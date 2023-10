Pierwsza hybryda Toyoty z turbiną gazową

Toyota Sports 800 Gas Turbine Hybrid była pierwszym prototypem hybrydy – samochód pojawił się w 1977 roku. A prace nad nim trwały od 1969 roku – już wtedy japońska marka poszukiwała rozwiązań obniżających zużycie paliwa i niekorzystny wpływ aut na środowisko naturalne.

Pod maską Sports 800 pracował silnik elektryczny, dla którego prąd wytwarzał generator napędzany turbiną gazową. Konstruktorom japońskiej firmy tak spodobały się eksperymenty z elektryfikacją napędu, że po 20 latach testów na samej górze Toyoty zapadła decyzja, by na poważnie rozpocząć prace nad wdrożeniem rozwiązania hybrydowego do produkcji seryjnej. Wtedy to Takeshi Uchiyamada został szefem zespołu, którego zadaniem było opracowanie niskoemisyjnego samochodu XXI wieku.

Toyota Prius pierwszej generacji dała początek hybrydom

Wreszcie nadszedł przełomowy 10 grudnia 1997 roku – w sprzedaży pojawiła się pierwsza masowo produkowana hybryda, czyli Toyota Prius (teraz na runku jest Prius V. generacji). Na rynek wjechała w czasie podpisywania protokołu z Kioto, w którym państwa z całego świata zobowiązały się do przeciwdziałania globalnemu ociepleniu. Ale nawet wtedy mało kto wierzył w połączenie silnika spalinowego i elektrycznego. Japończycy jednak uporczywie trwali przy swoim.

Konsekwencja i pracowitość przyniosły owoce. Hybrydy to obecnie najważniejszy napęd Toyoty. Przez 26 lat na całym świecie sprzedano przeszło 20 mln aut z tym układem. W Polsce hybrydy pojawiły się w 2004 roku i dziś licznik wybił nowy rekord…

Nowa Toyota Corolla Cross 2.0 Hybrid rozbiła bank w Polsce. Ponad 250 tys. hybryd na drogach

Od wprowadzania Priusa Toyota przez 19 lat sprzedała nad Wisłą już 250 655 aut z tym napędem. Żaden producent nie może pochwalić się podobnym wynikiem. Ktoś policzył nawet, że te samochody pozwoliły uniknąć emisji 2 mln ton CO 2 . Hybrydą nr 250 000 okazała się czarna Corolla Cross 2.0 Hybrid w wersji Executive (z napędem hybrydowym 5. generacji). Auto zostało kupione we Wrocławiu.

Toyota Corolla Cross 1.8 Hybrid, jakie różnice do 2-litrowej hybrydy?

Toyota Corolla Cross w chwili debiutu dostała 2-litrowy układ hybrydowy 5. generacji o mocy 197 KM w konfiguracji z napędem na przednią oś oraz na wszystkie koła AWD-i. Alternatywą jest tańsza hybryda oparta na silniku benzynowym 1.8 o łącznej mocy 140 KM.

Corolla Cross Hybrid 1.8 przyspiesza od 0 do 100 km/h w 9,9 sekundy. Odmiana 2-litrowa jest nastawiona na osiągi, stąd sprint do setki zajmuje 7,5 sekundy.

Corolla Cross z napędem hybrydowym 1.8 jest oparta na tej samej platformie GA-C, co model napędzany układem Hybrid Dynamic Force 2.0. Główną różnicą w konstrukcji auta względem mocniejszej wersji jest prostsze tylne zawieszenie z belką skrętną zamiast zawieszenia wielowahaczowego. Stąd auto zyskało większy bagażnik, który mieści 473 litry, o 37 lepiej niż wersja 2.0. Bez zmian zostało przednie zawieszenie z kolumnami MacPhersona.

Japoński napęd w Polsce, czyli 8 na 10 aut to hybryda

W 2023 roku hybrydy stanowią już 80 proc. sprzedaży Toyoty w Polsce. Można wybierać z dziewięciu modeli hybrydowych – od miejskiego Yarisa po rodzinnego, 7-osobowego Highlandera. Jednak królowa hybryd jest jedna…

Toyota Corolla z 5. generacją hybrydy najpopularniejsza w Polsce

Toyota Corolla 12. generacji to najpopularniejsza hybryda japońskiej marki w Polsce. Od premiery 2019 roku sprzedano 63 846 zelektryfikowanych egzemplarzy tego auta. Tylko w pierwszych dziewięciu miesiącach 2023 roku liczba ta powiększyła się o 13 tys. Obecnie model dostępny jest z 5. generacją hybrydy z silnikami 1.8 Hybrid/140 KM oraz 2.0 Hybrid/197 KM. Czym się różnią?

Corolla 1.8 Hybrid czy 2.0 Hybrid? Jakie różnice?

