Ta opłata to obowiązek, zostało 9 dni. To będzie czarny poniedziałek dla kierowców

Tomasz Sewastianowicz
dzisiaj, 06:06
Kontrolerzy Poczty Polskiej znaleźli sposób na kierowców. Wystarczy jedno zdjęcie zrobione przez szybę, by urząd skarbowy wszczął procedurę ściągania długu
Koniec z unikaniem kontrolerów Poczty Polskiej. Coraz śmielej sprawdzają samochody na parkingach – wystarczy jedno zdjęcie przez szybę, by ruszyła machina urzędowa. Dla kierowców i przedsiębiorców to prosta droga do zajęcia pensji lub zwrotu z PIT. Na tym jednak nie koniec złych wiadomości, bo od 1 stycznia 2027 wchodzą w życie nowe, wyższe stawki abonamentu RTV i jeszcze bardziej surowe kary.

Kto naprawdę musi płacić za radio w 2026 roku? Prawo mówi jasno

Opłatą za używanie odbiornika radiowego obciążony jest jego właściciel. W przypadku auta w leasingu lub najmie obowiązek ten spada na firmę, od której wynajmujemy pojazd. Jeśli prowadzisz działalność gospodarczą i posiadasz samochód zarejestrowany na firmę, masz obowiązek opłacenia abonamentu za każdy odbiornik. W biznesie nie obowiązuje zasada "jednej opłaty" – płacisz za każde radio w biurze oraz za każde radio w służbowym aucie.

Z kolei osoby prywatne, które opłacają abonament za radio w domu, nie muszą ponosić osobnego kosztu za odbiornik samochodowy. Obowiązek rejestracji w urzędzie pocztowym jest jeden na gospodarstwo domowe – tak samo jak jedna opłata abonamentowa. Warto pamiętać, że korzystanie z telewizji kablowej, satelitarnej czy cyfrowej nie zwalnia z płatności. Obowiązek wnoszenia opłaty abonamentowej RTV powstaje już w momencie posiadania urządzenia zdolnego do odbioru sygnału. Jeśli jednak kontroler z Poczty Polskiej udowodni, że mimo braku radia w mieszkaniu mamy odbiornik w aucie, wówczas nie ma taryfy ulgowej – trzeba płacić.

Abonament RTV 2026: Tyle wyjmiesz z kieszeni. Opłaty i kary

Z rozporządzenia Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji na 2026 rok wynika, że właściciel samochodu za jeden miesiąc korzystania z radia musi wnieść opłatę w wysokości 9,50 zł, co rocznie daje 114 zł. Jeśli jednak ktoś zdecyduje się opłacić abonament z góry na dłuższy okres, może liczyć na zniżkę. Maksymalny rabat to 10% przy płatności za cały rok, co obniża kwotę do 102,60 zł.

Opłata za korzystanie z TV (lub zestawu TV i radio) to stawka na poziomie 30,50 zł miesięcznie. Rocznie do zapłaty jest 329,40 zł (po odliczeniu 10% zniżki). Bez zniżki opłata za 12 miesięcy wyniesie 366 zł.

Rodzaj odbiornika

Opłata miesięczna

Opłata roczna (bez zniżki)

Opłata roczna (ze zniżką 10%)

Tylko radio

9,50 zł

114 zł

102,60 zł

TV lub TV + radio

30,50 zł

366 zł

329,40 zł

Zdjęcie przez szybę i gotowe. Tak teraz łapią kierowców bez opłaty

Skąd ta nagła zmiana w metodach kontroli? To nowa praktyka kontrolerów Poczty Polskiej. O ile do mieszkania nie musisz ich wpuszczać, o tyle samochód stoi w miejscu publicznym. Kontrolerzy coraz częściej dokumentują obecność radia w aucie, robiąc zdjęcia przez szybę. Taka fotografia, wraz z widocznym numerem rejestracyjnym, stanowi oficjalny dowód w sprawie. Jest niemal tak samo skuteczna jak zdjęcie z fotoradaru.

Kontrolerzy Poczty Polskiej mają sposób na dłużników: Zdjęcie radia wykonane przez szybę auta może być podstawą do nałożenia wysokiej kary

Ostatnie 9 dni na ruch. Potem rusza maszyna, której nie zatrzymasz

Opłatę abonamentową RTV trzeba uiścić najpóźniej do 25. dnia każdego miesiąca. W 2026 roku 25 maja wypada w poniedziałek. Aby mieć pewność, że przelew zostanie zaksięgowany w terminie i zniżka zostanie naliczona, najlepiej pieniądze wysłać najpóźniej w piątek rano lub do południa.

