Od 3 czerwca koniec z taryfą ulgową. MSWiA publikuje listę

Jeśli ktoś myśli, że rząd zapomniał o kierowcach, to już 3 czerwca 2026 roku może odczuć ostrzejsze przepisy na własnej skórze. Właśnie wtedy wchodzi w życie nowe rozporządzenie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Całkowicie zmienia ono zasady redukcji punktów karnych oraz konsekwencje za zbyt szybką jazdę.

Dobra wiadomość? MSWiA pod naciskiem Ministerstwa Infrastruktury ostatecznie nieco poluzowało zaplanowane, drakońskie sankcje. Zła? Znika możliwość kasowania 6 punktów za szereg najpopularniejszych wykroczeń.

Zakulisowy spór w rządzie: Kto uratował kierowców?

Warto wiedzieć, że pierwotny projekt rozporządzenia MSWiA zakładał całkowity szlaban na redukcję punktów karnych za przekroczenie prędkości. Z rządowych dokumentów wynika jednak, że za kierowcami ze zbyt ciężką noga ujął się wiceminister infrastruktury Stanisław Bukowiec.

Jego zdaniem niedawne wprowadzenie przepisów o odbieraniu prawa jazdy za przekroczenie prędkości o ponad 50 km/h poza terenem zabudowanym jest wystarczająco surową karą. Wiceminister argumentował, że system powinien dawać kierowcom szansę na edukację, a nie tylko bezwzględnie ich eliminować z dróg.

– W przypadku przekroczenia prędkości o więcej niż 30 km/h, a zwłaszcza o więcej niż 50 km/h, kary grzywny oraz punkty karne są już bardzo dotkliwe. Wynoszą od 11 do 15 punktów – oceniał Bukowiec.

Jednocześnie wywalczył on kompromis: możliwość redukcji salda o 6 punktów (raz na pół roku) zostanie zachowana, ale wyłącznie dla tych, którzy przekroczą dozwoloną prędkość o maksymalnie 30 km/h. Dla najczęstszych, drobniejszych wykroczeń sam mandat i dopisanie punktów uznano za karę proporcjonalną.

Ostatecznie MSWiA ugięło się pod tymi argumentami. Wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Wiesław Szczepański potwierdził, że do rozporządzenia wprowadzono autopoprawkę ratującą kierowców jadących "do 30 km za szybko". Resort zrezygnował też z planów podbijania stawek punktowych (plan przewidywał m.in. aż 13 punktów zamiast 11 za przekroczenie prędkości w przedziale 41-50 km/h). Maksymalne 15 punktów wciąż dostaniemy dopiero za jazdę szybszą o ponad 70 km/h od limitu.

Oblężenie w WORD-ach. Kierowcy walczą o przetrwanie

Dla przeciętnego kierowcy najważniejszy jest jednak fakt, że od 3 czerwca okienko możliwości zamyka się na cztery spusty. Nic dziwnego, że na ostatniej prostej Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego przeżywają prawdziwy szturm.

Kierowcy masowo zapisują się na ostatnie terminy szkoleń redukujących punkty, mimo że ich ceny sięgają już nawet 1200 zł. W obliczu ryzyka utraty prawa jazdy cena przestaje grać rolę. Ponowne podejście do egzaminu po latach przerwy dla wielu osób może okazać się koszmarem. Czasu na ucieczkę przed nowym prawem zostało niewiele, a przypomnijmy – z kursu mogą skorzystać tylko osoby, które posiadają prawo jazdy od minimum roku i nie uzbierały jeszcze 24 punktów.

Za te wykroczenia od 3 czerwca już NIE skasujesz punktów

Z nowelizacją powiązany jest projekt rozporządzenia MSWiA uwzględniający listę 60 wykroczeń drogowych (ze 130 pozycji w taryfikatorze), za które nie będzie można kasować punktów (znikną dopiero po roku od opłacenia mandatu). Spis obejmuje następujące naruszenia:

Prędkość powyżej 30 km/h bez taryfy ulgowej. Zapomnij o redukcji

przekroczenie prędkości o ponad 70 km/h – 15 pkt,

przekroczenie o 61-70 km/h – 14 pkt,

przekroczenie o 51-60 km/h – 13 pkt,

przekroczenie o 41-50 km/h – 11 pkt,

przekroczenie o 31-40 km/h – 9 pkt

Drakońskie kary za błędy wobec pieszych. 15 punktów zostanie na rok

omijanie auta, które zatrzymało się przed przejściem dla pieszych – 15 pkt,

wyprzedzanie na przejściu dla pieszych lub bezpośrednio przed nim – 15 pkt,

nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu na przejściu – 15 pkt,

niezatrzymanie się przed osobą niepełnosprawną na przejściu – 15 pkt,

nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu przy skręcaniu – 12 pkt,

nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu podczas cofania – 10 pkt,

jazda po przejściu dla pieszych lub drodze dla pieszych – 8 pkt,

nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu przy przejeżdżaniu przez drogę dla pieszych lub drogę dla pieszych i rowerów albo na placu współdzielonym – 8 pkt,

nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu przy włączaniu się do ruchu – 8 pkt,

nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu w strefie zamieszkania – 8 pkt,

rozdzielanie kolumny pieszych – 8 pkt,

nieprawidłowe zatrzymanie przy przystanku komunikacji publicznej – 6 pkt

Promile, narkotyki i ucieczka. Tu nowe prawo będzie bezwzględne

jazda po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka – 15 pkt,

jazda w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem narkotyków – 15 pkt,