Pierwsza jest oparta na benzynowym 1.8, zaś druga na jednostce 2.0 Dynamic Force. Najpopularniejsza hybryda 1.8 zapewnia teraz 140 KM zamiast 122 KM. Większa o 18 KM moc to przyspieszenie od 0 do 100 km/h w 9,2 s, czyli szybciej o 1,7 s.

Napęd hybrydowy 5. generacji z silnikiem 2.0 wytwarza 196 KM, czyli o 12 KM więcej. Efekt? Corolla 2024 z nowym sercem stała się szybsza o pół sekundy - od 0 do 100 km/h przyspieszy w 7,5 s.

Hybrydowa Toyota Corolla ma nowy akumulator litowo-jonowy

Zmiany przeszedł również akumulator litowo-jonowy - jest mniejszy i o 14 proc. lżejszy od montowanego w napędach 4. generacji (w porównaniu z długo stosowaną baterią niklowo-wodorkową różnica w masie sięga 40 proc.). Jednocześnie o 14 proc. udało się zwiększyć moc baterii. To z kolei wymusiło udoskonalenie układu chłodzenia ogniw (teraz pracuje ciszej i powinien zapewnić dłuższa żywotność). Pochylono się nawet nad zmianą lepkości oleju w przekładni.

Toyota Corolla 2024 z hybrydą 1.8 - ile zużywa benzyny?

Podczas przyspieszania częściej do głosu dochodzi jednostka elektryczna – silnik benzynowy 1.8 wkracza do akcji nieco później i rzadziej niż w 4. generacji. Corolla z nową hybrydą 5. generacji procentowo dłużej jeździ dzięki silnikowi EV, a to przekłada się na niższe zużycie benzyny i wyższy komfort akustyczny w kabinie. Ruszaniu spod świateł czy manewrowaniu na parkingu dłużej towarzyszy cisza. W porównaniu do poprzedniej konstrukcji wyraźnie zyskała też zrywność i elastyczność. Na drodze nowa hybryda 1.8/140 KM jest bardzo ekonomiczna – wynik 4,5 l/100 km poza terenem zabudowanym nie wymaga specjalnych wysiłków.

Toyota Corolla z hybrydą 5. generacji ponad 80 proc. na silniku elektrycznym

A jak wypada wydajność? Do porównania stanęła Corolla z nowym napędem hybrydowym 1.8/140 KM, wcześniejsza Corolla Hybrid 1.8 (4. generacja technologii hybrydowej) oraz Auris Hybrid 1.8 korzystający z napędu 3. generacji. Samochody wyposażone w urządzenia do pomiarów telemetrycznych pięciokrotnie pokonały prawie 12-kilometrową trasę wytyczoną ulicami Poznania. Przejazdy po suchej nawierzchni w temperaturze kilku stopni powyżej zera zajmowały im średnio około 33 min.

Corolla wyposażona w 5. generację napędu hybrydowego uzyskała najlepsze wyniki. Podczas pięciu kolejnych przejazdów pomiary czasu jazdy w trybie EV wahały się w zakresie 77-83 proc., a średni wynik nowego auta to 80 proc. Poprzedni model uzyskał wyniki w zakresie 71-74 proc. czasu jazdy, ze średnią na poziomie 72 proc. Auris Hybrid 1.8 korzystał z samego silnika elektrycznego średnio przez 68 proc. czasu jazdy, a w kolejnych przejazdach system telemetryczny wskazywał od 67 proc. do 71 proc.

Toyota C-HR nowej generacji to trzy hybrydy do wyboru, z silnikiem 1.8 i 2.0

Toyota C-HR jest drugą najchętniej wybieraną hybrydą. Od 2016 roku ten crossover skusił 46 806 kierowców. Teraz następuje zmiana warty i na rynku debiutuje zupełnie nowy C-HR, który oferuje aż trzy hybrydowe wersje – dwie klasyczne (1.8 Hybrid/140 KM i 2.0 Hybrid/196 KM) oraz nową 2-litrową hybrydę plug-in o mocy 223 KM.

Nie tylko Toyota RAV4 i Yaris, czyli inne hybrydy

Toyota RAV4 to trzecia najpopularniejsza hybryda w Polsce. Pod maską tego SUV-a pracuje napęd z 2,5-litrowym silnikiem. Od 2015 roku na drogi wyjechało przeszło 45 tys. hybrydowych RAV4.

Czwarte miejsce zajmuje Yaris (33 319 egz.) Kompaktowy Auris Hybrid w ciągu 10 lat obecności na rynku trafił do kierowców w liczbie 18 551 aut. Model ten zadebiutował w 2010 roku, a w 2019 roku został zastąpiony przez Corollę nowej generacji.

Dużą popularnością cieszą się również sprzedawany od 2021 roku Yaris Cross (17 611 egz.), Camry (13 817 egz.) oraz nowa Corolla Cross, która zadebiutowała jesienią ubiegłego roku (6218 egz.). Największy hybrydowy model – Highlander, znalazł do tej pory 3617 chętnych.