Toyota tnie ceny w Polsce. Wyprzedaż 2023 ruszyła

Toyota jest liderem polskiego rynku. W pierwszych dziesięciu miesiącach 2023 roku zarejestrowano 75,7 tys. aut tej marki (25 proc. wzrostu). To rekordowy wynik – lepszy o prawie 2 tys. sztuk niż w całym 2022 roku i większy od dwóch kolejnych producentów razem wziętych. Już niemal co piąte nowe auto, które trafia na drogi to Toyota. Tylko w październiku z salonów wyjechało 8540 japońskich osobówek. W Top 10 jest aż pięć modeli Toyoty, a to m.in. efekt dostępności aut niemal od ręki. Koniem pociągowym biznesu jest Corolla. A teraz Japończycy wrzucają wyższy bieg…

Toyota jako pierwsza zdecydowała się na sezonową wyprzedaż samochodów z rocznika 2023. Akcja potrwa od 13 do 18 listopada. Co można upolować i za ile?

Toyota Corolla 2023 tanieje. Japończycy tną ceny hybryd 1.8 i 2.0

Toyota Corolla tanieje we wszystkich wersjach nadwoziowych. Rabaty dotyczą też każdego rodzaju napędu. W efekcie Corolla TS Kombi z 2023 roku produkcji tanieje nawet o 10,4 tys. zł względem ceny katalogowej. Stąd kombi z najpopularniejszą w Polsce 1.8-litrową hybrydą 5. generacji o mocy 140 KM kosztuje od 117 000 zł. Z kolei Corolla TS Kombi 2.0 hybrid/197 KM po zniżce startuje z poziomu 129 900 zł.

Toyota Corolla 2023 hatchback to już rabat sięgający 14,3 tys. zł. Model wyprzedażowy z hybrydą 1.8 kosztuje od 112 100 zł. Te auta znikają dosłownie na pniu – 2-litrowa hybryda jest dostępna wyłącznie w wersji GR Sport z pakietem Dynamic – cena po obniżce startuje z poziomy 144 600 zł.

Toyota Corolla sedan z benzynowym silnikiem 1.5 i skrzynią manualną tanieje o 12 tys. zł. W efekcie auto w wersji Comfort z pakietami Tech i Style kosztuje 98 400 zł. W przypadku tej wersji nadwoziowej, ale z hybrydą 1.8 przewidziano upusty do 10,1 tys. zł w zależności od poziomu wyposażenia.

Toyota Yaris 2023 z silnikiem 1.0 tańsza o 11 tys. zł

Toyota Yaris 2023 z benzynowym silnikiem 1.0/72 KM także tanieje. Samochód w wersji Active kosztuje 65 900 zł, czyli o 11 tys. zł mniej od ceny regularnej. Dostępne są również ostatnie egzemplarze wersji Comfort (od 72 900 zł).

Toyota Yaris Cross 2023 1.5 hybrid tańsza

Toyota Yarisa Cross z rocznika 2023 tanieje w bogato wyposażonych wersjach Comfort, Executive oraz Adventure z napędem hybrydowym 1.5 i napędem 4x4 AWD-i. W wybranych konfiguracjach ceny ścięto nawet 7 tys. zł.

Toyota RAV4 w wyprzedaży 2023 taniej o prawie 18 tys. zł

Toyota RAV4 2023 z silnikiem benzynowym 2.0 o mocy 173 KM, skrzynią CVT i napędem na przód w wersji Comfort z pakietem Style tanieje aż o 17,7 tys. zł – stąd japoński SUV kosztuje od 154 400 zł. Można też trafić ostatnie egzemplarze hybrydą 2.5 w odmianach FWD oraz AWD-i w wersjach Comfort i Executive.

Toyota Camry 2023 w wyprzedaży kosztuje od 163 500 zł

Toyota Camry 2023 w wyprzedaży kosztuje od 163 500 zł. Limuzyna z 2,5-litrową hybrydą o mocy 218 KM, jest dostępna w trzech wersjach wyposażenia – Comfort, Prestige oraz Executive. Maksymalny rabat sięga 20 900 zł.

Najtańsza Toyota Aygo X 2023 kosztuje od 66 400 zł

Toyota Aygo X w ofercie rabatowej kosztuje od 66 400 zł za auto z silnikiem 1.0 o mocy 72 KM w wersji Active. Wyprzedaż rocznika 2023 to też ostatni dzwonek za zakup limitowanej serii Undercover.

Nowa Toyota Prius w wyprzedaży 2023

Nowa Toyota Prius z hybrydą plug-in kosztuje od 188 900 zł za wersję Comfort. Elektryczna Toyota bZ4X to rabat sięgający 15 tys. zł bez względu na wybraną wersję. Wodorowa Toyota Mirai tanieje o 20 tys. zł.