nieudzielenie pomocy ofiarom wypadku – 15 pkt,

naruszenie zakwalifikowane jako przestępstwo drogowe, w tym: katastrofa w ruchu, sprowadzenie bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu, spowodowanie wypadku drogowego, organizowanie lub udział w nielegalnym wyścigu drogowym, szczególnie niebezpieczna jazda związana z wyścigami, jazda mimo cofniętych uprawnień, złamanie sądowego zakazu prowadzenia pojazdów – 15 pkt za każde,

kierowanie bez uprawnień – 10 pkt

Czerwone światło i tory kolejowe. Pułapki na 15 punktów karnych

niezatrzymanie się do kontroli drogowej i ucieczka – 15 pkt,

przejazd na czerwonym świetle – 15 pkt,

niestosowanie się do poleceń osób kierujących ruchem – 15 pkt,

niestosowanie się do poleceń kontroli ruchu drogowego – 15 pkt,

omijanie opuszczających się zapór kolejowych – 15 pkt,

wjazd na przejazd kolejowy przy czerwonym świetle – 15 pkt,

wjazd na przejazd kolejowy bez możliwości opuszczenia go – 15 pkt

Koniec z driftem i zakazanym wyprzedzaniem. Stracisz prawo jazdy w moment

niestosowanie się do zakazu wyprzedzania – 15 pkt,

wyprzedzanie na przejeździe dla rowerzystów – 10 pkt,

wyprzedzanie przed wzniesieniem – 10 pkt,

wyprzedzanie na zakręcie – 10 pkt,

wyprzedzanie na skrzyżowaniu – 10 pkt,

wyprzedzanie na przejeździe kolejowym – 10 pkt,

wyprzedzanie przed torami tramwajowymi – 10 pkt,

wyprzedzanie pojazdu uprzywilejowanego – 10 pkt,

zawracanie na autostradzie lub drodze ekspresowej – 12 pkt,

jazda pod prąd na autostradzie lub ekspresówce – 15 pkt,

celowe wprowadzenie pojazdu w poślizg – 10 pkt,

spowodowanie zagrożenia podczas driftu lub poślizgu – 12 pkt

Wymuszenie pierwszeństwa i korytarz życia. Saldo zablokowane na 12 miesięcy

spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa z obrażeniami – 12 pkt,

spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa bez obrażeń – 10 pkt,

spowodowanie zagrożenia poza drogą publiczną – 8 pkt,

tamowanie lub utrudnianie ruchu – 8 pkt,

używanie pojazdu w sposób zagrażający bezpieczeństwu – 12 pkt,

nieustąpienie pierwszeństwa lub miejsca innemu pojazdowi – liczba punktów zależna od skutku wykroczenia,

nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu – liczba punktów zależna od skutku wykroczenia,

nieułatwienie przejazdu pojazdowi uprzywilejowanemu – liczba punktów zależna od skutku wykroczenia,

korzystanie z korytarza życia przez nieuprawnionych kierowców – 8 pkt

Przewóz dzieci i brak rejestracji. Te "drobiazgi" też trafiły na listę ministra

kierowanie pojazdem niedopuszczonym do ruchu – 3 pkt,

nieprawidłowy przewóz jednego dziecka – 5 pkt,

nieprawidłowy przewóz dwojga dzieci – 10 pkt,

nieprawidłowy przewóz więcej niż dwojga dzieci – 15 pkt.

Wrzesień przyniesie bat na młodych kierowców. Ministerstwo wyjaśnia

Po czerwcowych zmianach, kolejna rewolucja czeka nas po wakacjach. Od marca 2026 roku 17-latkowie zyskali możliwość robienia prawa jazdy kategorii B, co wywołało sporo szumu wokół tzw. okresu próbnego. Odpowiedź Ministerstwa Infrastruktury jest klarowna.

– Przepisy dotyczące okresu próbnego dla osób, które uzyskają po raz pierwszy kategorię B prawa jazdy, wejdą w życie 3 września 2026 roku – wyjaśnia Anna Szumańska, rzecznik prasowy MI.

To kluczowa data. Osoby, które zdadzą egzamin do 2 września włącznie, unikną okresu próbnego. Dla 18-latków potrwa on 2 lata, natomiast dla 17-letnich "świeżaków" – 3 lata (jednak nie dłużej niż do ukończenia 20. roku życia).

Nowy limit: Tylko 12 punktów i przymusowy poślizg kontrolowany

Od 3 września młodzi kierowcy w okresie próbnym dostaną skróconą smycz – ich limit punktów karnych wyniesie zaledwie 12 punktów. Przekroczenie tego progu nie będzie jednak oznaczało natychmiastowej utraty uprawnień.

Kierowca zostanie skierowany na obowiązkowe, praktyczne szkolenie z zakresu zagrożeń w ruchu drogowym. Godzinny kurs wyceniono na 300 zł, a program obejmie m.in. hamowanie awaryjne z systemem ABS oraz wyprowadzanie auta z poślizgu na specjalnej płycie poślizgowej z wyłączonym systemem ESP. Ma to uświadomić świeżo upieczonym kierowcom, jak niewiele trzeba, by całkowicie stracić panowanie nad rozpędzonym autem.