Sensacyjny transfer Roberta Lewandowskiego. Wiemy, jakie auto właśnie odebrał

Robert Lewandowski przesiadł się do Chery. Nowy kontrakt Polaka

Choć dla części kierowców w Polsce ta nazwa wciąż brzmi egzotycznie, chiński producent samochodów radzi sobie coraz śmielej i mocno wchodzi na europejskie rynki (jego auta są już dostępne w ponad 100 krajach). Teraz przyszła pora na sensacyjny transfer – Chery i Robert Lewandowski podpisali umowę o współpracy.

Zamiast nudnych haseł o sportowych osiągach, cała kampania opiera się na rodzinie. Chery mocno promuje podejście "For Family", stawiając na duże samochody stworzone z myślą o wspólnych podróżach. Sam Lewandowski przyznał zresztą, że to właśnie te wartości przekonały go do wejścia w projekt. Dla piłkarza, który od lat dba o wizerunek poukładanego faceta, dla którego bliscy są na pierwszym miejscu, to całkiem naturalny krok. Dla azjatyckiego giganta pozyskanie jego twarzy to marketingowy strzał w dziesiątkę.

Nowy samochód w garażu Lewandowskiego: Obok Bentleya zaparkuje Chery Tiggo 9

Podczas oficjalnego spotkania w Barcelonie Polak nie tylko podpisał dokumenty, ale też odebrał kluczyki do nowego samochodu. Teraz obok Bentleya w garażu Roberta Lewandowskiego zaparkuje flagowy model marki – Tiggo 9 PHEV.

Robert Lewandowski został globalnym ambasadorem motoryzacyjnej marki CHERY

Chery Tiggo 9 to największy, 7-osobowy SUV chińskiej marki w Polsce. Z ponad 4,8-metrowym nadwoziem postawionym na 20-calowych kołach rzuca wyzwanie takim graczom jak Skoda Kodiaq czy Volkswagen Tayron. Dostępu do kabiny strzegą automatycznie wysuwane klamki, a dzięki płaskiej podłodze i 2,8-metrowemu rozstawowi osi Tiggo 9 zapewnia swobodę na poziomie aut z wyższego segmentu.

Tak wygląda Chery Tiggo 9. W kabinie wyposażenie klasy premium

Miejsce kierowcy z wysoko poprowadzonym tunelem środkowym zdominowały dwa ekrany – 15,6-calowa stacja multimedialna w centrum oraz 10,25-calowy zestaw cyfrowych wskaźników. Asystent głosowy działający na komendę „Hello CHERY” obsługuje klimatyzację, szyby, nawigację i fotele.

Komfort akustyczny zapewniają podwójne szyby oraz system ENC, który w trakcie jazdy przesyła przez głośniki fale dźwiękowe w przeciwnych fazach, skutecznie redukując hałas o niskiej częstotliwości. Z kolei tryb Pet Mode po zamknięciu auta automatycznie aktywuje klimatyzację i utrzymuje temperaturę w przedziale 24-26°C. Dzięki temu latem pies lub kot podczas postoju może czekać na właściciela w bezpiecznych warunkach.

Fotele są obszerne, miękkie i mają długie siedziska. Ten dla kierowcy oferuje 8-stopniową elektryczną regulację, a pasażera – 4-stopniową oraz wysuwany podnóżek. W obu znajdziemy pamięć ustawień, 10-punktowy masaż, podgrzewanie i wentylację. Tylna kanapa jest przesuwana elektrycznie w zakresie aż 26 cm, a do tego podgrzewana i chłodzona. Jedynie siedzenia w trzecim rzędzie trzeba już składać ręcznie.

Wnętrze skrywa aż 41 schowków. Jakie są wymiary i pojemność bagażnika?

Bagażnik może być symboliczny lub ogromny – wszystko zależy od konfiguracji. Przy podniesionym trzecim rzędzie siedzeń zmieści 143 litry, ale po złożeniu ostatnich foteli możliwości rosną do imponujących 819 litrów. Kiedy autem podróżują tylko dwie osoby, kufer oferuje aż 2065 litrów przestrzeni ładunkowej. Dodatkowo na pokładzie przewidziano aż 41 mniejszych schowków.

