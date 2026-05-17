Od poniedziałku zmiana cen paliw. Tyle zapłacisz za benzynę 95, LPG i diesla w połowie maja. Oto najnowsze zestawienie

Byłem dziś na Orlenie, Circle K, BP i Amic. Ile kosztują paliwa?

Za benzynę 95 zapłacisz maksymalnie 6,37 zł/l, a za diesla do 6,82 zł/l – to efekt nowego obwieszczenia Ministerstwa Energii, które obowiązuje do poniedziałku, 18 maja włącznie. Zdjęcia, które zrobiłem dziś rano na stacjach największych sieci w Polsce, potwierdzają jedno: Orlen, Circle K, BP i Amic idealnie wstrzeliły się w rządowe limity. Tak wyglądają stawki dla kierowców tuż przed poniedziałkową zmianą:

Benzyna 95 : Na każdej z odwiedzonych stacji kosztuje równo 6,37 zł/l.

: Na każdej z odwiedzonych stacji kosztuje równo Diesel (ON) : Stawki wahają się od 6,70 zł/l (Orlen i Amic) do 6,82 zł/l (BP i Circle K).

: Stawki wahają się od (Orlen i Amic) do (BP i Circle K). LPG: Autogaz kosztuje średnio od 3,75 do 3,76 zł/l (najdrożej na Orlenie).

Paliwo premium w cenie zwykłego. Okazja potrwa jeszcze tylko chwilę

Podczas wizyt na stacjach zauważyłem ciekawą anomalię. Na Circle K zwykła benzyna 95 i uszlachetniona milesPlus kosztują dokładnie tyle samo (6,37 zł/l). Identycznie jest z dieslem – wersję standardową oraz premium zatankujesz za 6,82 zł/l.

Podobną sytuację zastałem na BP z dieslem Ultimate (również po 6,82 zł/l). Taka okazja potrwa jeszcze przez cały poniedziałek, bo od wtorku wejdą w życie nowe stawki. Warto wykorzystać ten moment i zalać paliwo premium bez żadnej dopłaty – silnik doceni.

Stacja paliw Circle K / Tomasz Sewastianowicz

Stacja paliw BP / Tomasz Sewastianowicz

Od poniedziałku nowa rzeczywistość. Orlen już podnosi ceny w hurcie

Z najnowszych analiz wynika, że przestrzeń do obniżek na pylonach właśnie się skończyła. Potwierdzają to ruchy krajowego potentata – Orlen właśnie podniósł hurtowe ceny paliw. Benzyna 95 poszła w górę o 43 zł, odmiana 98 o 38 zł, a olej napędowy o 29 zł za metr sześcienny. Piątkowe, chwilowe spadki w hurcie to już historia.

Przed nami podwyżki. Choć rządowy pakiet CPN chroni przed drastycznymi skokami, trend sezonowy robi swoje. Oto jak wyglądają prognozy analityków na nadchodzący tydzień:

Ceny paliw od 18 maja Prognoza e-petrol.pl Prognoza Reflex (podwyżki) Benzyna 95 6,24 – 6,35 zł/l 6,40 zł/l (+6 gr) Benzyna 98 6,73 – 6,84 zł/l 6,99 zł/l (+6 gr) Diesel (ON) 6,74 – 6,85 zł/l 6,90 zł/l (+5 gr) Autogaz (LPG) 3,63 – 3,72 zł/l 3,65 zł/l (-7 gr)

Eksperci biura Reflex przewidują, że benzyna i diesel zdrożeją o około 5-6 groszy na litrze. Jedynym światełkiem w tunelu pozostaje LPG, który jako jedyny może jeszcze potanieć.

Stacja paliw Orlen / Tomasz Sewastianowicz

Ropa po 95 dolarów. Nerwowość na Bliskim Wschodzie odbije się na kierowcach w Polsce

Dlaczego taniej już nie będzie? Analitycy banku PKO BP stawiają sprawę jasno: konflikt na Bliskim Wschodzie utrzyma ceny ropy Brent na wysokim poziomie, a surowca na rynku po prostu brakuje. Amerykański Departament Energii idzie krok dalej i prognozuje, że średnia cena Brent w 2026 roku dobije do około 95 dolarów za baryłkę.

Wszystko rozbija się o strategiczną cieśninę Ormuz, która z powodu wojny jest zablokowana od ponad dwóch miesięcy. Europa próbuje negocjować z Iranem otwarcie szlaku handlowego dla statków. Amerykanie liczą, że sytuacja unormuje się pod koniec maja, ale Teheran już zapowiedział, że wprowadzi własne opłaty za „usługi specjalistyczne” i przepuści tylko wybranych partnerów. Wniosek? Transport będzie droższy i bardziej skomplikowany, a rachunek za to i tak ostatecznie zapłacą kierowcy na stacjach.

W tych województwach paliwo jest najtańsze. Sprawdź swój region

Jeśli ktoś szuka oszczędności, to warto zerknąć na różnice regionalne. Ranking najtańszych województw dla benzyny 95 otwierają obecnie Podkarpacie, Górny Śląsk oraz Wielkopolska (średnio 6,22 zł/l). Najdrożej jest w Małopolsce (6,28 zł/l).

Użytkownicy diesli najtaniej tankują na Pomorzu (6,79 zł/l). Z kolei najtańszy gaz LPG oferują na Warmii i Mazurach (3,63 zł/l), podczas gdy na Dolnym Śląsku cena autogazu doszła do 3,78 zł/l.

Decyzja rządu w ostatniej chwili. Jest jasna deklaracja ministra

Na finał ważny bezpiecznik dla kierowców. Minister finansów i gospodarki Andrzej Domański przedłużył program "Ceny Paliw Niżej" do 31 maja. Dzięki temu, nawet jeśli sytuacja na świecie mocno tąpnie, obniżony VAT i akcyza zamortyzują uderzenie.