Kara za brak opłaty za abonament RTV w przypadku radia to 30-krotność opłaty miesięcznej. Do tego doliczana jest też stawka za zaległe miesiące, co potrafi znacznie podnieść całą kwotę. Warto również wiedzieć, że zadłużenie z tytułu opłat abonamentowych przedawnia się po upływie 5 lat od końca roku, w którym upłynął termin płatności.

  • 285 zł – to opłata karna za niepłacenie abonamentu za radio.
  • 920 zł – tyle zapłacisz, jeśli kontrola wykaże brak opłat za radio i telewizor.

Zamiast zwrotu z PIT – pismo od komornika. Skarbówka nie czeka

Według danych KRRiT zaledwie jedna trzecia zobowiązanych osób regularnie opłaca abonament. Niskie statystyki nie oznaczają jednak bezkarności – system egzekwowania należności stał się w ostatnich latach znacznie skuteczniejszy. Jeśli zalegasz z opłatami, musisz liczyć się z otrzymaniem oficjalnego upomnienia z Poczty Polskiej. Od momentu doręczenia pisma masz 7 dni na uregulowanie długu wraz z odsetkami.

Co grozi za ignorowanie wezwań? Brak wpłaty w terminie oraz brak reakcji na korespondencję uruchamia machinę urzędową:

  • Wystawienie tytułu wykonawczego: Poczta Polska przekazuje sprawę do właściwego Urzędu Skarbowego.
  • Wszczęcie postępowania egzekucyjnego: Skarbówka przejmuje proces odzyskiwania środków.
  • Zajęcie środków: Poborca skarbowy ma prawo zająć należność z emerytury lub renty, pensji, nadpłaty podatku dochodowego (zwrotu z PIT) czy rachunku bankowego.

Sprawdź, czy jesteś na liście. Ci Polacy nie zapłacą ani grosza

Nie każdy musi płacić. Z abonamentu RTV zwolnione są m.in.:

  • osoby, które ukończyły 75. rok życia;
  • osoby zaliczone do I grupy inwalidzkiej;
  • osoby całkowicie niezdolne do pracy;
  • osoby, które ukończyły 60 lat i mają prawo do emerytury, której wysokość nie przekracza miesięcznie 50% przeciętnego wynagrodzenia.

W urzędzie Poczty Polskiej należy przedstawić dokumenty uprawniające do zwolnienia oraz dowód osobisty. Konieczne jest również złożenie oświadczenia o spełnianiu warunków do korzystania z ulgi.

Sprzedałeś auto? Możesz mieć problem. Sąd nie miał litości dla właścicielki

O tym, że system nie wybacza błędów, przekonała się właścicielka firmy transportowej. Utrzymywała, że jej auta trafiły na złom lub zostały sprzedane w 2015 roku, ale nie wyrejestrowała ona odbiorników na poczcie. Co więcej, dokumentacja firmy spłonęła w pożarze w 2018 roku. Sąd Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach był nieubłagany:

  • Zezłomowanie pojazdów lub ich sprzedaż nie powoduje automatycznego wyrejestrowania odbiorników. Dowodem ustania obowiązku ponoszenia opłat jest dowód wyrejestrowania odbiorników radiofonicznych (...).

Wniosek? Jeśli sprzedajesz auto firmowe lub oddajesz je do kasacji, pierwszym krokiem powinna być wizyta na poczcie i formalne wyrejestrowanie radia.

Idą zmiany. W 2027 roku abonament RTV droższy. Oto nowe stawki

Abonament RTV od 2027 roku miała zastąpić opłata audiowizualna w wysokości ok. 8-9 zł miesięcznie (108 zł rocznie) pobierana przez fiskusa w ramach rocznych rozliczeń PIT lub CIT. Okazuje się jednak, że na razie nici ze zmian. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji nowym rozporządzeniem z 13 maja 2026 roku ustaliła już nowe stawki na przyszły rok. Z komunikatu KRRiT wynika, że będzie drożej zarówno za radio, jak i za telewizor.

Od 1 stycznia 2027 roku miesięczna opłata wyniesie:

  • 10,80 zł za odbiornik radiofoniczny (rocznie 129,60 zł; po zniżce 116,70 zł);
  • 34,50 zł za odbiornik telewizyjny albo zestaw: radio i telewizor (rocznie 414 zł; dzięki zniżce 372,60 zł).

To oznacza wyraźną podwyżkę wobec stawek obowiązujących obecnie. Wraz z abonamentem RTV rosną też potencjalne kary za niezarejestrowany odbiornik. Przy nowych stawkach na 2027 rok zapominalski zapłaci:

  • 324 zł za niezarejestrowane radio;
  • 1035 zł za niezarejestrowany telewizor albo telewizor i radio.
Radio samochodowe