Chery Tiggo 9 z mocarną hybrydą to chińska rakieta dla dużej rodziny

Moc? To najlepsze, co chiński producent ma obecnie na półkach. Chery Tiggo 9 wykorzystuje zaawansowany układ hybrydowy plug-in. System łączy silnik benzynowy 1.5 T-GDI, dwa silniki elektryczne (na przedniej i tylnej osi) oraz generator, tworząc elektryczny napęd na cztery koła. Dzięki łącznej mocy 428 KM SUV przyspiesza od 0 do 100 km/h w zaledwie 5,4 sekundy. To osiągi na poziomie 3-litrowej jednostki z turbodoładowaniem.

Samochód wyposażono w 70-litrowy zbiornik paliwa oraz duży akumulator trakcyjny o pojemności 34,46 kWh. Inżynierowie chińskiej marki deklarują, że taki zestaw gwarantuje do 1050 km łącznego zasięgu, z czego 147 km można przejechać wyłącznie na prądzie w trybie EV.

Jakie zużycie paliwa i zasięg na 70-litrowym zbiorniku?

Producent podaje średnie zużycie paliwa na poziomie – uwaga! – 1,7 litra benzyny na 100 km (wg cyklu WLTP). I żeby nie było, że nie ostrzegaliśmy: ten bajeczny wynik jest możliwy do osiągnięcia pod warunkiem, że podróżujemy z akumulatorem naładowanym w 100 procentach. Jeśli ktoś nie dopilnuje uzupełniania prądu w baterii, musi liczyć się z szybszym osuszaniem zbiornika. Przy czym nawet wtedy osiągnięcie wyniku w okolicach 6,9 l/100 km nie powinno wymagać specjalnych starań, a to wciąż spalanie na poziomie auta miejskiego.

Samo ładowanie baterii od 30 do 80 proc. prądem stałym (DC) potrwa 18 minut. Ciekawostką jest funkcja V2L o mocy 6,6 kW, która pozwala zasilać zewnętrzne urządzenia elektryczne, na przykład podczas biwaku.

Samochód jest wyposażony niezależne zawieszenie wielowahaczowe i hydropoduszki tłumiące drgania, które redukują wibracje o ponad 30 proc. Do tego Tiggo 9 oferuje sześć trybów jazdy: Economy, Standard, Sport, Snow, Mud i Off-Road. Maksymalna głębokość brodzenia wynosi solidne 50 cm.

Ile kosztuje Chery Tiggo 9? Cena i wyposażenie

Chery Tiggo 9 PHEV AWD kosztuje w Polsce 209 900 zł. Największy SUV występuje u nas w jednej, topowej wersji Prestige. Wyposażenie jest kompletne i obejmuje m.in.:

Pakiet systemów ADAS

System multimedialny z 15,6-calowym ekranem dotykowym

System audio Sony z 14 głośnikami

Bezprzewodowy Android Auto i Apple Car Play

Wyświetlacz przezierny AR-HUD z elementami rozszerzonej rzeczywistości

Reflektory LED

Klimatyzacja automatyczna, dwustrefowa

System kamer 540°

20-calowe obręcze kół ze stopów lekkich

Otwierany dach panoramiczny

Jasna tapicerka ze skóry naturalnej

Podgrzewane i wentylowane przednie fotele z elektryczną regulacją oraz funkcją masażu

Podgrzewana i wentylowana tylna kanapa z elektryczną regulacją

Przedni fotel pasażera z regulowanym elektrycznie podparciem łydek

Podgrzewana kierownica wielofunkcyjna wykończona skórą ekologiczną

Podgrzewana szyba przednia i dysze spryskiwaczy

Jaka jest gwarancja na Chery Tiggo 9?

Chery Tiggo 9 jest objęty pakietem gwarancyjnym obejmującym 7 lat lub 150 000 km ochrony na pojazd i 3 lata bezpłatnej pomocy drogowej. Z kolei 8 lat lub 160 000 km gwarancji przysługuje na akumulator trakcyjny, silnik elektryczny oraz system sterowania elektroniką.

