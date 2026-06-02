Od dziś paliwo za 5,70 zł. Na tych stacjach wielka obniżka cen. Mamy najnowsze zestawienie

Tomasz Sewastianowicz
dzisiaj, 11:39
[aktualizacja 11 minut temu]
Stacja paliw Auchan - benzyna 95 w promocji kosztuje 5,70 zł/l
Dziś, 2 czerwca, sieć sklepów Auchan opublikowała listę stacji, na których rusza wielka promocja na benzynę 95. Kierowcy mają tam gwarantowaną cenę 5,70 zł za litr. Z rabatów może skorzystać każdy. Oto szczegóły oferty.

Wielka obniżka cen paliw. Sprawdziłem: Na tych stacjach benzyna 95 po 5,70 zł

5,70 zł za litr – tyle obecnie kosztuje benzyna 95 na stacjach Auchan. Sieć hipermarketów wysłała SMS-y z informacją o promocji i zaczęło się – kierowcy rzucili się na przecenę. Ile można zaoszczędzić?

To średnio o 25 groszy na litrze mniej w porównaniu do cen na stacjach takich koncernów jak Orlen, BP czy Circle K, a także względem dzisiejszej ceny maksymalnej, ustalonej przez resort energii. Promocja Auchan na najpopularniejszą benzynę potrwa do środy, 3 czerwca 2026 roku. Moje zdjęcie pylonu na jednej ze stacji Auchan potwierdza – 5,70 zł za benzynę 95 to fakt. Listę stacji z ofertą promocyjną znajdziesz na końcu artykułu.

Nowe ceny od 3 czerwca: Tyle maksymalnie zapłacimy za paliwo

Na tym jednak nie koniec dobrych wiadomości dla kierowców. Z nowego obwieszczenia Ministerstwa Energii wynika, że 3 czerwca litr benzyny 95 ma kosztować maksymalnie 5,95 zł, benzyny 98 – 6,54 zł, a za olej napędowy użytkownicy diesli zapłacą maksymalnie 6,40 zł/l.

Nie tylko Auchan. Gdzie jeszcze jest taniej w Boże Ciało i długi weekend?

Akcję promocyjną uruchamia także sieć Circle K. Przy zatankowaniu maksymalnie 50 l kierowcy mogą skorzystać z kuponu promocyjnego na paliwa premium w wysokości -35 gr/l, przy paliwach standardowych -30 gr/l, natomiast przy LPG -10 gr/l. Kupon można wykorzystać do niedzieli 7 czerwca.

Rzeczywistość wyprzedziła prognozy. Takich cen dawno nie było

Analitycy e-petrol w swojej najnowszej prognozie zauważają, że ropa naftowa tanieje w oczekiwaniu na amerykańsko-irańskie porozumienie. Efekt? Cena benzyny 95 na stacjach może spaść poniżej poziomu 6 złotych za litr. Jak widać rzeczywistość wyprzedziła już prognozy pisane za biurkiem.

Biuro Reflex zauważa, że najbardziej w skali tygodnia – aż o 40 groszy na litrze – potaniał olej napędowy. Jego średnia krajowa cena wynosiła 6,50 zł/l i była najniższa od końca lutego, czyli od wybuchu wojny na Bliskim Wschodzie.

– To nie koniec dobrych informacji. Ze względu na postępujący spadek hurtowych cen paliw początek czerwca może przynieść dalsze obniżki na krajowych stacjach – wskazuje Rafał Zywert, analityk biura Reflex.

Ekspert również przewiduje spadek ceny benzyny 95 poniżej poziomu 6 zł za litr. Przypomina, że dzięki pakietowi CPN ceny paliw w Polsce są nadal jednymi z najniższych w całej Unii Europejskiej – taniej jest tylko na Malcie.

Oto jak wyglądają średnie ceny krajowe na aktualny tydzień, w tym na Boże Ciało. Prognoza biura Reflex:

Paliwo

Prognoza cenowa (średnia)

Zmiana tydzień do tygodnia

Benzyna 95

5,91 zł/l

-36 groszy

Benzyna 98

6,49 zł/l

-35 groszy

Olej napędowy (ON)

6,26 zł/l

-24 grosze

Autogaz (LPG)

3,57 zł/l

-5 groszy

Czy pakiet CPN będzie przedłużony na całe wakacje?

Kierowców jeszcze do 15 czerwca będzie chronił rządowy pakiet Ceny Paliw Niżej (CPN) – wynika z rozporządzeń opublikowanych w Dzienniku Ustaw. To dobra wiadomość, choć niepewność zasiewają sygnały wysyłane przez samych urzędników.

– Obowiązywanie rządowego pakietu CPN będzie przedłużane co dwa tygodnie. Sytuacja geopolityczna nie pozwala na to, by decydować o jego utrzymaniu na całe wakacje z góry – powiedział Grzegorz Łaguna, rzecznik prasowy Ministerstwa Energii.

Kierowcom musi więc wystarczyć świadomość dwutygodniowej ochrony. Kolejne decyzje rządu poznamy w połowie miesiąca.

Lista stacji Auchan z tanią benzyną. Sprawdź adresy w swoim mieście

Poniżej publikujemy pełną listę stacji paliw Auchan, na których można zatankować benzynę 95 za 5,70 zł/l. Stacje paliw są wyposażone w kasy samoobsługowe i są czynne całą dobę (24/7).

  • Białystok: ul. Hetmańska 16; ul. Produkcyjna 84
  • Bielsko-Biała: ul. Bohaterów Monte Cassino 421
  • Bydgoszcz: ul. Rejewskiego 3
  • Gdańsk: ul. Szczęśliwa 3
  • Gliwice: ul. Rybnicka 207
  • Kobierzyce: ul. Francuska 6
  • Komorniki: ul. Głogowska 432
  • Kraków: ul. Kamieńskiego 11
  • Krasne (k. Rzeszowa): Krasne 20B
  • Legnica: ul. Roberta Schumana 11
  • Lublin: al. Witosa 32A
  • Łomianki: ul. Brukowa 25
  • Piaseczno: ul. Puławska 46
  • Poczesna (Nowa Wieś): ul. Krakowska 10
  • Rumia: ul. Grunwaldzka 108
  • Sosnowiec: ul. Zuzanny 20
  • Swadzim (Poznań): ul. Św. Antoniego 2
  • Szczecin (Ustowo): ul. Ustowo 45
  • Wałbrzych: ul. Wieniawskiego 19
  • Warszawa: ul. Górczewska 124; ul. Modlińska 8
  • Żory: ul. Francuska 11
Tankowanie paliwa
