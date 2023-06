Reklama

Co prawda część z nas nadal zabiera ze sobą wszystkie niezbędne dokumenty, i to nawet wtedy, kiedy poruszamy się wyłącznie po kraju, jednak duża część kierowców korzysta z dobrodziejstw tzw. pakietu deregulacyjnego. Czyli nie zabiera ze sobą ani prawa jazdy, ani dowodu rejestracyjnego, ani nawet potwierdzenia zawarcia polisy OC. Bo jest to w pełni legalne.

Dla przypomnienia: obecnie jedynym dokumentem wymaganym podczas ewentualnej policyjnej kontroli jest dowód osobisty, poza nim niczego przy sobie mieć nie trzeba. Wygodnie, prawda?

Wakacje za granicą: Jakie dokumenty musisz mieć?

Druga strona medalu jest taka, że do dobrego dość łatwo się przyzwyczaić. I część z nas, wybierając się samochodem na zagraniczny urlop, niekiedy zapomina zabrać ze sobą któregoś lub wszystkich kluczowych dokumentów. I o ile nie zatrzyma nas policja, ani żadna inna służba mundurowa, ani – odpukać! – nie będziemy uczestniczyć w kolizji lub wypadku, to się może nawet udać. Ale jeśli się jednak nie uda i ktoś postanowi nas na przykład skontrolować, to konsekwencje jazdy bez wymaganych dokumentów mogą okazać się stosunkowo przykre. I kosztowne.

A zatem – co powinniśmy mieć ze sobą gdy wybieramy się samochodem za granicę? To proste: to, co jeszcze do niedawna u nas. Czyli prawo jazdy, polisę OC i dowód rejestracyjny. I, co jasne, dokumenty tożsamości. Warto też zadbać o karty EKUZ i pomyśleć o dobrym assistance. Właściciele aut służbowych/leasingowych mogą też pokusić się o uzyskanie zgody właściciela samochodu (a więc odpowiednio – pracodawcy lub firmy leasingowej/banku) na użytkowanie go poza granicami naszego kraju: taki dokument może wydatnie pomóc podczas kontaktów z lokalną drogówką.

Zielona karta: Dobra wiadomość dla jadących do Chorwacji

Uwaga: za granicą nie będą honorowane dokumenty w wersji elektronicznej (np. prawo jazdy), pobrane z aplikacji mObywatel. Weźcie też pod uwagę, iż zielona karta wciąż wymagana jest w wybranych krajach! Wśród tych, które mogą zostać odwiedzone przez polskich turystów autem, warto wymienić np. Albanię i Macedonię Północną. Dobra wiadomość dla wybierających się do Dubrownika (Chorwacja) jest natomiast taka, że przejeżdżając przez wąski pasek Bośni i Hercegowiny zielonej karty w 2023 r. już mieć nie musimy.

Wyposażenie obowiązkowe auta za granicą: Co musisz mieć ze sobą?

Ostatni ważny temat to obowiązkowe wyposażenie samochodu – lista pozycji (np. kamizelki odblaskowe, apteczka, bezpieczniki etc) zmienia się w zależności od kraju, ale – zgodnie z przepisami wynikającymi z Konwencji wiedeńskiej – dany pojazd musi być wyposażony jedynie w to, cowymagane jest w kraju jego rejestracji. Tyle teorii, praktyka wygląda natomiast tak, że część zagranicznych policjantów nie zna lub nie chce znać owych zapisów, a efekt mamy taki, że czasem dochodzi z związku z tym do mało przyjemnych sytuacji. I o ile prawo jest po naszej stronie, to komu chciałoby się potem odwoływać od ewentualnego mandatu i, co gorsza, załatwiać całą sprawę zdalnie? Właśnie.