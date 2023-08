Podobno za wszystkim stoi sam szef (CEO) Forda Jim Farley, który gdy tylko ujrzał w studio projekt wyścigowego Mustanga GT3, to od razu zmiękł i zapragnął mieć też coś wyjątkowego na drogi publiczne. Fantastyczne jest w tym wszystkim to, że inżynierowie mogli popuścić wodze fantazji, bo GTD przecież nie obejmują oficjalne sportowe zasady homologacyjne. Co z kolei oznacza na przykład wyższą moc niż w wyścigówce - mówi się o jakichś 800 KM (!). Zanim jednak pobiegniecie po świnkę skarbonkę, musicie wziąć pod uwagę fakt, że produkcja GTD będzie limitowana, a auta mają trafić tylko do wybranych klientów.

- Chcemy rywalizować z Astonem Martinem, AMG i Porsche w sporcie, ale zależy nam też na tym, by przy okazji również drogowa wersja wyścigowego Mustanga okazała się lepsza od rywali - powiedział Farley, cytowany przez Car&Driver. Ambitnie, ale chyba nie bez podstaw. Choć oficjalnej wagi jeszcze nie podano, to wiadomo, że będzie ona względnie niska - GTD wykorzysta w dużej mierze elementy z włókna węglowego i stopów lekkich. Układ trans-axle (skrzynia to umieszczona przy tylnej osi dwusprzęgłówka o ośmiu przełożeniach), wał napędowy z włókna węglowego i rozkład mas bliski ideału (50/50) mają sprawić, że Mustang GTD zejdzie na na północnej pętli Nürburgringu poniżej bariery 7 minut. Wow.

Ford Mustang GTD: regulowane zawieszenie i idealny rozkład mas

Pod maskę trafi doładowane kompresorem V8 (5,2 l) o mocy ok. 800 KM. W Mustangu GTD pojawi się, co jasne, wyczynowe zawieszenie m.in. z możliwością regulacji wysokości (na kołach dojedziesz na tor, potem obniżysz prześwit i zjesz na śniadanie jakieś GT3), zamówić będzie można też wielkie i aktywne (regulowane) tylne skrzydło mocowane do słupków C.

Całości dopełnią m.in. opcjonalne felgi ze stopów magnezu (w standardzie mają pojawić się kute obręcze aluminiowe) oraz rozwiązania poprawiające aerodynamikę. Dostępny ma być lekki jak piórko i zarazem rasowy tytanowy układ wydechowy Akrapović. Środek? Dwa kubły Recaro plus brak tylnej kanapy. Auto ma kosztować w USA ok. 300 tys. USD i podobno ma powstać w liczbie między 1000 a 2000 sztuk.