowym biznesu czeskiej marki w Polsce

Druga w kolejności jest Skoda. Z wynikiem niemal 51,5 tys. rejestracji czeska marka poprawiła sprzedaż o ponad 22 proc. wobec 2022 roku.

Największym wzięciem wśród Polaków cieszy się Skoda Octavia (15 800 egz.), która jest drugim modelem w klasyfikacji Top10. Producent w 2024 roku wprowadzi na rynek zmodernizowany model, który zmieni wygląd i zyska nowe napędy.

Kia Sportage rozdaje karty w gamie Koreańczyków

Kia zdobyła trzecie miejsce. Koreańska na koncie ponad 36 tys. rejestracji w Polsce. Najpopularniejszym modelem jest SUV Kia Sportage (12 453 szt.).

Volkswagen wypracował 4. pozycję. Od początku roku Polacy zarejestrowali prawie 34 tys. aut niemieckiej marki, to 10 proc. więcej niż w 2022 roku. Do Top10 załapał VW T-Roc (8366 szt.). Hyundai jest na 5. pozycji. W 2023 r. zarejestrowano niemal 27 tys. aut koreańskiej marki. W Polsce najlepiej sprzedaje Tucson (10,7 tys. rejestracji).

W pierwszej dziesiątce najpopularniejszych marek mamy aż trzy marki premium – Audi na szóstym miejscu (26 tys. aut), na siódmym BMW (23,2 tys. szt.) i na ósmym Mercedesa (21,3 tys. szt.).

Top 10 najpopularniejszych marek samochodowych w Polsce w 2023 i 2022 roku

Top 10 Marka Liczba rejestracji w 2023 Marka Liczba rejestracji w 2022 1 Toyota 91 195 szt. Toyota 73 868 szt. 2 Skoda 51 479 Skoda 42 070 3 Kia 36 081 Kia 33 715 4 Volkswagen 33 924 Volkswagen 30 814 5 Hyundai 26 931 Hyundai 26 888 6 Audi 26 024 BMW 23 888 7 BMW 23 225 Mercedes 21 354 8 Mercedes 21 339 Dacia 20 721 9 Renault 18 221 Audi 19 323 10 Dacia 17 845 Ford 16 435

Lexus sensacją rynku, Ford z największą stratą

Rekordowym wzrostem zainteresowania swoimi modelami może pochwalić się Lexus. Od stycznia do końca grudnia 2023 roku zarejestrowano 10 495 aut tej marki. To 85 proc. więcej niż w 2022. Najpopularniejszy jest NX – 4010 rejestracji.

Udział Lexusa wśród marek premium wynosi aż 9,5 proc. (wzrost o prawie 3,5 p.p. względem 2022 roku). Tylko w grudniu na polskie drogi wyjechało 919 Lexusów.

Japońska marka sprzedała w Polsce więcej aut niż Fiat czy Opel, które w czasach świetności były wśród najpopularniejszy marek nad Wisłą. Największy spadek notuje Ford – o ponad 26 proc.

Toyota Corolla najpopularniejszym autem w Polsce

Toyota Corolla to najczęściej kupowany w Polsce samochód osobowy – w 2023 roku zarejestrowano 26 858 szt. (ponad 25 proc. więcej r/r). Skoda Octavia z wynikiem 15 800 rejestracji wjechał na drugą lokatę (+45 proc.). Podium zamyka Toyota Yaris (13 456 egz.). Czwarte i piąte miejsce to odpowiednio: Toyota Yaris Cross (13 405 szt., +48 proc.) i Kia Sportage (12 453 szt., +11,4 proc.).

Toyota Yaris Cross to ulubiony samochód Kowalskiego

Najpopularniejszym modelem wśród kierowców indywidualnych jest Toyota Yaris Cross (6929 szt.). Kia Sportage to drugi wybór (5419 szt.). Podium zamyka Toyota Yaris (4777 szt.). Toyota C-HR z liczbą 4186 prywatnych rejestracji wylądowała na czwartej lokacie. Na piątym miejscu jest Dacia Duster (4180 szt.).

Takie samochody kupują Polacy, czyli Top 10 modeli w 2023 roku i 2022 roku